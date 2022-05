Facundo Arana en el ojo de la tormenta

Facundo Arana atraviesa un difícil momento tras duras acusaciones. Primero fue Romina Gaetani quien compartió en LAM situaciones violentas que supuestamente vivió con el actor durante las grabaciones de Noche y Día, tira que se emitió en el 2014.

“Tuve situaciones no gratas con él en la novela. Una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. Tuvo actitudes violentas conmigo ahí adentro y eso lo terminó de demostrar. Griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa” reconoció la actriz y agregó “que alguien te diga ‘si fuera hombre, te cagaría a trompadas’ es un montón, es tremendo”.

Para Gaetani la gota que rebalsó el vaso fue cuando lanzó una canción con su banda, La Rayada, donde utilizaba la palabra “falopa”. Situación que no pasó desapercibida para Arana y le manifestó su preocupación “porque ella podía morir como Janis Joplin o Amy Winehouse”. Romina en LAM cuenta “ese posteo habló más de él que de mí, y de un prejuicio. Esa vez no tuve la necesidad de salir a hablar de que yo estrenaba una canción y que él solo me decía ‘pensé que te ibas a morir’”.

El crudo relato de Maju Lozano sobre el episodio de violencia que vivió con Facundo Arana: "Yo temblaba"

Como si esto fuera poco, Maju Lozano también compartió su experiencia con el protagonista de Muñeca Brava. La conductora relató “en su momento, hace muchos años, él vino acá (a la radio) y yo la pasé tremendamente mal, me maltrató y me agredió. Cuando la escuché a Romina me impactó porque eran frases muy parecidas”. Vale destacar que según Lozano, el enfrentamiento con el actor nació en una nota que ella le hizo a Isabel Macedo en el 2009 donde habló de su relación con Facundo. “Cinco años después, él viene a mi lugar de trabajo a agredirme y a decir barbaridades, fue muy loco” destacó Maju.

Por su parte, la actual pareja del actor, María Susini, salió a defenderlo en LAM y sentenció: “Facu es un ser de luz, es un ser divino, lejos de ser violento. En esta situación Facu está siendo víctima y es una maldad”. Luego argumentó “convivo con Facu desde hace muchísimos años y entiendo muchas cosas. Está lejos de ser violento. Respiro con él y si así lo fuese, yo no estaría con una persona así. Está lejos de esas descripciones. Que se puede calentar un día y golpear una mesa, sí, recontra sí, ¿pero en qué contexto?”.

Facundo Arana mostró los chats con Romina Gaetani tras las acusaciones de violencia: qué dicen

Hasta el momento Facundo no dio declaraciones al respecto y solo aclaró “yo no importo, pero sí me importan mucho mis hijos y mi mujer. Ellos ya son grandes, ven todo y quiero preservarlos de esto”.

JL PAR