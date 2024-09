Exministro de Venezuela: "Los mediadores están lidiando con una organización criminal"

La crisis política continúa en Venezuela mientras crece la preocupación de la comunidad internacional por el fraude electoral. El exministro venezolano Andrés Izarra calificó al accionar del gobierno de Nicolás Maduro como “terrorismo de Estado” y criticó a los gobiernos de Brasil, Colombia y México por no lograr “lo único que pide el pueblo venezolano”: que se presenten las actas. “Es un gobierno ilegítimo bajo todo análisis”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Andrés Izarra es opositor al gobierno venezolano. Anteriormente fue ministro de Comunicación e Información durante el gobierno de Hugo Chávez, y ministro de Turismo durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Alejandro Gomel: ¿Cómo está la situación en Venezuela?

La situación está mal, trágica, y el terrorismo de Estado sigue cobrando víctimas. Contra el candidato triunfador, Edmundo González, se ha girado una orden de captura y él está escondido en la clandestinidad. Mientras tanto, la intermediación de Petro, López Obrador y Lula sigue su curso, pero sin mucho optimismo de que puedan arrojar algún resultado.

AG: ¿Puede surtir efecto esa presión internacional?

No lo creo. Hasta ahora no han podido lograr lo único que pide el pueblo venezolano, que es que presenten las actas, la constancia de cómo son los resultados electorales reales. Eso no se ha conseguido ni se va a conseguir porque si el gobierno de Maduro presenta las actas, el fraude queda en evidencia.

En Venezuela sigue en marcha un golpe de Estado que se dio del lado del Gobierno y sobre las Fuerzas Armadas, que ya lleva más de 2.500 personas presas, entre ellas más de 100 niños.

Elizabeth Peger: ¿Cuál es la situación de los niños y adolescentes detenidos en las movilizaciones?

Entiendo que aproximadamente 80 de ellos ya fueron liberados. Algunos de ellos han reportado públicamente casos de tortura y quedan algunos bajo prisión. La presión internacional y las negociaciones en marcha están tratando de liberar a los que quedan bajo custodia, pero esos niños ya estuvieron un mes presos.

Esas personas van a cargar con ese trauma en su vida para siempre y es otra herida que el madurismo le abre a la sociedad venezolana. Los hijos son agredidos, violentados y torturados por el terrorismo de Estado que está en marcha como parte del golpe.

EP: Ustedes suponen que el desenlace tiene que surgir desde dentro de la sociedad venezolana. ¿Es así?

Sí, pero más allá de eso, la crítica principal que se le hace a la intermediación internacional, sobre todo viniendo de personas de izquierda, es que no le hayan exigido a Maduro que le ponga un alto al terrorismo de Estado.

Como condición para que se de esa intermediación y dejar que la diplomacia actúe, tiene que cesar el terrorismo de Estado contra el pueblo venezolano. Esa ha sido una de las críticas que se le ha hecho a esta intermediación y por eso se la ha considerado débil, pobre e insuficiente.

La condición mínima es el respeto a los derechos humanos y el cese del terrorismo de Estado, como lo calificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una calificación de una Corte reconocida por toda la región. Que esa intermediación no haya exigido un fin a esa práctica suma a la poca expectativa que tenemos los venezolanos en relación al éxito que pudiera tener.

EP: ¿Por qué creés que esa intermediación no fue más a fondo?

Porque están negociando con un criminal, no con un político ni con un demócrata. Yo supongo que ellos no han dado ninguna declaración, ni han querido pronunciarse de ninguna manera que hiera la sensibilidad del gobierno madurista porque los mediadores están lidiando con una organización criminal. Creo que tienen que tratar con la delicadeza del caso para no quebrar la negociación.

El exministro venezolano criticó a la negociación internacional por no exigirle a Maduro que detenga el terrorismo de Estado y afirmó que los venezolanos tienen “poca expectativa”.

En todo caso, el terrorismo de Estado sigue en marcha y la negociación no ha logrado detenerlo, sea la razón que sea, y es eso es grave. Insisto en que es una de las causas por las cuales somos escépticos ante el resultado que esta negociación pueda traer.

EP: Si nadie castiga ni condena esta situación, es muy difícil que quienes viven en Venezuela puedan asumir un rol más protagónico...

El presidente Boric lo condena, y hubo un pronunciamiento de 9 países de América Latina que también lo condenan, pero no son quienes están cumpliendo labores de negociación.

Es una diplomacia de extremo cuidado y están tratando el tema con delicadeza para no herir las sensibilidades de Maduro, que en medio de su fraude están a flor de piel. No hay manera de sustentar lo que está haciendo porque es un gobierno ilegítimo bajo todo análisis y a leguas se le notan las costuras.

AG: ¿Va todo en camino hacia que reasuma Maduro en enero y esto no se revierta?

Creo que hay muchas cosas sucediendo tras bambalinas. Estados Unidos anunció nuevas sanciones y la Unión Europea también está activa. Es una situación tan volátil y fluida que de aquí a enero pueden suceder muchas cosas, y esa es la gran expectativa que tenemos.

En Venezuela reina una especie de tensa calma, obviamente impuesta por el terrorismo de Estado. Es la calma del terror y todo el mundo está con mucho miedo. La gente borra los estados del Whatsapp, sale sin los teléfonos y se cuida en lo que dice a viva voz. Bajo ese terror vive la población y hay una tensa calma por la negociación que se desarrolla a nivel internacional.

Edmundo González y Corina Machado, los líderes de la oposición, están en la clandestinidad. Otros actores políticos han sido silenciados y hay periodistas aprisionados. La posibilidad que tenemos de hablar y dar la denuncia proviene de los que estamos afuera en el exterior, con algunos pequeños focos de valientes que, a pesar de todo, continúan pronunciándose y resistiendo contra la dictadura.

