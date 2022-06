Georgina Barbarossa: "A la mañana, la gente quiere que le des una inyección de vida y esperanza"

Georgina Barbarossa debutará este lunes junto a Noe Antonelli, Paulo Kablan, Analía Franchín y Nancy Pazos, actuales panelistas de Flor de Equipo (Telefe) sumándose el cocinero Rodrigo Cascón. En un movil por Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), la conductora contó cómo vive esta nueva experiencia.

Juani Fernández Juvé (JFV): ¿Cómo estás vos?

Me siento feliz, me siento útil, otra vez con un grupo maravilloso que es el mismo staff de Flor de equipo, con el objetivo de informar y entretener. Va a haber juegos, diversión, en momentos donde demos información más triste habrá que ponernos serios, pero creo que vamos a pasar por un camino más rosa. No es que no nos vamos a meter en la información, pero tabién vamos a tener cocina.

JFV: Recién veíamos cuando sacaron la foto para promocionar el programa, y tu emoción era mucha, eras como una nena...

Es que me encanta, porque me miman, Telefe es mi casa. Y ahora que forma parte de Paramount me siento Madonna. Es como que te abran la puerta para ir a jugar, eso es lo que siento. Me dicen "tomá, hace lo que quieras" y me dan esa libertad que me gusta tanto.

JFV: Además, en la conducción atravesaste los momentos más tristes y los más felices, ¿es volver a esa conexión?

Si, totalmente. Y acompañar a la gente, y estar y decirle "dale, levantate que se puede".

Dado que vamos a competir en el mismo horario, ¿qué consejos nos das vos a nosotros para hacer un programa más divertido?

No, creo que competir es horrible. Creo que lo que mejor podemos hacer es que cada uno haga lo que mejor sabe hacer y divertirse y vivirlo con pasión. Yo soy cero competitiva, me gusta compartir la vida y el trabajo. Las cosas hay que hacerlas con pasión, quiero vivirlo así, sino no sirve.

¿Y qué creés que la mañana tiene en particular, qué es distinto?

A esa hora la gente espera que le des una inyección de vida y de esperanza. Cuando hace 20 años atrás me dieron un programa a la mañana, les dije: "miren, si me quieren echar échenme, pero a la mañana no me va a ver nadie". Y sin embargo, pude darme cuenta que le podíamos dar a la gente una cuota de felicidad informándolos.

