Embajador de Brasil: "Espero que este año entre en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea"

El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, afirmó que el acuerdo Mercosur-Unión Europea podría entrar en vigencia este año y remarcó la importancia de la relación entre los bloques en medio de la “incertidumbre” que genera la presidencia de Donald Trump. “El acercamiento tiene una dimensión estratégica que se tiene que considerar mucho más allá de lo comercial”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Julio Bitelli es abogado diplomático de carrera brasileño, que cumple el rol de embajador de Brasil en Argentina desde mayo de 2023, designado por el presidente Lula da Silva. Antes, había ocupado la embajada brasileña en Túnez de (2013-2015), en Colombia de (2016-2019), en Marruecos de (2019-2023). Además, fue jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil bajo el gobierno de Dilma Rousseff (2015-2016). En una entrevista exclusiva publicada ayer en PERFIL, Bitelli dijo: "Lula me instruyó que las diferencias con Milei afecten lo menos posible la relación bilateral".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Julio Bitelli: "Lula me instruyó que las diferencias con Milei afecten lo mínimo posible la relación bilateral"

Se dice que la diplomacia hace falta cuando hay tensiones. ¿Se podría decir que este puesto que te tocó, representando a Brasil de Lula con Argentina de Milei, es el que más demanda diplomacia?

Yo creo que cada destino y cada momento histórico tiene sus desafíos. El actual entre Brasil y Argentina tiene bastantes desafíos, pero es parte de lo que hacemos.

Y en ese contexto se agrega Trump. Me gustaría tu opinión como experto en relaciones internacionales sobre cómo afecta la presidencia de Trump en Sudamérica y en las relaciones. Estaba leyendo que Lula ya estaba buscando conexiones con otros mercados, como por ejemplo Japón. ¿Cómo te imaginas que van a afectar los 4 años de Lula a toda la región sudamericana y especialmente al Mercosur?

No hay duda de que la presidencia de Estados Unidos en este momento genera mucha incertidumbre, porque no sabemos exactamente cómo se van a traducir las declaraciones en hechos. Hay ciertas idas y venidas, pero lo que hace es generar la obligación de que todos los gobiernos, y en particular los de América Latina, pongan su atención ahí y, si es el caso, busquen alternativas comerciales o de integración. Es como que se pateó el tablero y hay que montar un nuevo tablero. Ese es el desafío para cada uno de nuestros países.

Julio Bitelli y Guillermo Francos.

Y en ese nuevo tablero, ¿se abre una oportunidad grande para el Mercosur con Europa. También abandonada, en cierto sentido, por Estados Unidos. ¿Estamos más cerca de que el Mercosur y la Unión Europea puedan llegar a hacer realidad aquel acuerdo que lleva tantos años entre procesos de firmas y segundas firmas?

A mí me parece que es una opción bastante natural que sea así. Es un hecho que, en esta nueva reconfiguración del tablero internacional, Europa está perdiendo espacio y América Latina también. Así que son dos regiones que tienen muchísimas cosas en común: una historia, cultura, lazos familiares, lazos personales. Tiene todo sentido que se acerquen.

Ahora, en este mundo más incierto, el acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene una dimensión estratégica que se tiene que considerar mucho más allá de lo comercial. Creo que lo que está pasando en el mundo justifica de manera bastante clara que el acuerdo sí puede entrar en vigencia y que las relaciones entre Europa y Sudamérica sean cada vez más cercanas.

¿Y cuándo imaginas que podría entrar en vigencia?

Son dos cosas distintas. La parte comercial podría entrar en vigencia de manera más rápida. La parte política es más complicada porque requiere la aprobación de todos los sistemas internos de los países europeos y del Mercosur. Son decisiones que pasan por parlamentos y que se pueden complicar en algunos casos. Pero, de todas formas, hay una serie de pasos de traducción y revisión legal que se tienen que tomar ahora, pero se está avanzando. Yo soy optimista de que podemos tener el acuerdo en plena vigencia, por lo menos en lo comercial, en un plazo relativamente corto.

¿Y qué sería un plazo corto?

Me encantaría que lo pudiéramos hacer este año, o máximo el año que viene. Espero que este año entre en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

"Efecto Trump": se disparó el dólar blue y el riesgo país pasó los 800 puntos

Se me apareció un acrónimo en la cabeza, que es la Organización del Atlántico Sur. En lugar de la OTAN, la OTAS. Siempre me ha tocado exponer en foros latinoamericanos y sudamericanos que los argentinos teníamos más puntos en común con los brasileños que con el resto de los países latinoamericanos, que hablan español. Nosotros teníamos en común con Brasil ser países atlánticos, y eso creaba una geopolítica distinta a la del Pacífico, que naturalmente tiende a relacionarse más fácilmente con Estados Unidos y con el norte. Ahora que la OTAN está en una situación de peligro, más allá del chiste del acrónimo de OTAS, parecería lógico entonces que Europa y Sudamérica tuvieran que volver a compartir, como en la época de la colonia, un elemento común. ¿Se recrean las condiciones del siglo XVII?

Todo indica que las dos regiones tendrían muchísimo que ganar si se ponen de acuerdo, y el acuerdo Mercosur-Unión Europea es solo un primer paso en ese sentido. Lo otro es el Atlántico. Es fundamental que el Atlántico Sur quede como área de paz para Brasil, sin la interferencia de potencias extranjeras. Nosotros, hace casi 40 años, propusimos en Naciones Unidas la creación de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, que sigue vigente, y que agrega a los países atlánticos de Sudamérica con los países atlánticos de África.

Ahí están las Islas Malvinas, pero la nueva Unión Europea no tiene a Inglaterra después del Brexit.

Es verdad, y de todas formas, Malvinas es un tema importantísimo. Por eso también el apoyo histórico de Brasil a la soberanía argentina sobre las Malvinas. Creemos que el Atlántico Sur debe ser una región donde no haya riesgos de guerra ni presencia militar de potencias fuera de la región. Eso es importantísimo.

TV