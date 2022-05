Ante el aumento del 54% en la positividad de casos de coronavirus la última semana, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) pidió en un comunicado que se vuelva a implementar la obligatoriedad del barbijo. Desde el Ministerio de Educación porteño aseguraron que para los docentes su uso es obligatorio.

"Los casos de covid no paran de subir en la CABA y ello se vislumbra en las escuelas y tanto el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta, como la Ministra de Educación Acuña se llaman al silencio", comienzan reclamando desde el gremio docente.

Denuncian, además, que han recibido "denuncias de muchas escuelas" donde se incrementaron los casos positivos de coronavirus. "El caso más grave se observa en la EII N°1 DE 15 (POLO SAAVEDRA), edificio compartido con el anexo de la EEE 11, en la que al día de hoy suman más de 20 casos positivos entre el personal docente", detallan.

Anclada a la misma problemática, acusan de "negacionismo" al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la titular de Educación, Soledad Acuña. "A la ya grave situación se le suma la reducción de centros de testeos para realizarse hisopados y la dificultad con la que se encuentran lxs docentes al intentar cargar el caso positivo en el sistema de licencias de la plataforma MIA", manifiestan los docentes.

Por ello, exigieron "que el uso de barbijo vuelva a ser obligatorio, se refuercen las medidas de protección y se incremente la entrega de elementos de protección e higiene".

Desde la cartera de Educación de Acuña explicaron a PERFIL que para los docentes porteños "sigue siendo obligatorio el uso del barbijo dentro de las escuelas". "En la ciudad las decisiones sanitarias las toman los especialistas en base a evidencias. Con los sindicatos docentes discutimos paritarias", se desmarcaron.

Además, cuestionaron al gremio docente por manifestarse en contra de las decisiones de la cartera educativa. "UTE cuestiona y se opone a todo. Incluso, a volver a las aulas, durante mucho tiempo. Es parte del FDT, hacen oposición", sostuvieron.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de CABA, en la última semana se registraron 6.448 positivos y 12 fallecidos, con un total de 1.028.931 contagios y 13.065 decesos desde que comenzó la pandemia.

En la última semana, se registró una suba mayor al 50% en los contagios por coronavirus

En la última semana se contabilizaron 76 muertes y 17.646 nuevos contagios por Covid-19, un aumento del 54% con respecto a los 11.443 casos registrados en la semana anterior, del 25 de abril al 1 de mayo.

Al domingo 8 de mayo, el país acumula 128.729 fallecimientos y 9.101.319 contagiados desde el inicio de la pandemia, según constató el Ministerio de Salud.

Además, desde la cartera sanitaria se indicó que son 295 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 41,1% en el país.

"Lo que buscamos no es que no haya casos. Sabemos que van a aumentar en otoño - invierno, lo que tenemos que lograr es que eso no se traduzca en hospitalizaciones y fallecimientos", explicó la titular de Salud, Carla Vizzotti.

