Otro duro golpe azota la realidad de Independiente que viene arrastrando un problema atrás del otro. En este caso la situación que involucra al uruguayo Gastón Silva se suma al listado de inconvenientes económicos del club presidido por Hugo Moyano.

Justamente las elecciones que tendrá el club el 2 de octubre son un grito hacia la democracia y en búsqueda de un cambio abrupto para torcer la realidad de Independiente. En consecuencia, la FIFA le comunicó al club de Avellaneda que no podrá realizar incorporaciones en el mercado de pases en el cierre de la temporada en el caso de que no cumpla con el pago de cuotas por la deuda con el mencionado Silva.

El TAS había resuelto en mayo que Independiente debía pagarle a Silva 1.250.406,39 dólares más otros 5 mil francos suizos por costos legales. Con la soga al cuello el club de Moyano acordó dividir esa suma en cuotas. La primera cuota con fecha de vencimiento el 15 de julio no fue abonada, por ende la FIFA notificó al Rojo por el atraso.

Pese a la intimación, tampoco se pagó. En consecuencia, llegó esta nueva inhibición. Silva, quien desembarcó en la institución a mediados de 2017 y en 2020 se marchó libre por falta de pago, se encuentra jugando en el Puebla de México. Así el Rojo deberá resolver cuanto antes esta situación si pretende traer refuerzos a Julio César Falcioni para el 2023.

Martín Campaña liquidó a la dirigencia de Independiente: "Te mentían"

Para agregarle más pimienta a esta última bomba que cayó sobre la dirigencia, quién rompió el silencio fue Martín Campaña. El arquero charrúa, ex Independiente arremetió con todo ante Moyano y la dirigencia del club. El arquero se marchó de Independiente en malos términos y no se guardo nada respecto a su estadía en Avellaneda. "Los dirigentes mentían. Yo como era referente también les mentía a mis compañeros. Les decía que iban a pagar y no pagaban. Habían muchas cosas que no eran buenas", comentó el uruguayo.

Ahora, defendiendo los colores del Al-Batín del fútbol de Arabia Saudita, Campaña confesó que si se le abren las puertas de Independiente en un futuro retorno no lo dudaría. "El fútbol argentino es genial. Si esta la posibilidad volvería".

JL PAR