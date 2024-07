Ex secretario de energía: que Milei diga que el GNL irá a Río Negro deja a Kicillof sin chances

El economista Cristian Folgar se refirió al informe de Cammesa que advierte sobre cortes de luz en el verano y sostuvo la necesidad de mejorar la infraestructura y cuidar la relación con Brasil y Uruguay, países vecinos con los que Argentina tiene una interconexión eléctrica que nos permite traer y mandar energía. Por otro lado, criticó los rumores que indican que el ministro de Economía busca echar al secretario de Energía y sostuvo que Eduardo Rodríguez Chirillo es un profesional “muy capacitado en el sector energético” que cumple una gran gestión en el sector público. “Este Gobierno no ha sido muy prolijo en el manejo de la gestión de los recursos humanos”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Cristian Folgar es consultor, economista y cuenta con una amplia experiencia en el sector energético y de servicios públicos. Anteriormente, se desempeñó como subsecretario de combustible de la nación entre 2003 y 2007.

El Presidente volvió a criticar a Axel Kicillof por su decisión de no unirse al RIGI, y advirtió que la inversión de la planta de GNL se hará en Río Negro y no en Buenos Aires. ¿Le sorprende que Javier Milei sostuviera textualmente que es ‘obvio que la planta se instalará en Río Negro porque Petronas no querrá adherir al régimen comunista de Axel Kicillof’?

Me han sorprendido las declaraciones del Presidente porque es una toma de decisión bastante tajante. Hay dos proyectos para hacer GNL, el más conocido es el de YPF con Petronas y después hay otro que viene de un acuerdo que hizo la empresa PAE con la empresa Golar, de Noruega.

El Presidente representa las acciones mayoritarias en YPF, por lo cual, si el accionista mayoritario dice que YPF no va a ir a Bahía Blanca para hacer el proyecto de GNL, de alguna manera se dará el desarrollo del proyecto en Río Negro.

Desde el punto de vista empresario, YPF venía hablando con ambas provincias. Es cierto que YPF ya había tomado la decisión de ir a Punta Clorada para exportaciones de petróleo crudo, con lo cual, lo que sería la parte de petróleo ya estaría definido por Punta Colorada, lo que se está viendo es el tema de GNL en ambos proyectos. Me sorprendió que el Presidente terminara con las negociaciones, porque si él ya definió posición ya está, pareciera ser que es un hecho definido por el accionista mayoritario de YPF.

¿Te sorprendió la forma y el anticipo en la decisión, pero no la decisión? El Presidente claramente no tiene ninguna preferencia por el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Claro, porque no tiene mucho sentido que YPF esté negociando con la provincia si el accionista mayoritario ya decidió a qué provincia elegir.

Elizabeth Peger: Consulté bastante este tema con gente del sector petrolero y de YPF. Habían planteado que a partir del proyecto que había anticipado Kicillof del Régimen de Incentivo Provincial, ponía en igualdad de condiciones a las dos alternativas, porque había cierta ventaja de PBA porque se estaba trabajando desde hace tiempo. Incluso, esto lo había mencionado en varias oportunidades el intendente de Bahía Blanca. Parecería que se trata más de una decisión política que de un tema de conveniencia económica o factibilidad de proyecto…

Sí, es exactamente eso. Justamente, por eso la sorpresa con las declaraciones del Presidente. Desde el punto de vista de la factibilidad económica, Bahía Blanca es uno de los puntos en donde Argentina opera con GNL, entonces ya tiene la experiencia con operaciones de este tipo.

Desde el punto de vista del Régimen de Incentivos, el que estaba diseñando la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista técnico, es bastante aceptable, al sector le parece lógico, era bien visto. Creo que acá hay una cuestión de definición más política que técnica, y viene más por el lado del accionista mayoritario de YPF. Petronas nunca negó ir a Buenos Aires, así como tampoco lo hizo YPF, pero la decisión la tomó el accionista mayoritario.

