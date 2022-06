El Balseiro, "cuna" del argentino que se incorporó a la sociedad científica más antigua del mundo

El físico argentino Luis Fernando Alday es uno de los 61 nuevos integrantes de la Royal Society británica, la sociedad científica más antigua del mundo, con nombres de la talla de Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein y Stephen Hawking. Alday se especializa en la Teoría de Cuerdas y es egresado del Instituto Balseiro (IB).

“Es un gran honor”, explicó el científico residente en Oxford. “Aunque uno haga física por pasión, este reconocimiento le da vigencia a mi trabajo”. Así describió su línea de investigación: “Una cantidad muy importante, pero difícil de calcular en cualquier teoría, es la probabilidad de que dada dos partículas, estas choquen y den lugar a otras con ciertas propiedades. Con (el colega y compatriota) Juan Maldacena, y para una teoría muy particular, entendimos cómo hacer este cálculo de una manera completamente distinta, calculando áreas de ciertas superficies”.

Quién es Fernando Alday, el científico argentino que da "cátedra" en Oxford

Ese enfoque le brindó nuevas formas de abordar su trabajo en Teoría de Cuerdas, que aunque todavía no tiene verificación experimental, busca unificar las grandes explicaciones del comportamiento de la materia: la mecánica cuántica, que la describe a pequeñas escalas, y la de la relatividad general, que lo hace a grandes escalas.

Aunque Alday lleva tiempo radicado en Inglaterra, nunca olvidó sus raíces: “Mi formación y todo lo que he aprendido en el IB, ya sea a nivel científico como humano, incluido el inglés, han sido completamente fundamentales. Haber estado allí ha sido un privilegio, un lujo, y solamente con el tiempo me he ido dando cuenta de qué tan bueno es el nivel, y ¡qué tan afortunado he sido!”.

