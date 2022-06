De la nueva mayoría al silencio de radio: por qué no avanza la Ley de Alquileres en Diputados

“Silencio de radio”. Así explican los diputados de distintos bloques la posibilidad de debatir en los próximos días la nueva Ley de Alquileres. Juntos por el Cambio había dejado trascender la posibilidad de una sesión este jueves. Sin embargo, aún no tienen el número confirmado para llevarlo al recinto .

El conflicto llegó con la decisión de poner aumentos trimestrales a los contratos de alquiler. “Con eso sumamos los apoyos de Espert y los liberales”, comentó a PERFIL uno de los operadores de Juntos por el Cambio que hace casi dos meses trabaja para llegar a un acuerdo con el resto de los bloques de la oposición.

Lo cierto, es que este punto puso en riesgo el apoyo de los cuatro diputados del Interbloque Provincias Unidas, que integran dos rionegrinos y dos misioneros. Ambos bloques responden a sus gobernadores. “Es un tema que todavía seguimos conversando”, comentó un diputado de ese bloque que, el miércoles cuando se firmó el dictamen unificado de la oposición, estaba a favor.

Esto aleja aún más a los dos diputados del bloque Socialista, que igualmente no iban a acompañar el dictamen opositor. Este sector comparte el interbloque Federal con otros dos bloques que sí van a acompañar, el de Graciela Camaño y el de Córdoba Federal, alineado con el gobernador Juan “Gringo” Schiaretti.

Camaño habló en varias ocasiones con los dos socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez. Se vieron sorprendidos de que la “Negra” aceptara el proyecto de Juntos por el Cambio que elimina el límite a los aumentos de los contratos que ella había acordado con el rionegrino Domingo. Ella les contestó que si no lo hacía “el remedio va a ser peor que la enfermedad”.

"La oposición cree que solo es un problema del mercado. Vamos a seguir insistiendo con nuestras propuestas. Este tema no debe ser un botín para la grieta", dijo Fein esta mañana en Diputados TV.

Sobre la decisión de ceder en el límite a los aumentos, el despacho de la oposición admite que sea totalmente libre el acuerdo para que se aumente el precio de los alquileres, señalaron: “Iba a ser muy difícil de regular y a los fines prácticos va a terminar sucediendo. Es raro que los aumentos sean por encima de la inflación”.

Esta explicación no contentó a varios diputados. A esto también se suma el rechazo de los cuatro diputados del Frente de Izquierda y la incertidumbre de qué hará Milei. “Es bastante difícil ponerse de acuerdo con él. No se corre de lo que está convencido y no define nada”, comentó indignado un diputado de Juntos por el Cambio que lo llamó para ver qué iba a hacer con este tema.

Juntos por el Cambio intenta quitarle dramatismo a la demora en el tratamiento de este tema. Ellos mismos habían anunciado, sin confirmarlo formalmente, que iban a tratar este tema el jueves 30. “Cuando estemos todos, vamos a sesionar. En estos días hay muchos viajes”, explicó uno de los jefes del espacio en Diputados. Lo cierto es que en la Cámara se sabe que cuando hay voluntad política, hay presencia.

En tanto, el Frente de Todos mantiene el silencio. Sergio Massa llegó recién este martes de Alemania. Estuvo con el Presidente en la Cumbre del G7. “Todavía no nos dijo nada de qué quiere hacer”, comentó un diputado que tiene diálogo frecuente con el tigrense. Hasta la semana pasada, se esperaba que convocara una sesión con los tres temas que tienen despacho de comisión y un acuerdo entre los distintos bloques, estos son el de Compre Argentino, el de nano y biotecnología y cuidados paliativos.

“Ahora que resuelvan ellos toda la expectativa que generaron”, dijo a PERFIL una de las espadas políticas del Frente de Todos. “Nosotros no vamos a mover nada, ellos festejaron una mayoría, que vean ahora cómo lo resuelven”, agregó.

Así, se espera que en las próximas semanas el interbloque opositor siga buscando esa mayoría que le permita sancionar una nueva ley. Por ahora, están lejos de que eso suceda.