Embajador Figueroa: "Hoy no está en agenda la reducción de la monarquía"

El diplomático Javier Figueroa explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que la monarquía cumple una función en el Reino Unido y tiene una autoridad constitucional. Sin embargo, afirma que hay cierta justificación para que la mayoría de los ingleses no la consideren tan importante: "Es una institución que no acompañó el paso de los tiempos", afirmó.

¿Qué sensación tuvo estando allí en representación de Argentina?

Es un honor y orgullo, como diplomático, el haber estado presente representando a nuestro país en ambas ceremonias: tanto exequias de la Reina como en la coronación de Carlos III.

Más allá del espectáculo, es un momento emocionante aunque si se podía distinguir una diferencia en el sentimiento, mientras que en las exequias de la Reina había realmente un sentimiento así como de dolor y de algo profundo que se sentía, una pérdida.

También pesaba el impacto y la figura, tanto de la reina, como del actual rey, que tiene distinta valoración.

La coronación de Carlos III también se vivió en Buenos Aires: cerveza, tarta de verduras y canapés

¿En uno había una emoción real y en el otro simplemente puesta en escena?

No, tampoco es que no había emoción. Hay una parte importante de la sociedad británica que siente profundamente a la monarquía, lo que pasa es que no es tan unívoco, en el otro momento era algo absolutamente generalizado.

Acá obviamente hay voces que critican un poco el dispendio económico, existen otras voces que cuestionan a la monarquía. Solamente tres de cada diez británicos consideran a la monarquía como algo muy importante, y eso es una disputa en estos días en los medios, algunos que eran más monárquicos y otros más críticos, presentando distintas encuestas.

Existe una valoración que tiene su razón de ser. Es una institución que no acompañó el paso de los tiempos, pero que igualmente tiene una funcionalidad, al margen de los constitucional. Constitucionalmente, es una monarquía, y el Rey, en este caso, cumple una función, no solamente simbólica, sino que afectiva dentro de la Constitución.

Es operativo en muchos actos fundamentales de la vida política británica. La apertura del parlamento la hace el rey, y se presenta el programa de Gobierno, que no es del rey, sino que del partido gobernante, pero es una gran ceremonia, y una presencia permanente en el ceremonial británico constante, ya sea si viene una visita de Estado y es la figura dominante o desde la apertura de funciones especiales o inauguraciones.

Usted decía que solamente para tres de cada diez de los ingleses la monarquía es algo importante, no es tan poco, porque muy pocos presidentes tienen 30% de apoyo estando gobernando, así que, evidentemente, es una institución que cumple una función allí en un país muy particular.

Cumple una función. Aparecieron muchos escritos de índole constitucional y, en realidad, hay mayor demanda por modernizar la estructura constitucional. Hay muchos aspectos que quedaron atrás en el tiempo y los constitucionalistas dicen que hay que modernizarlo desde el rol de la Cámara de los Lores, la reducción del número de éstos, que esta sea una Cámara elegida, haya cambios en la legislación electoral.

Hay muchos aspectos que sí están en agenda, aunque hoy no está en agenda la reducción de la monarquía. Eso no está en los planes de nadie, aunque sí hay encuestas dicen que si hubiera un referéndum de acá a diez años, por ejemplo, solamente un 36% cree que la monarquía podría sobrevivir, y si ese referéndum fuera en 50 años, solamente el 20% de los británicos afirma que podría sobrevivir, pero no es un tema que esté en agenda modificarla.

El saludo de Carlos III y Camilla a la multitud, desde el balcón del palacio

En el caso de Brasil, fue el propio Lula el que estuvo presente, ¿estaba cerca suyo? ¿Le dieron algún tratamiento especial?

Tuve la oportunidad y el gusto de poder conversar con Lula en el contexto de una recepción, porque hubo dos grandes eventos. Una recepción fue en Buckingham, en donde estaba la familia real, miembro del Gabinete, oposición, etc y luego la coronación en sí en la que no tenés posibilidad de intercambiar con nadie.

Con Lula conversé. Si no equivoco, fue el único presidente latinoamericano junto con Paraguay y República Dominicana, del resto habían algunos cancilleres y después representábamos embajadores. Estuvo México, Perú, Bolivia, Chile, Guatemala, Belice, etc.

Casi ningún presidente sudamericano concretamente.

Solamente Lula y el jefe de Estado de Paraguay. Jair Bolsonaro estuvo presente en las ceremonias de las exequias de la reina. Estuvieron Lula y Bolsonaro.

Lula tuvo una reunión un día anterior con el Primer Ministro. Estaba en Europa realizando una gira.

