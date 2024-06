El primer pozo petrolero offshore en Mar del Plata dio negativo: “No hay que dramatizar si un pozo sale seco”

Una noticia que suena a “revés” para las expectativas offshore generadas, pero que no llevan a bajar los brazos. En la primera exploración de petróleo en aguas profundas que se realizó a poco más de 300 kilómetros de distancia de Mar del Plata, arrojó resultados que no eran los esperados: el pozo Argerich resultó estar “seco”.

La petrolera estatal noruega Equinor, a cargo de los trabajos en el lugar, informó en un comunicado oficial: “El pozo EQN.MC.A.x-1 en el bloque CAN_100 fue completado de forma segura. Si bien se ha podido confirmar el modelo geológico, no se han encontrado indicios claros de hidrocarburos, por lo cual el pozo ha sido clasificado como seco”, señaló la compañía en su comunicado.

Se trata de las tareas de perforación y exploración del pozo denominado Argerich I, ubicado en la Cuenca Argentina Norte (CAN). Un gran paso como fue reconocido por la propia empresa. “La perforación de este primer pozo en aguas profundas es un hito en la historia de la exploración costa afuera en la Argentina. El pozo, junto con las campañas de adquisición sísmica en la Cuenca Argentina Norte y la Cuenca Austral y Malvinas Oeste, representa una importante campaña de exploración costa afuera en el país”, agregó la petrolera Equinor, asociada a la nacional YPF y la angloholandesa Shell.

Un único pozo no es suficiente

Lo cierto es que las expectativas generadas en la industria eran altas. Esta primera perforación en offshore en aguas ultra profundas del Mar Argentino dio resultado negativo. No obstante, la compañía señaló que la perforación con resultado negativo en un pozo específico no es determinante, es decir, “no es suficiente para determinar el potencial hidrocarburífero en el mar argentino, o siquiera dentro de la licencia CAN-100″, destacó el comunicado difundido.

“Los resultados iniciales confirmaron la configuración del modelo geológico que coincide en gran medida con los estudios preliminares. Completamos exitosamente todas las etapas de la operación en un área inexplorada y recopilamos grandes cantidades de datos e información muy valiosa que serán sometidos a análisis y evaluaciones exhaustivas”, destacaron.

“La presencia en el país no es circunstancial al resultado de un único pozo. Las actividades de Equinor en la Argentina incluyen tanto el desarrollo en Vaca Muerta, como la exploración costa afuera.

Recientemente, realizamos la adquisición sísmica 3D en la Cuenca Argentina Norte y actualmente estamos adquiriendo sísmica 3D en las cuencas Austral y Malvinas Oeste. El análisis de estos datos, junto con la información recopilada en el pozo EQN.MC.A.x-1 (Argerich) serán esenciales para obtener un mayor entendimiento del potencial del subsuelo”, enfatizó la petrolera.

Lo cierto es que el buque perforador Valaris, permaneció dos meses realizando tareas en la zona a 300 kilómetros de Mar del Plata perforando el suelo marítimo. Tras estas tareas la petrolera obtuvo los registros para avanzar en la verificación de la posible existencia de recursos hidrocarburíferos en la región, con fines de explotación comercial.

Por consiguiente, la compañía no es tomada por sorpresa por el resultado negativo de un solo pozo, teniendo en cuenta el alto riesgo que presenta la industria petrolera offshore de terminar en tareas con resultado no esperado en los primeros momentos. “Ahora estamos entrando a la fase de análisis de los datos obtenidos con este pozo, la cual tomará varios meses. Una vez finalizada la etapa de análisis y evaluación estaremos en condiciones de tener una definición”, puntualizaron.

Un pozo “seco” reacomoda las exploraciones

Diego Lamacchia, Ingeniero Civil marplatense, especialista en sistemas de producción de hidrocarburos costa afuera, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), señaló que “en caso de encontrarse petróleo costa afuera, el impacto sería muy grande en la economía de Argentina. Lamentablemente, el primer pozo exploratorio en aguas profundas no mostró presencia de hidrocarburos”.

“En primer lugar el pozo Argerich fue un pozo exploratorio, donde se vio la calidad de la roca madre, y su formación geológica, datos que ayudan a mejorar el modelo del subsuelo (por debajo del lecho marino). El hecho de que haya sido calificado como “seco” hace que las tareas de exploración se reacomoden para ver donde hay otros lugares donde se pueda explorar. Las tareas en el lugar específico del pozo “seco” se abandonan, pero no se abandona la tarea de exploración en el área en cuestión”, señaló el experto.

“Nada se hace a ciegas en ningún emprendimiento y menos en el medio del mar y a 1500 metros de profundidad. La industria del petróleo y gas costa afuera es una industria con riesgos muy altos (de no encontrar hidrocarburos) pero también de beneficios más altos todavía (en caso de encontrarlos). Las tareas se hacen con seriedad y rigurosidad. Primero se hace sísmica, se determinan los perfiles del subsuelo y los geólogos y geofísicos hacen estudios para localizar los potenciales lugares donde pueda haber reservorios de hidrocarburos”, enfatizó.

“En función de esa tarea previa, se realizan pozos ‘exploratorios’ como el Argerich, y si dan positivos, se realizan pozos ‘delimitadores’, de tal manera de tener una idea del volumen del reservorio y establecer potenciales curvas de producción a lo largo del periodo de operación del potencial desarrollo (20 a 40 años)”.

La cesión del 25% de su participación

Respecto de la reciente cesión del 25% que realizó la petrolera noruega Equinor, en los bloques 105 y 106 a la petrolera CGC de la familia Eurnekian, y que despertó la pregunta de una potencial vinculación con el resultado negativo con pozo “seco”, el experto destacó: “Es una muy buena pregunta. Podría ser, pero particularmente no creo, ya que los bloques 105 y 106 son de la Cuenca Austral, y es en otra área completamente diferente del Atlántico Norte”.

“Eso se revelará en un par de meses cuando Equinor tenga más información de las sísmicas que realizó en los bloques 108, y 114, además del 100 donde se perforó el Argerich. Y si Equinor decide vender sus participaciones en todos sus bloques, tampoco significa que no tengamos hidrocarburos. Por caso, ExxonMobil decidió vender su participación en los bloques del Atlántico Sur, no por una cuestión de que haya analizado la sísmica y establecido que no hay hidrocarburos potenciales, sino que fue una decisión estratégica”, enfatizó Lamacchia.

Exploraciones prometedoras

“Por otro lado, Equinor tiene una participación significativa en otros bloques como el 108 y 114, 102, los del Malvinas, 121 y 123”, dijo el especialista. Y agregó: “Tenemos la sísmica de Equinor de los bloques 108 y 114, y seguramente la de Shell en los bloques 107 y 109. También están los bloques de Malvinas (al sur del país) el MLO 123 y 124 donde se realizó la etapa de audiencia pública y seguramente este año o el que viene estarán haciendo sísmica (y aquí tenemos en el 123 a Total, YPF y Equinor y en el 124 a Total con ENI”, explicó el experto.

“Si hubiésemos tenido resultados significativos con el pozo Argerich, se habrían alineado tras el objetivo muchas empresas y los trabajos de exploración se hubiesen acelerado, como pasa siempre cuando tenemos pozos exploratorios de frontera que resultan exitosos, como por ejemplo Liza 1X en Guyana en el 2014, que tuvo reservas estimadas en 1.4 BBOE. Hoy Guyana tiene más de 30 pozos con resultados positivos, y una producción de 650,000 bpd, y continuará incrementándose”, agregó el analista.

