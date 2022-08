Federico Angelini, referente santafesino de Juntos por el Cambio, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y aseguró que “si hacemos las cosas bien ganamos la provincia de Santa Fe”. Además destacó que "hay que entender que en Santa Fe tiene que haber una interna de JXC cómo hicimos en el 2021".

Usted se reunió con Mauricio Macri pero, hace unos días, Horacio Rodríguez Larreta hizo lo propio con Pablo Javkin. ¿Esto implica una interna dentro de Juntos Por el Cambio en Rosario? ¿Cómo se ve la interna de cara a la provincia de Santa Fe? Es una provincia en la que la oposición tiene muchas posibilidades de volver a ser gobierno

Si la verdad es que tenemos muchas posibilidades en Santa Fe de ganar las elecciones. Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que trabajar en una propuesta concreta y realizable, y no hacer promesas vacías como lo fue "La paz y el orden" de Perotti. Mejorar la seguridad de nuestra provincia es fundamental. Tenemos la garantía de darle a los santafesinos que cuando pudimos trabajar en materia de seguridad con Patricia Bullrich a la cabeza, realmente las cosas mejoraron mucho. Se pudo bajar un 30% el delito en el periodo del 2015 al 2019.

Ahora los números son escandalosos, para darte un ejemplo, en los primeros seis meses del 2019 hubo 54 asesinatos en Rosario y, en los primeros seis meses del 2022, 120 asesinatos. En esto tenemos que trabajar mucho pero si lo hacemos vamos a tener la chance de ganar la provincia de Santa Fe.

Renunció el ministro de Seguridad de Santa Fe en medio de la ola de violencia en Rosario

Con respecto de la reunión de Horacio con Pablo Javkin lo hizo en el marco institucional, más allá de que sabemos que tienen reuniones de gestión y políticas, por ejemplo del C40 que tiene que ver con el cambio climático. En Santa Fe también estamos pensando en ampliar JXC y Pablo Javkin podría ser de la partida.

¿Cómo es la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe? Cuéntenos a los porteños...

En el año 2021 tuvimos cuatro listas internas que dieron un resultado fantástico. Primero porque más allá de que hubo algunos momentos de tensión en la campaña no hubo respuestas a eso. Algunos me decían que estaba equivocado por no responder, pero yo estaba seguro que el 13 de septiembre, el día después de las PASO, todos teníamos que estar juntos, debíamos trabajar en pos de ganar las generales porque al kirchnerismo nunca se lo debe dar por muerto.

Ahí trabajamos mucho la lista de Carolina Losada, la de José Corral, la de Maximiliano Pullaro y la mía. Las elecciones fueron muy parejas y, después, todos trabajamos tan juntos que se repitió el porcentaje exacto en las generales. Obviamente hoy hay distintos grupos políticos que quieren pelear por la gobernación. El principal desafío es que todos estemos en Juntos por el Cambio, el segundo desafío es entender que tiene que haber unas PASO como en el 2021 para sumar, desde los distintos orígenes, más volumen a esa interna.

Después hay que entender que los problemas de Santa Fe no los puede resolver ninguno solo. Tiene que ser del trabajo y la experiencia de distintos sectores políticos que son de la UCR, de la Coalición Cívica, del PRO, del Partido UCD, del Partido Evangélico Uno y todos trabajar en esa línea. Si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a ganar Santa Fe.

¿Cómo se conecta eso con las declaraciones de Carrió? Ella dijo de Pablo Javkin, directamente, que era un cobarde. Además, en su momento, la Coalición Cívica tuvo una alianza con el Partido Socialista y los radicales

No hay declaraciones fuera de lugar de otros dirigentes, es solo Carrió. La situación en la calles es muy dura y todas estas declaraciones y peleas entre políticos no le hacen bien a nadie. Eso no debe decir que frente a un ataque uno no deba tener que plantarse como hizo Patricia Bullrich.

Entendemos que haya diferencias políticas, ahora, al momento de cruzar la raya contra dirigentes de espacios políticos, tenemos que trabajar juntos para ganar las elecciones. Encima, con cuestiones falsas, no se lo podemos permitir. Al día siguiente volvemos a nuestro eje que es trabajar el modo de presentar la mejor alternativa, que lo estamos haciendo como Juntos por el Cambio, para los argentinos en el 2023. No se le puede permitir que se diga cualquier cosa.

MR PAR