Covid-19: Nicolás Kreplak afirmó que la subvariante BA2 aumentó los contagios

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que el incremento en la cantidad de contagios de coronavirus se debe a que "está circulando la variante BA2", un sublinaje de la cepa Ómicron, aunque aclaró que el crecimiento de los casos "no está descontrolado".

"Hay un aumento de casos por Covid y otras enfermedades respiratorias. Está circulando esta variante de la Ómicron, la BA2, pero por el momento no tenemos aumento de las internaciones: al contrario, están bajando", sostuvo el funcionario provincial este viernes 6 de mayo.

En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en La990, el titular de la cartera sanitaria local subrayó que "no se ha generado un aumento descontrolado", pero destacó que "hay que seguir cuidándose".

"La tercera dosis es importantísima -agregó-. Ahora la eficacia que antes se conseguía con dos dosis es con tres. Y la cuarta dosis para personas mayores de 50 es libre, sin turno", destacó sobre el calendario de vacunación en la provincia de Buenos Aires.

La pandemia no terminó: Vizzotti habló de la suba de casos e insistió en las dosis de refuerzo

Al respecto, el ministro de Salud bonaerense explicó que "todos los grupos que tienen vacuna indicada la tienen libre en todos los vacunatorios de la Provincia de COVID". De todos modos, el funcionario provincial informó que durante esta semana se enviaron turno para que la gente esté al tanto de que debe concurrir a los centros de aplicación.

Finalmente, también se refirió a los casos de hepatitis y explicó que en la Argentina "se identificaron casos que están en estudio, pero son casos aislados". "No es un brote, porque no están relacionado epidemiológicamente. Por ahora no hay que alarmarse. Igual, está bien que el sistema de salud esté prevenido" de la situación, concluyó.

