Soledad Acuña defendió la reforma del estatuto docente: "Los que más se capaciten, van a cobrar mejor"

La ministra porteña, Soledad Acuña, dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9). Defendió la reforma del estatuto docente, se refirió a las críticas gremiales y a la calidad educativa.

Sobre la reforma del estatuto docente, se menciona que los gremios convocarán a un paro por el tema de la titularización de los cargos. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Estamos muy contentos con esta reforma de una ley que tiene 60 años, que se volvió urgente modificar cada año. Esto nos permite priorizar la formación de los docentes por sobre el paso del tiempo. Los que más se capaciten, van a cobrar mejor y a tener más reconocimiento, y los más jóvenes también pueden acceder a cargos de conducción. Lo más importante es que los mejores docentes, los que tiene vocación de estar en el aula frente a los chicos, puedan acompañar las trayectorias de los estudiantes y ser reconocidos y remunerados por esto.

Horacio Rodríguez Larreta: "Queremos docentes que crezcan por mérito y no solo por antigüedad"

Desde los sindicatos docentes plantean que, en algunas escuelas primarias, hay un docente para 37 alumnos y que hacía falta construir más aulas. ¿Es así?

La relación de alumnos por metro cuadrado en las escuelas públicas es mejor que en muchas de gestión privada. Tenemos muy pocas aulas con esa cantidad de estudiantes. En general, el promedio es de 25 alumnos por aula. Tampoco tenemos un problema de cantidad de vacantes, al contrario, todos los años garantizamos las vacantes de los chicos que buscan una escuela desde los cuatro años. El 85% de ellos, en la primera elección, logró el ingreso a esa escuela. Hay que seguir trabajando para mejorar y tenemos el desafío de jardines maternales, para que las mujeres puedan salir a trabajar más. Pero en lo que refiere a educación obligatoria, en la ciudad de Buenos Aires, está garantizada.

En el caso de que a Juntos por el Cambio le toque ganar las próximas elecciones y seas ministra de Educación de la Nación. ¿Qué experiencia de la Ciudad se podría aplicar? ¿Cuál es el grado de autonomía que tiene un ministro nacional, cuando la educación fue traspasada a cada una de las provincias?

Lo más importante es saber cuáles son los nombres de los ministros provinciales, que es algo que muchas veces no se conoce por su bajo perfil. Si no tienen relación con el gobernador, no pueden aplicar las reformas necesarias. Es clave que en la próxima elección la gente exija el nombre de los ministros y cuáles van a ser sus propuestas. Lo más importante que se puede exportar desde la Ciudad es la prioridad que le damos a la educación, en términos de inversión, pero también de decisiones.

Esta reforma que aprobamos hacía mucha falta, pero tenía un costo político alto, y la gente nos dijo que la resistencia iba a ser grande. Pero Horacio Rodríguez Larreta decidió impulsarlo porque hace falta. La reforma del estatuto, de la formación docente, la formación para el trabajo, prácticas educativas en los últimos años, inglés desde el primer grado y la mayor cantidad de escuelas bilingües posibles. Esas son las líneas que hablan de una educación para el futuro, en un mundo que cambia todos los días.

