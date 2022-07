Gallardo rompió el silencio

El silencio post derrota empate ante Vélez en Liniers habló por si solo. Y el andar de River también declara que tranquilidad en Núñez no hay. Sin conocer la victoria en los últimos tres partidos, desde el afuera se ve o algunos quieren ver en puerta la crisis que hunda a Marcelo Gallardo. El Muñeco convocó una conferencia de prensa y habló de todo y fue contundente: “No hay crisis”.

El DT más ganador de la historia de River no solo cosechó títulos con el tiempo sino una experiencia y templanza para manejar las dudas que se quieren volcar desde afuera. Cada vez que se puso en duda el manejo de Gallardo este y sus dirigidos respondieron con creces. La frase de cabecera para ello fue en la remontada ante Gremio en la Libertadores 2018: “Que la gente crea, porque hay con qué creer”. Ese lema respaldó por mucho tiempo el camino del Muñeco al frente de River. Ahora la realidad golpea más fuerte y River no encuentra su mejor versión luego de un tiempo prolongado.

A diferencia de esa conferencia de prensa post derrota en la ida ante Gremio en las semis del certamen internacional, las palabras de ayer de Gallardo quisieron apagar el incendio, pero no fueron las mismas. Uso términos más fuertes y con pocas pulgas aclaró que River está bien y que se queda a cumplir su contrato. "No hay crisis y no la van a encontrar. Mi permanencia se construyó a través de muchísimos años y no depende de uno, dos o más malos resultados que puedan venir: es mucho más fuerte”.

Para sacar más pecho a los días agitados en River, Gallardo no le dio espacio a las dudas y a los que muchos presentes en conferencia aguardaban, algún anuncio fuerte respecto a su futuro o lo que sucede puertas adentro. Nada de eso sucedió: “No cumplimos uno de los objetivos del semestre, pero estamos lejos de pensar que todo está terminado para que se empiece a especular o se generen falsos comentarios de planteos extrafutbolísticos”, sentenció el Muñeco.

No se detuvo ahí el DT Millonario. “Por más que se empeñen en desestabilizarme -insistió- voy a estar hasta el último día de mi contrato, siempre con la cabeza preparada para darle mejores soluciones al equipo. Si alcanza para pelear el torneo, bien. Si no, mi función será generar una estructura para lo que viene”, haciendo alusión a la eliminación temprana en la Copa Libertadores, lo alejado que está en la Liga Profesional y la no clasificación al máximo certamen continental hasta el momento (marcha sexto en la tabla anual, en puestos de Copa Sudamericana).

En síntesis, sin esquivar a sus ideales Gallardo bancó su trabajo, bancó a sus dirigidos e hizo mea culpa de que es un semestre torcido pero que las ganas para torcerlo están. “El hincha de River no se confunde, no se deja llevar por ciertas cosas con las que a veces quieren desestabilizarnos”, cerró Gallardo.

Una conferencia de prensa con respuestas a lo Gallardo, sin dar lugar a repreguntas y siendo certero. Lo cierto es que está vez si se puede ver en el trasfondo un River que no se encuentra. A pesar de las palabras, estas hay que volcarlas en el terreno de juego. Y a diferencia de su época dorada donde se notaba que cuando el DT alzaba la voz los resultados aparecían, ahora el grito es más tímido y atajándose a lo peor.

