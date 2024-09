Enrique Piñeyro: "La privatización destruyó Aerolíneas"

Luego de que el Gobierno confirmara que existen conversaciones con empresas extranjeras por la privatización de Aerolíneas Argentinas, Enrique Piñeyro explicó que la línea aérea funcionó muy bien bajo el Estado “antes de la dictadura” y criticó a todas las gestiones desde la vuelta de la democracia por los intentos de privatización y por el fracaso de la estatización. Además, defendió la importancia de una aerolínea nacional que vuele a todas partes del país y advirtió recorte de vuelos: “Lo único que va a hacer una empresa que quiere ser rentable es volar a destinos troncales”, sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Enrique Piñeyro es cineasta y piloto de avión. Filmó y produjo películas como “El Rati Horror Show” y “Garage Olimpo”. Actualmente, protagoniza el monólogo "Volar es humano, aterrizar es divino”. Con un fin filantrópico, compró un Boeing 787 y creó la ONG “Solidar”, con la que realiza vuelos humanitarios para rescatar refugiados. En los noventa, trabajó en la aerolínea LAPA, a la que denunció por irregularidades.

La semana pasada, dedicamos una columna a tratar de explicar la dificultad de todas las compañías aéreas en el mundo. ¿Por qué las compañías aéreas son un negocio tan complicado?

Es una historia que se remonta a la desregulación del United States Deregulation Act en 1978, bajo la presidencia de Carter. Antes de eso, todas las aerolíneas eran estatales, excepto en Estados Unidos, que tenía las aerolíneas Panamerican y TWA.

Había un piso y no te podías ir abajo de ese piso. El servicio se brindaba, y el espacio de los asientos era compatible con un mínimo de confort. El Deregulation Act voló por los aires todo eso, con el planteo de que iban a desregular para que se pudiera volar más barato y la familia tipo pudiera volar, en vez de ir en auto, que es más peligroso.

Como todas las cosas sujetas a la rentabilidad y al ultra capitalismo, sin otra consideración, fue una mentira grande como una casa, porque lo primero que hicieron fue aumentar los pasajes de los niños.

De ahí en más, empezó el descontrol: en el mundo quebraron 1.500 líneas aéreas. La convocatoria de acreedores comenzó a ser una estrategia comercial. Por ejemplo, Continental se fue tres veces a convocatoria de acreedores antes de fundirse con United, y eso pasó a ser una estrategia comercial. Las líneas mal administradas se iban a convocatoria, podían bajar sueldos, diferir los pagos a proveedores y utilizar o diferir los fondos de pensión, algo que las líneas bien administradas no podían hacer.

El piloto criticó el crecimiento de las aerolíneas low cost: “No se pueden traer 6 low cost, como trajo Macri, y suponer que hay un mercado para eso”.

Después de eso empezó la inversión de low cost, que duraron pocos años. Acá las low cost duraron menos de un año: Avianca y Norwegian quebraron inmediatamente, lo que genera costos para el Estado y gente sin trabajo. Pareciera que no hay un mínimo de sensibilidad sobre este asunto. No se pueden traer 6 low cost, como trajo Macri, y suponer que hay un mercado para eso.

Todo eso se arma de una manera muy descuidada, o short sighted, que significa "corto de vista". Es mirar adelante de tu nariz y nada más. Brasil, por ejemplo, desarrolló muchos negocios gracias a que Varig volaba a Oriente, a África y a Europa.

Hay un mito de que no hay más aerolíneas de bandera, pero esto no es así. Emirates transformó un pueblo pesquero en 1930 en lo que es hoy en día: un hubble, es decir, el centro de intercambio de tráfico más importante del mundo. Y hay otras como, Singapore Airlines, Turkish Airlines y Transporte Aéreo Portugues.

Aerolíneas Argentinas funcionó muy bien bajo el Estado. Antes de la dictadura, Aerolíneas era, junto con Varig, la aerolínea más importante del hemisferio sur. Tenían un balance equilibrado, perdían poca placa, ganaban poca plata y estaba profesionalmente gestionada. Cuando perón llegó puso a Pellegrini, que empezó a desarrollar una flota unificada de Boeing.

Ningún gobierno cuidó a Aerolíneas. Alfonsín puso a Domingorena, que era un empresario gastronómico y quería que la gestión la hiciese Scandinavian, cuando en realidad estaba bien gestionada. El riojano la destrozó directamente, y le tiró Aerolíneas a los españoles con un acuerdo completamente corrupto, y la vaciaron hasta quebrarla. Después de quebrarla, hubo una privatización muy desafortunada.

