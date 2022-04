El regreso de James Ellroy

El novelista americano James Ellroy, a los 74 años, vuelve a publicar una novela, Pánico, ambientada en Los Ángeles de los años 50 a través de la figura de Freddy Otash, un personaje que existió realmente y que Ellroy conoció muy bien y falleció en 1992.

Pánico, dice Ellroy, forma parte de una tetralogía sobre Los Ángeles aún por terminar y que ya tiene otros dos títulos, Perfidia (2014) y Esta tormenta (2019).

Segùn Ellroy, Hollywood no cambió nada desde los años 50 a hoy: "Hollywood sigue siendo un lugar de pervertidos donde siempre están con el sexo o las drogas", dijo en una entrevista a Europa Press.

A pesar de encontrar analogías entre el viejo Hollywood y el actual, Ellroy declara que la actualidad no le interesa demasiado: "Todo el mundo escribe sobre el hoy y a mí me importa una mierda, porque vivo en el pasado. Lo tengo todo en mi cabeza. Nunca utilizo Internet, no tengo cuenta de email, no veo las noticias ni leo los periódicos ni enciendo la televisión".

