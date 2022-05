Ernesto Gil, docente: "La escuela fue a buscar a los chicos en pandemia y después también"

Ernesto Gil entregó su vida a la docencia desde 2013. En diálogo con Jorge Fontevecchia por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), Gil comentó cómo se vivió la pandemia de coronavirus en las escuelas donde ejerce su profesión y el rol social que ocuparon en el transcurso.

Queremos su reflexión, que seguramente es distinta a la de Laura Todoro. Imagino que es profesor hace poco tiempo por la edad que tiene.

Yo soy docente desde el año 2013. Ingresé a la docencia con la carrera en camino, porque gracias a una Agencia Educativa pude tomar horas y desde entonces empecé a trabajar. Mi experiencia laboral ya tiene unos años en Ciudad de Buenos Aires, en 3 de Febrero y en Lomas de Zamora en distintos espacios.

Y en escuelas secundarias en particular, ¿cuál es su propio balance, qué conclusiones saca? En todos los casos entiendo que es escuela pública.

Escuela pública y escuela de gestión privada, de ambas.

Laura Todoro: "Sentar a un alumno para leer un texto que tenga más de una página es todo un desafío

Y haciendo una especie de comparación de lo que encuentre como invariable con gestión privada o sin ella, o en distintas zonas con diferentes niveles socioeconómicos.

Lo primero que me surge para comentar es que no podemos separar las cifras. Y fijate que Laura no habló en ningún momento de salarios y yo no voy hacia ese lado, sino a pensar que uno tiene en las aulas entre 30 y 40 estudiantes todos los días es también cómo uno enfrenta el momento de la clase, porque en ningún momento de la formación docente estamos pensando que vamos a tener que enfrentarnos a cursos tan grandes.

Las herramientas pedagógicas que uno aprende son para trabajar, como los ejemplos que nos gusta leer en los diarios, en la escuela finlandesa, o escuelas de Israel donde uno tiene 15, 20 chicos por aula. Pero yo tengo, por ejemplo, un curso de sexto año con 53 chicos en una escuela electromecánica, pública de gestión privada en Villa Soldati y, en ese marco, uno se la pasa adecuando permanentemente, sin contar el clima educativo. Hay un mundo por cada uno de esos 53 pibes con distintas historias, donde hacen sus pasantías, si hacen prácticas profesionalizadas. Hay todo un momento aúlico muy volátil.

El Gobierno propone una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país

Esta misma pregunta se la hicimos a la ministra de Educación de la Ciudad, y nos decía que no había aulas con más de 40 chicos, así que le volveremos a preguntar. ¿Vos qué es lo que enseñás?

Yo enseño historia, geografía, sociología, de primero a sexto año, y una materia que en sexto se llama Ciudadanía y Trabajo, que es todo dentro del mundo de las ciencias sociales.

NURIA AM: Cuando hablaba la docente Todoro se refería a aquellos que abandonaron el colegio durante la pandemia. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación, 1.100.000 chicos abandonaron la escuela pública durante la pandemia, y decía la docente "los directivos los van a buscar", por lo que representa el colegio como ordenador social. Según el Gobierno, ya se repatrió el 30% de esa cifra, ¿ustedes ven reflejado ese número?

Sí, la escuela fue a buscar a los chicos, no solamente después de la pandemia sino también durante la pandemia. Todas las escuelas juntaron alimentos para fortalecer la parte alimentaria la cual llegaba a las escuelas para ser repartido, y que a veces llegaban a sus casas o mismo las familias venían por material escolar, comida, y una serie de cosas por las que nunca se rompió el vínculo con la comunidad educativa.

En lo puntual, las escuelas donde trabajo están llenas de pibes. Sí es cierto que la parte vincular viene costando, pero no porque falte traerlo al estudiante a la escuela sino porque hubo un flujo de chicos que empezaron la escuela secundario a pesar de estar ya en el segundo año.

GA PAR