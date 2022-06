Ley de Alquileres: la oposición avanza con un dictamen pero las inmobiliarias piden más cambios

“Necesitamos que cambien ese renglón porque no queda claro cómo va a ser el escalonamiento. No se va a entender cuál va a ser la indexación en los contratos”, le reclamó el representante de la agrupación de corredores inmobiliarios Unidos por la Profesión, Federico López Castromil, a dos diputados de la oposición, de interbloques distintos, que llegaron a un acuerdo en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General. Ahora esperan sancionar una nueva Ley de Alquileres.

“El tema es que si nosotros cambiamos eso ahora, vamos a tener que salir a explicarle a cada uno de los bloques qué modificación hicimos, y puede ser para quilombo. Los tenemos a los liberales por un lado y a los socialistas por otro, imagínate”, le contestó una de las espadas políticas del PRO. “Pero es importante, porque solo va a generar complicaciones en los contratos”, insistió Castromil. “Sí, te entendió por mí no tengo problema, pero como te digo, no podemos poner en riesgo el número”, replicó el legislador.

Este diálogo ocurrió en el ingreso a la sala del segundo piso del Anexo C en la Cámara de Diputados. Dos legisladores salían a festejar que habían llegado a un acuerdo que los deja un paso más cerca de la media sanción de una nueva ley de Alquileres. El Frente de Todos firmó el dictamen de mayoría con 40 firmas. Sin embargo, Juntos por el Cambio acordó con el Interbloque Federal, Provincias Unidas, y los bloques SER y Avanza Libertad, un texto que les garantiza la mayoría en el recinto.

A pesar de esto, en el Frente de Todos mantienen la calma. No se imaginan que Juntos por el Cambio convoque a una sesión especial para tratar un despacho de minoría, en un contexto donde los votos no están garantizados. Entienden que los dos socialistas no van a acompañar. Lo mismo con los dos del Frente de la Concordia Misiones, a pesar de que Diego Sartori, representante del bloque en Presupuesto y Hacienda, firmó el despacho. “Lo hizo porque hay una senadora de la provincia que insiste con eso. Pero no está seguro de acompañar”, entienden cerca de Germán Martínez, jefe del bloque Frente de Todos.

El acuerdo

Las negociaciones entre Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal con Juntos Somos Río Negro se destrabaron luego de que ambas partes aceptarán modificaciones. A principios de mayo, tenían dictámenes separados. Esto favorecía al Frente de Todos ya que podía mantener la actual ley cómo querían que fuera.

Decidieron correr el límite de los aumentos que quería Graciela Camaño, inspirada en el proyecto del rionegrino Agustín Domingo. “En la práctica es algo difícil de llevar adelante que solo complica aún más las contrataciones”, explicó a PERFIL uno de los diputados que participó de forma directa en la negociación. También acordaron “exenciones impositivas en el tributo de bienes personales” y “beneficios para los monotributistas”.

El debate

“El diálogo fructífero entre distintos bloques”, destacó en el debate Alejandro Cacace (Evolución Radical). En su argumento, planteó: “La intervención del Estado en la regulación de los alquileres no debe darse a través de los precios, sino de los incentivos para garantizar la oferta”.

Por su parte, Agustín Domingo, autor de uno de los proyectos y articulador del despacho en conjunto con Juntos por el Cambio, señaló: “Hemos continuado trabajando con los interbloques con los que teníamos una mirada parecida respecto de cuáles eran los cambios que había que hacerse en la Ley de Alquileres y de los incentivos fiscales”. Así, confirmó que “se pusieron de acuerdo en unificar un solo proyecto”.

Por el oficialismo, José Luis Gioja, que presentó un proyecto que proponía el impuesto a la vivienda ociosa, planteó que “está claro quién va a ganar, está claro quién va a imponer”, con la nueva ley que quiere la oposición. “El sector más perjudicado son los inquilinos. Como legisladores lo que tenemos que hacer mínimamente es defender los derechos de los inquilinos”, se lamentó y rugió: “¡Vamos a hacer que rija la ley del gallinero, el de arriba caga al de abajo! Y así no debería ser”.

Con los despachos firmados el tema quedó listo para ser tratado en el recinto. En el dictamen de Sergio Massa hay dos listados de temas para tratar. En uno figuran los temas donde hay acuerdo mayoritario, como el proyecto de Compre Argentino, cuidados paliativos y bio y nanotecnología. En otro, figuran los que generan rispideces, y no tienen los votos: la reforma del Consejo de la Magistratura, renta inesperada, la creación del Fondo para pagarle al FMI.

“¡Vamos a hacer que rija la ley del gallinero, el de arriba caga al de abajo! Y así no debería ser”

Entre estos últimos figura la Ley de Alquileres. Saben que la oposición buscará llevarlo a una sesión y en el recinto van a imponerse para votar el dictamen que ellos impulsaron. En tanto, el oficialismo no se da por vencido y buscará seducir a los cuatro del Frente de Izquierda, a los dos socialistas y a los dos del Frente de la Concordia de Misiones.

MCP