EP: Hay una cuestión de garantía de rentabilidad, Petronas es una empresa privada que tiene un objetivo de ganancias, y en parte la factibilidad del proyecto estaba garantizada con un numero de rentabilidad relevante que en las dos empresas sostenían que estaba más cerca de garantizarlo PBA que la alternativa del proyecto en Río Negro. Además del proyecto de RIGI que planteó el gobernador, que suma al RIGI nacional y regula beneficios o condiciones que puede otorgar la provincia de Buenos Aires.

Es así. Vamos a un extremo: si una provincia no adhiere al RIGI, los beneficios federales siguen estando, faltaría la parte provincial, que depende del proyecto puede ser o no muy importante. Es como vos decís, que la provincia no se adhiera al RIGI no implica que no va a regir en esa provincia, sino que no regirán eventualmente ciertos beneficios provinciales.

Otro tema es que hay versiones que indican que el ministro de Economía, Luis Caputo, buscará echar al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Conociendo el sector, ¿cómo ves esa interna? ¿Qué opiniones tenes de Rodríguez Chirillo?

En este tema no soy imparcial. Trabajé con Eduardo hace mucho tiempo, no soy amigo, pero hemos compartido espacio de trabajo y he adquirido por él el mejor de los conceptos profesionales.

No conozco cómo se mueve el gabinete, la verdad que este Gobierno no ha sido muy prolijo en el manejo de la gestión de los recursos humanos. Me parece que se han generado muchos ruidos innecesarios.

Rodríguez Chirillo, aparentemente, es una persona que tiene buena llegada al Presidente. Cuando se anunció el DNU, los dos profesionales que el propio presidente dijo que iban a estar trabajando en el tema eran Sturzenegger y Rodríguez Chirillo, con lo cual me sorprendería mucho y lamentaría esa decisión.

Eduardo está haciendo un esfuerzo enorme, y que se metan cuestiones que no tienen que ver con el trabajo técnico o una disputa palaciega en el marco de una cuestión así me daría mucha pena. Creo que necesitamos muchos Rodríguez Chirillo en el gobierno, porque es una persona que está muy capacitada en el sector energético y está haciendo un esfuerzo muy grande en la función pública.

Cristian Folgar sostiene que "necesitamos muchos Rodríguez Chirillo en el gobierno".

Alejandro Gomel: Quería consultarle por el informe de Cammesa que trascendió los últimos días, donde advierten que están dadas las condiciones para que haya corte de luz durante el próximo verano. ¿Esto es así? ¿Estamos a tiempo de evitarlo?

Lo que hace Cammesa es un informe de riesgo, advierte con razón que bajo determinadas circunstancias puede no alcanzar la capacidad de generación. Para que esto no ocurra dependemos, en parte, de la meteorología, del clima y del hecho de que el verano no sea muy caluroso, además de todo aquello que podamos traer de nuestros países vecinos, fundamentalmente de Brasil y Uruguay, de donde podemos importar energía eléctrica.

De acá al verano, que haya nuevas máquinas funcionando es impensable, porque no se llega en seis meses, pero ojalá Argentina empiece a abastecer la energía en una economía que empiece a crecer, y para eso tenemos que tener más capacidad de generar energía eléctrica, entre otras cosas, nos hace falta mejorar la infraestructura.

El informe de Cammesa no indica que va a haber corte de luz en el verano, sino que en un rango de probabilidades sobre cómo puede venir el clima, puede haber eventos donde no alcance con la capacidad instalada.

De acá a este verano es muy poca la capacidad de maniobra que hay, sobre todo por un tema de plazo, pero hay que pensar que, si la economía empieza a crecer a partir del 2025, deben empezar a crecer las fuentes de producción de energía eléctrica, gasoil y toda la rama energética.

AG: Es decir que debemos rogar que no haga mucho calor en el verano y sostener una buena relación con Brasil para importar energía

Sí, nosotros con Brasil tenemos una interconexión eléctrica que nos permite traer y mandar energía eléctrica de Brasil, con Uruguay lo mismo. Ya no hay tiempo para hacer otra cosa.

