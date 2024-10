El escultor de Isabel: "El busto fue un obsequio mío e, indirectamente, de Ricardo Iorio"

Luego de que Victoria Villarruel colocara el busto de Isabel Perón en el Senado, el autor, Rodolfo Marsch, reconoció que “no tenía ni idea de que iba a tomar la trascendencia que tomó”. “Isabel Perón fue la primera mujer presidente en la Argentina y también a nivel mundial”, destacó el escultor en relación a su admiración por la expresidenta en la previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodolfo “Roppo” Marsch es escultor y autor del busto de Isabel Martínez de Perón, el mismo que inauguró la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado Nacional.

Alejandro Gomel (AG): Queríamos saber cómo es la historia de este busto que hoy está en el Senado de la Nación. ¿Cómo empezó todo?

El busto fue realizado hace varios meses atrás. Lo hice yo por mi cuenta para homenajear a la señora Isabel Perón pero no tenía ni idea de que iba a tomar la trascendencia que tomó ni que iba a llegar al Senado. El busto me lo pide un amigo en común, Diego Mazzieri, que me llamó preguntándome si todavía tenía el busto ese que había hecho.

Yo no lo tenía terminado por falta de tiempo, pero le dije que sí y me contó que había intención de colocarlo en el Senado. Entonces, me puse a trabajar, lo terminé, lo vinieron a buscar y lo colocaron.

AG: Había trascendido que, en realidad, el busto fue un pedido que te hizo Ricardo Iorio, que justamente hoy se cumple un año de su fallecimiento. ¿Es así?

Compartimos la misma visión con Ricardo Iorio, yo fui muchos años chofer de él, además de su amigo. Así que hice el busto varios meses después de su fallecimiento. Pasa que cuando lo hice, me vino toda una cuestión sentimental con Ricardo porque él sí había hablado con Villarruel antes de que sea vicepresidenta.

Le dijo que cuando esté en el gobierno se acuerde de colocar el busto de Isabel Perón, que está realizado hace años. Creo que lo mandó a realizar Néstor Kirchner, pero quedó armado y nadie lo colocó. Entonces, eso era lo que él le había pedido.

Por eso, cuando me llegó esta propuesta, obviamente me quisieron pagar el busto, al menos los materiales. Dije que no porque el busto iba a ser un obsequio mío e indirectamente de Ricardo Iorio. Bueno, ahí quizá se malinterpretó un poco.

La reivindicación de la figura de Isabel Perón

Elizabeth Peger (EP): ¿Qué te incentivó o activó a hacer un busto de Isabel Perón?

Es largo de contar, pero estuve involucrado en varios proyectos. Fueron proyectos sumamente humildes, pero siempre buscando mostrar lo que se quiere ocultar, a través de la historia. Entonces, independientemente de la reivindicación o no que se haga de alguien, quiero mostrar que hay figuras que existieron a lo largo de la historia y que, por supuesto, hay muchos detractores, pero independientemente de eso, existieron.

EP: ¿Es una figura que vos admirás especialmente?

Sí, por supuesto. Porque he leído y sé que Isabel Perón fue la primera mujer presidente en la Argentina y también a nivel mundial. Por eso, mínimamente, es algo importante, más que nada para las mujeres.

EP: ¿Y qué te generan las críticas que se le hacen a Isabel vinculadas a la influencia de López Rega durante su gobierno?

Mirá, yo soy un ferviente defensor de la libertad de expresión. La verdad es que no voy a criticar a nadie porque opine lo que opine. O sea, cada uno ha llegado a las conclusiones que ha llegado por cuestiones del destino o por intereses personales. A veces no se llega porque uno no tiene acceso a cierta información, a veces sí. Entonces, todos tenemos la oportunidad de defender lo que creemos correcto.

Rodolfo Marsch junto a su amigo Ricardo Iorio.

Yo no voy a cuestionar a nadie que diga lo contrario a lo que yo pienso. O sea, me parece respetable como cualquier opinión. Sí, me parece que uno no tiene que dejar de reivindicar lo que cree que es correcto, siempre y cuando sea así.

EP: Además de la figura de Isabel Perón, ¿has hecho esculturas de algún otro personaje de la política argentina que te merezca admiración?

Sí, he hecho esculturas del Teniente Estévez, aunque aún no lo terminé, estoy con el de Argentino del Valle Larrabure e hice de Perón. En algún momento, me pidieron en un momento uno de Alfonsín y lo hice.

EP: ¿Lo hiciste con ganas al de Alfonsín?

Lo hice con respeto. En este caso no lo considero mi referente, pero lo hice con respeto porque lo hice pensando en la gente que sí lo admira.

AG: ¿Hablabas con Iorio de la figura de Isabel? ¿Qué te decía de ella?

No voy a decir nada que no se haya dicho. Ricardo, de hecho, le mandó un saludo para el cumpleños que está en las redes. Cada vez que podía, decía la gran admiración que tenía por ella.

AG: ¿A partir de esto, tuviste posibilidad de hablar con la vicepresidenta, con la señora Villarruel? ¿Qué opinión tenés del gobierno actual?

No hablé con ella y no voy a dar ninguna opinión aunque, por supuesto, tengo mi opinión formada. En realidad, hice un trabajo artístico que puede gustar o no, pero la controversia política que se haga en base de ese trabajo, son cosas que a mí me exceden.

¿Pero te sentís cercano al pensamiento de Victoria Villarruel?

Mirá, yo me siento cercano al busto que he hecho. Entonces, se podría inferir que es una contradicción. A mí lo que me parece muy valorable de la vicepresidente es que haya querido rescatar esa figura. Porque políticamente no le trae ningún bien, ni para propios ni para extraños.

Entonces, no sé su pensamiento íntimo, pero supongo que lo hizo por convicción, no por otra cosa. Si eso le va a redituar a favor y a contra, la verdad que no lo sé. Yo no soy ni político ni analista político. Los argentinos somos muy de opinar de todo pero a mí no me gusta eso.

AG: ¿Harías un busto de la otra presidenta que tuvo la Argentina, de Cristina Kirchner?

Mirá, Cristina ha sido muy muy reivindicada, ha tenido muchísimos bustos. Esa pregunta me la han hecho muchos, no solo de Cristina, sino San Martín, por ejemplo. Si lo tengo que hacer, lo haré. Pero en realidad no es el tipo de personaje que a mí me gusta representar, yo voy un poco contra la corriente. Me gusta visibilizar lo que se invisibiliza y Cristina no está invisibilizada para nada. De hecho, tiene muy buenos retratos y muy buenos gustos. No es lo que a mí me interesaría, pero lo respeto.

