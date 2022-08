La abogada cercana a Cristina Kirchner, Graciaña Peñafort, fue entrevistada por Jorge Fontevecchia y desplegó varios argumentos para defender el pedido de recusación al fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani. "El tema de la imparcialidad del magistrado no tiene que ver con el interés de la parte, tiene que ver con la buena administración de la Justicia", sentenció.

Vos dijiste que había que recusar al fiscal Luciani...

Yo dije que había que revisar esa recusación. La decisión de recusar no es mía.

El periodista Claudio Claá que investigó sobre la vida del fiscal Luciani nos contaba que él sostiene que esas fotografías del partido de fútbol son anteriores a la existencia de él como fiscal de la causa. De ser así, ¿considerás que sí se demostrara que nunca más jugó al fútbol desde que es el fiscal de la causa y no hay mensajes entre ellos, te parece que también amerita que deba ser recusado?

Mirá las posibles recusaciones van desde relación íntima a amistad manifiesta. El hecho que se ha analizado de que se juntaban a jugar al fútbol con el juez, demuestra claramente que el fiscal tenía una relación. Además, mirá yo puede hacer años que no hablo con mucha gente pero no dejo una relación de amistad porque no tiene que ser concomitante.

No tienen que ser amigos desde el proceso, tienen que ser amigos, tener una relación cercana. Por lo cual, el hecho de que hayan dejado de jugar al fútbol precisamente demuestra que esa relación existía y que el fiscal era consciente desde antes de que debía presentarse.

¿Te parece que jugar al fútbol demuestra tener amistad?

Mirá, aún si no son amigos un jurista alemán super reconocido, escribió con respecto a cuál tiene que ser la causal de recusación. Dice que puede haber recusación si alguna de las partes tiene una duda razonable. No es que tienen que ser amigos, no es que sea necesario una foto del fiscal dándose un beso con el juez, basta la duda razonable que se presenta, que puede presentar la defensa de un imputado para que exista la posibilidad de imparcialidad del magistrado. Basta la mera sospecha y la duda razonable que se genera.

¿La sospecha justifica que se lo investigue?

Justifica que se aparte. Porque el tema de recusación de los jueces, cómo el tema de la imparcialidad del magistrado no tiene que ver con el interés de la parte, tiene que ver con la buena administración de la Justicia. Porque se juegan muchas cosas en un proceso judicial. Yo sólo digo que estos hechos despiertan una duda razonable.

¿Vos estás diciendo algo parecido a eso que la mujer del César además de serlo tiene que parecerlo?

Exactamente. El principio de imparcialidad tiene que manifestar la parte subjetiva y la parte objetiva. La parte subjetiva es que efectivamente no exista una relación de amistad o enemistad comprobada. La parte objetiva es que no existan hechos que permitan tener sospechas sobre la naturaleza de la relación.

Uno de los argumentos que se utilizan frecuentemente es que la defensa de la vicepresidenta pone énfasis en la relación del fiscal y un juez del tribunal y no ponen énfasis en responder las acusaciones y las pruebas.

Es que no es la oportunidad de responder a las acusaciones. Eso lo va a hacer la defensa de Cristina en el tiempo procesal, la semana próxima. Yo no lo hago porque entiendo que la defensa de Cristina tiene derecho a decir sus argumentos y que sean novedosos. No machacar cosas que ya fueron publicadas.

En el caso de Deltan Dallagnol y Sergio Moro uno se encontraba con que era un solo juez porque el proceso de justicia brasileña no era un tribunal colegiado. Entonces, obviamente, la relación ahí era determinante para la sentencia. En este caso son tres jueces y dos fiscales.

Si los dos jueces y el otro fiscal afirman lo mismo que Luciani y Uriburu, ¿a tu juicio también se inhabilita la sentencia?

La inhabilitación es para que no intervenga el fiscal Luciani y para que no intervenga Uriburu. Para sanear esta causa y evitar una nulidad deberían apartarse a ambos magistrados.

¿Qué relación encontrás con el caso de Deltan Dallagnol y Sergio Moro de Brasil?

Mira yo encuentro claramente la existencia de una causa de recusación y de una incorrección procesal. Acá hay un fiscal que cuando dice 'off the record' que él dejó de jugar al fútbol, era plenamente consciente de que la relación con Uriburu era un problema en el marco de la causa y decidió suspenderla. Pero eso no borra para atrás la relación que pueden haber tenido.

La conexión que veo es la existencia de un fiscal que ha tenido una conducta improcedente desde el término del debido proceso. En esto quiero ser clara: recusar a un magistrado no implica sacar la honorabilidad de ese magistrado. Implica señalar conductas que a mí me generan sospechas sobre su capacidad de imparcialidad. No estoy diciendo que sea una mala persona. Simplemente que no puede participar del proceso por una sencilla razón: tengo sospechas sobre su parcialidad. Esto es bastante sencillo. En el caso del juez Moro lo que se vio en los mensajes era la clara persecución que llevaba adelante.

Pocas personas están tan cerca en el Senado a la vicepresidenta. como vos por tus tareas. ¿Qué consecuencias tendría el triunfo de Lula en Brasil y cómo repercute eso en el ánimo de Cristina Kirchner, en la defensa más allá de lo jurídico?

Mira yo creo que un eventual triunfo de Lula significaba una gran noticia para Argentina por varios motivos. Entre ellos porque Lula siempre tuvo políticas de considerar a nuestro país un centro estratégico. Fue un momento de bonanza económica en la relación entre Argentina y Brasil y a mi me parece valioso porque no es la conducta que lleva adelante Bolsonaro.

Incluso en términos políticos lo que significa el regreso de un gobierno nacional y popular a la vecina República de Brasil sería muy bueno para Argentina. Tendría un potente efecto político. Para Cristina Férnandez, sería ver como se reivindica una persona que fue injustamente perseguida judicialmente. Al punto de que el poder judicial impidió que Lula se presente a elección y eso tuvo la consecuencia de que ganó Bolsonaro. Entonces ver que un socio y un amigo vuelve a ganar un país con la importancia que tiene Brasil, sobre todo para nuestro país, sería una gran noticia y una gran alegría.

¿Cuál es tu opinión sobre la causa del avión venezolano?

Mirá yo creo que en este país ser iraní no es delito. Pienso que a causa del avión se han llevado adelante todas las medidas de prueba. De hecho, los tripulantes no iraníes ya están autorizados a salir del país. Creo que las críticas de Venezuela son las críticas de un país que defiende a sus nacionales. No quiere decir que tengan razón pero defienden a sus nacionales. Si hubiera una tripulación argentina en otro país, seguramente Argentina haría lo mismo.

MR PAR