Dicen que bajo el Estado funciona mal, pero fue la privatización la que la destruyó, no el Estado. Después apareció Cristina con Recalde, que la hicieron estatal pero fue una estatización fallida que no sirvió para nada. Gastaron 3.000 millones de dólares y no modificaron nada, solo cambiaron la pintura para decir: “Acá estoy yo”. Sacó el cóndor, que era el emblema de Aerolíneas, usaban los vuelos para ir a Montevideo a ver fútbol, y no cambió ni unificó flota.

Además, se generó la figura del tripulante militante. A la hora de pasar a comandante, hay un índice de rebote bastante grande. Se perdió en todo y se gastó una fortuna para usarla como unidad básica. Después vino Macri y encajo 6 low cost, con un intento de profesionalización de la gestión con Griselda Costantini. Además, una de las low cost compró el AOC, que es el certificado de operación, que era propiedad de la familia del presidente, lo que generó un conflicto de intereses.

Aerolíneas Argentinas sólo volará a ciudades troncales y mencionó que antes de la dictadura. “No estoy en contra de las líneas privadas, pero sí creo que es necesario proteger a una línea aérea de bandera”, planteó.

Ahora llegó Milei y va a hacer lo mismo que va a hacer con todo. El kirchnerismo la descuidó, Macri la descuidó y ahora llega Milei pensando que ya hicieron el trabajo por él, ya la deterioraron y que tiene la excusa para sacársela de encima. Lo único que va a hacer una empresa que quiere ser rentable es volar a destinos troncales: va a volar a Bariloche, a Salta, a Iguazú, y el resto no importa nada.

Antes de la dictadura, Aerolíneas volaba a todas las provincias a la mañana y a la noche. En verano, había 12 o 13 vuelos y había cuatro aviones en plataforma. No estoy en contra de las líneas privadas, pero es necesario proteger a una línea aérea de bandera.

Sos nieto de Enrique Roca, co-fundador de Techint. Además de la visión de piloto, tenés la visión de generar rentabilidad.

Deudas y juicios, eso es lo que se quedó Aerolíneas Sociedad del Estado. Cristina y Recalde hicieron una estatización vergonzosa, porque podrían haber reabierto Aerolíneas Sociedad del Estado, que estaba pagando los sueldos del personal y el leasing de los aviones.

Podrían haberle dicho a los lessors, que son los dueños de los aviones, que les transfieren los contratos. Al personal, le tendrían que haber dicho que se traspasen a Aerolíneas Sociedad del Estado porque ellos eran los que estaban pagando los sueldos, y nadie se hubiera ido.

Ahora tienen un juicio por cientos de millones de dólares por la apropiación indebida, cuando podrían haberla dejado quebrar, llamar a los empleados y a los aviones, y volar bajo Aerolíneas Sociedad del Estado, que era la que se quedó con la deuda y los juicios porque Aerolíneas Sociedad Anónima incumplió las condiciones de la privatización.

Lavaron dinero con consenso del Gobierno de una manera espeluznante. Cuando la SEPI les da 600 millones de euros para renovar aviones, el Estado español nos vació a manos de Marsans.

Elizabeth Peger: Se habla de que no hay pilotos. ¿Esto es así?

No, que yo sepa no. Lo que pasa es que están ofreciendo retiros voluntarios, y los pilotos más experimentados se están yendo. El problema es que cuando tomás tipos que no están en condiciones, y los tomás por afinidad política porque empezás a partidizar tu gestión sindical, se genera un tapón de los tipos que no ascienden.

El índice de bochados en el ascenso a comandante es alto, lo que genera un lucro cesante. La buena noticia es que el sistema funciona porque no los promocionan. En LAPA los promocionaban seguro.

Hiciste películas, fundaste una ONG que rescata refugiados y tenés un restaurante, Anchoíta, que tiene reservas tomadas con medio año de anticipación. Sos exitoso en todos los planos. ¿No sentís una responsabilidad de dedicarte a la política?

Sí, de hecho tuve ofrecimientos. Lo que pasa es que el problema grave, que no logro resolver, es que para llegar a un puesto de poder tenés que quemar tantas plumas en el camino que cuando llegás ya no podés volar.

Es muy complicado y no logro resolver es la pérdida de credibilidad que hay que empeñar para llegar a algún lado. Si ves los discursos y los vaivenes ideológicos de todo tipo de color, uno no está dispuesto a hacer cualquier cosa para llegar a algún lado.

Encuentro que la política argentina está corrupta, como todo el resto del país. Lo que me dejó shockeado de estos últimos gobiernos es la aceptación de la corrupción. Yo no cambié mi discurso: siempre estuve en contra de la corrupción porque entiendo que la corrupción mata. Entiendo que el accidente de LAPA es producto directo de la corrupción.

Conceptualmente, hay cosas que han siniestrado la idea de comunidad en Argentina, como la ley de Obediencia Debida. No logro plantearme algo que sirva y vaya por fuera de eso.

