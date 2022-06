Gervasio Muñoz: "Alquilar, hoy, es un abuso total por parte del mercado inmobiliario"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil 101.9 o Net TV), Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, destacó qué actualmente, es un “abuso total” la forma de operar del mercado inmobiliario. “El estado no está haciendo absolutamente nada para frenar la ilegalidad”, expresó.

Muchos afirman que la ley vigente es perjudicial para inquilinos y propietarios. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Unos pocos pueden comprar muchas viviendas. La desigualdad en materia de acceso a la vivienda condena a muchos al alquiler. La vivienda dolarizada, el precio del alquiler completamente desregulado, por eso creo que la ley de alquiler es un freno a la desregulación total porque alquilar, hoy, es un abuso total por parte del mercado inmobiliario. No hay ningún tipo de mediación del estado a la hora de buscar una vivienda en alquiler en el mercado privado.

Juan González (JG): Desde que salió la ley de alquileres, ¿hay más o menos alquileres en oferta que antes?

No creo que sea una medición la fecha en que salió la ley de alquileres. Creo que hay menos viviendas en alquiler hace muchos años y no tiene que ver con la ley, sino con la desregulación, hay muchas viviendas vacías, alquileres en dólares, condiciones cada vez más elitistas.

JG: ¿Pero cómo no va a tener un impacto la ley de alquileres sobre esto? Han hablado expertos e inmobiliarias.

No, expertos no son. Son inmobiliarias. Para tener una inmobiliaria tenes que estudiar 6 meses en el Colegio de Corredores Inmobiliarios, muy experto no tenés que ser.

JG: Te cito dos notas de iProfesional, una que dice que hay menos de mil departamentos en la capital, otra de Infobae, que habla de que se derrumbó la oferta de departamentos de alquileres.

La oferta se mide por portales web del mercado inmobiliario. No hay medición oficial, como no la hay de los precios de los alquileres. En 1980 había 1 millón de viviendas vacías en la Argentina y en el 2010 había 2 millones y medio de viviendas vacías. Pero no lo digo porque me puse un portal y empecé a inventar datos. Son datos del INDEC, oficiales.

JG: ¿Es más fácil o difícil alquilar desde que salió la ley?

Es más difícil porque hacía décadas que en la Argentina no se ampliaban los derechos de los inquilinos. Es muy difícil alquilar vivienda en el país y tiene que ver con la reacción del mercado inmobiliario con la ley.

JG: ¿No habría que haber tenido en cuenta la reacción del mercado inmobiliario antes de hacer la ley?

Cuando uno hace una ley, se supone que algún tipo de responsabilidad tiene el estado en controlar el cumplimiento. El problema es que el estado no está haciendo absolutamente nada para frenar la ilegalidad sistemática del mercado inmobiliario.





JG: No tengo recuerdo de ver que el Estado haya regulado al mercado inmobiliario...

No tenés recuerdo porque el estado dejó de regular el precio del alquiler en la última dictadura.

JF: ¿Alquilás? ¿No creés que la suposición de que el Estado puede hacer cumplir las leyes implicaba cierta ingenuidad? La anomia es algo obvio.

Si, alquilo. El estado tiene capacidad, pero no tiene es voluntad de controlar.

JF: Si el estado nunca ha mostrado voluntad ¿por qué lo iba a demostrar en esto? ¿No se debería haber previsto que el estado no tiene capacidad de controlar?

No es normal que el estado no tenga la capacidad. La voluntad y la capacidad del estado se construye. En la Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro, logramos modificar una ley en la que los honorarios de las inmobiliaras no lo paguemos los inquilinos, sino los propietarios. El mercado inmobiliario fue a la Justicia de la Ciudad, al Tribunal Superior, fue a la Corte Suprema, y planteó esto como algo inconstitucional. Ganamos en todas las instancias. Hay 7 mil inmobias y un gobierno de la Ciudad que es propenso a dejar que el mercado haga lo que se le antoja. Eso lo logramos construyendo en esa disputa. No vamos a resignarnos porque el estado no tiene capacidad. Vamos a construir otro estado y tratar que el mercado inmobiliario se acostumbre a complir las leyes.

JF: Mientras se construye eso ¿qué se hace con la pobre gente que fue a alquilar y se le empeoró la situación?¿No hay una autocrítica a las consecuencias de la ley?

El por qué se niegan a cumplir la ley lo tendrían que responder el ministro de hábitat y los colegios de corredores inmobiliarios. Lo que genera consecuencias es que el mercado inmobiliario cree que está por encima del estado y las leyes.

