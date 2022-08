Gerardo Milman dialogó en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) y si bién afirmó que respalda a los trabajadores formales e informales que "están en una situación muy compleja" cuestionó la legitimidad de los dirigentes sindicales de la central obrera. "La CGT es hace décadas el brazo político del Partido Justicialista", sentenció.

¿Usted dijo que estaba bien la marcha de la CGT?

Dije que la entendía, entiendo a los trabajadores organizados y aquellos que no lo están que son muchos, lamentablemente. Todos lo están pasando mal, independientemente de los dirigentes. Hoy el salario y el poder adquisitivo de los argentinos está en sus peores índices y es razonable que cualquier trabajador, sea registrado o informal, tenga una situación muy compleja. Además entiendo que tengan mucha necesidad de decirlo, de protestar y de sentirse acuciados en este momento

Entiende no solamente las causas sino el síntoma hacia la marcha.

Lo que pasa que la marcha no representa hoy a toda la ciudadanía argentina que vive de un salario, por eso digo que no resuelve este problema. Además es difícil de entender porque había unos que iban a Plaza de Mayo, otros al Congreso, otros contra los especuladores, otros contra la inflación como si fuera un ente abstracto…

Arrancamos el programa con una analogía de Hamlet por el dilema que tiene la CGT de ser o no ser opositor al Gobierno. ¿Usted encuentra que hay hipocresía en una marcha en la que se coloca cómo responsables de la inflación a los formadores de precios, cuándo por lo mismo la marcha contra la inflación en el gobierno de Macri se apuntaba al Gobierno cómo culpable?

El Príncipe se pregunta si "ser o no ser, esa es la cuestión". Eso refleja el sentimiento de la CGT y la contradicción entre ser o no ser oficialsta

Yo encuentro que hay mucha ignorancia además de hipocresía. Si les diéramos el Ministerio de Economía a la CGT no tendrían idea de cómo resolver la inflación. Ellos pueden decir hoy que es culpa de un gobierno, mañana que es culpa de los formadores de precio, pasado que especuladores, al otro día que el problema son los que acopian en granos…

¿No le parece sintomático que cuando Macri era el presidente, la culpa de la inflación era de él y cuando gobierna el Frente de Todos, la culpa la tienen los formadores de precios?

Sí, pero eso no es por la interpretación acerca de la inflación, es porque La CGT es hace décadas el brazo político del Partido Justicialista, porque hoy ni siquiera gobierna en su totalidad el justicialismo sino que es parte de una coalición. Las coaliciones son uno de los grandes problemas de Argentina.

Suponer que la CGT hoy es algo distinto a lo que fue Saúl Ubaldini en la década de los 80, sería necio. En eso no hubo ignorancia con Alfonsín ni la hubo con Menem.

Usted mencionó los problemas de las coaliciones. ¿Cómo cree que debe seguir la situación de Carrió en Juntos por el Cambio?

Yo creo que si uno tiene demandas en el ámbito del delito, tienen que ir a la Justicia, sea amigo o no amigo. No se puede compartir lista con quien uno piensa que cometió delitos. Debería hacerse una autocrítica si ella cree que es así. Ahora respecto de la citación, yo creo que la doctora Carrió usa este recurso hace mucho tiempo. Creo que ya no produce el mismo efecto que ha producido en otros momentos.

El avance del tiempo puede remediar la relación pero también el avance del tiempo le hizo perder la capacidad de ser la única persona en Argentina que ponía la vara sobre los crímenes de corrupción.

Si yo fui mencionado por ella, no me importa. Lo poco que dijo de mí es mentira. Nunca estuve con Massa, no conozco la casa de Massa, nunca fui al cumpleaños de Massa. Sí fui al departamento de la doctora Carrió, si fui alguna vez a algún cumpleaños de la doctora Carrió. Por suerte ninguno de los dos vinieron a mi casa.

Me parece por debajo de la cintura, meterse por la vida personal. Podría ser una crítica eficiente hace 30 años atrás, hoy nadie le da bola a este tipo de cosas. Además meterse con la vida personal, afecta familia, hijos, menores, no me parece lo más adecuado.

Se dice que el mago cuando repite dos veces el truco ya no produce el mismo efecto porque se lo descubre ¿Está desgastada esta varita de Carrió?

Utilizando el paralelismo con el mago: cuando el mago hace siempre el mismo truco, viene un niño de cinco años y le dice “la paloma está en la manga”. Esa es mi percepción de lo que le pasa a la doctora Carrió.

Macri comenzó nuevamente a hacer giras nacionales ¿Está en campaña para ser presidente? ¿Cómo afectaría la candidatura de Patricia Bullrich?

La sociedad mira a la oposición porque piensa que el gobierno está terminado. Entonces hay una sobredemanda sobre la oposición para que profundice sus propuestas a un año de las elecciones. La verdad es que los dirigentes de la oposición lo que hacemos es recorrer distintos lugares del país, para estar cerca de la gente. El momento de decidir si alguien es candidato o no, será el año que viene. Hoy es importante estar cerca de los problemas urgentes.

La gente mira a la oposición y hoy no tenemos los resortes para intentar resolver los problemas. Entonces cualquier persona que quiere ser dirigente político en la Argentina, está bien que recorra distintos lugares y que escuche los problemas y que la gente sienta que está preocupado por ellos.

MR PAR