Con la venia de Macri, Elisa Carrió inauguró "el cabaret" de Juntos por el Cambio y la UCR

Una metáfora futbolera y “riquelmeana” podría aplicarse a lo generado por Elisa Carrió. Ella, con el guiño de Mauricio Macri, “hizo un cabaret de Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical”.

Con qué atacó Carrió a Vidal, Ritondo y Massa.

Igualmente, hasta que Elisa Carrió no se presenta ante juzgado alguno a denunciar siquiera uno de todos las situaciones turbias que habrían cometido figuras relevantes de Juntos por el Cambio y que ella dice haber tolerado, lo suyo no pasará de ser un show mediático. Además, es más probable que Carrió se pasee a diario por ciertos sets televisivos que ir siquiera una vez a un juzgado y con pruebas consistentes. Mientras tanto, en privado y no en público, los mencionados por Carrió en su diatriba, buscan dirigir sus comentarios sobre todo este cabaret a quien consideran su verdadero creador : Mauricio Macri. Ayer miércoles, integrantes de Juntos por el Cambio y de la Unión Cívica Radical, se abroquelaron para neutralizar a la mentora de la Coalición Cívica.

Mientras la Coalición Cívica salió en respaldo de su mentora Elisa Carrió, Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical esperaron en vano que Mauricio Macri sumara –en la misma línea que ellos– una declaración pública. No la hubo y eso que bocas y pantallas para hacerlo le sobran. Por eso, con el correr de las horas ya no quedaban dudas quien había dado el guió para las acusaciones de Elisa Carrió contra María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Gerardo Milman, Facundo Manes, Patricia Bullrich –quizá la más curtida ante el desprecio que Carrió siente por su persona–, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. El guiño de Macri le había sido concedido a la misma Carrió que acuñó la famosa frase: “Mi límite moral es Macri”.

Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales le respondieron a Elisa Carrió.

Como las verdades que se dicen a destiempo suenan sobre todo a mentiras, la demora en la crítica a Elisa Carrió por parte de Mauricio Macri no era dilación, era la estampa de su firma sobre esa puesta en escena. Una de las frases de los asesores de uno de los afectados al respecto fue sencilla: “La decisión de Carrió va con el guiño de Macri, por algo no salió todavía (por ayer miércoles). Y si lo hace ahora ya es tarde y sobre todo especulativo dado que ya es la primera vez que salió todo Juntos por el Cambio a enfrentarla.”

En la misma línea hubo otros que no dudan que fue Mauricio Macri quien la fogoneó pero no le armó el guión ya que se nota en sus acusaciones un expertise dialéctico que al ex presidente le es esquivo. Al ex presidente le alcanzó con decirle a Carrió que ella diga todo lo que piensa. Y esa “sugerencia” también es un mensaje para quienes quieren dejarlo fuera del armado 2023

Recén ahora, en 2022, Elisa Carrió dice que el camino es la transparencia.

Otros de los que operan para los dirigentes de Juntos y la UCR hablaba que Elisa Carrió se habría sobregirado más que de costumbre.Pero como se dice al comienzo de esta nota, sin pruebas y sin paso por un juzgado, los efectos provocados son solucionables. Pero también hubo quienes, sobre todo dentro de Juntos por el Cambio, que coinciden con algunas acusaciones hechas por Elisa Carrió e incluso se preguntan por qué calló otros nombres que serían necesarios para concretar ciertos hechos cuestionados por ella.

Con un marquesina repleta de figuras, Elisa Carrió –con la venia de Mauricio Macri– estrenó “el cabaret de Juntos por el Cambio y la UCR”.