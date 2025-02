Hernán Letcher: "Es falso que la economía creció un 5,5% en 2024"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), Hernán Letcher, economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), aseguró que la economía creció 1% en 2024 y, aunque dijo que la caída fue menor de la esperada, “la distribución de esa recuperación es distinta a la conformación previa al gobierno de Javier Milei”. “Los sectores que crecieron son los sectores que no generan empleo: financiero, minero y energético”, señaló.

Hernán Letcher es magíster en Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Alejandro Gomel: ¿Qué dicen los números de la economía del último año? ¿Mienten o no mienten?

Quiero aclarar una confusión sobre la economía que generó (Luis) Caputo, el ministro de Economía, el día de ayer. Él tuiteó que la economía durante 2024 había crecido un 5,5%. Eso es mentira. Es falso que la economía creció un 5,5% en 2024. Lo dijo, también, Santiago Caputo. Después se dieron cuenta y me imagino que no lo hicieron deliberadamente para que todos habláramos de eso y ocultar el tema de las criptomendas, algo que no me parece muy alocado.

Lo cierto es que el dato de 5,5% se refiere solo a diciembre, no a todo el año. Es un crecimiento interanual respecto a diciembre del año anterior. En diciembre de 2023, la economía cayó un 4,2%. Si hago los números, hay una recuperación, pero solo de un punto. No es una resta porque el 4,2% era sobre una base mayor. En resumen, es sólo una recuperación que te deposita un punto por encima de diciembre del año anterior, que fue muy malo. Lo cierto es que en el 2024, la caída fue de 1,8% en promedio.

AG: ¿Fue mejor de lo que se pronosticaba?

Aunque fue menor de lo esperado como caída, hay una recuperación que te deposita en niveles de 2023. Ahora, el problema es que la distribución de esa recuperación o del crecimiento es distinta a la conformación previa al gobierno de Javier Milei, porque los sectores que crecieron son los sectores que no generan empleo: financiero, minero y, en menor medida, energético. Entre los tres, generan el 4% de los puestos de trabajo.

En cambio, los que cayeron son tres sectores de mano de obra intensiva o con buena generación de mano de obra. El 45% de los puestos de trabajo lo generan industria, construcción y comercio, que son los tres que cayeron. La recuperación no te dejó en el mismo lugar, que es la sugerencia que hace la “recuperación en V".

Básicamente, esa recuperación no se vio reflejada en puestos de trabajo ni en salarios. De hecho, los salarios cayeron y los puestos de trabajo también: se perdieron 250,000 puestos de trabajo y no se recuperaron. Esto tiene que ver con que la distribución de la recuperación no fue de manera equivalente, sino que fue con una distribución que afectó negativamente a los sectores generadores de empleo y, por lo tanto, a los trabajadores y trabajadoras. En clave neoliberal, uno podría decir que con este funcionamiento no tenés efecto derrame.

Elizabeth Peger: ¿Qué se puede esperar para los próximos meses? Algunos analistas están hablando de pérdida de reservas de, por lo menos, 70 millones. ¿Qué puede llegar a pasar con el crecimiento económico en un contexto así, cada vez más limitado y sin novedades de asistencia del Fondo?

Hay un dato que tiene que ver con cuestiones de índole metodológica, pero que es muy importante. Anoche subí a mi Twitter un gráfico que dice: "La ventaja estadística del año 2025 es de 3,2". Esto significa que si yo mantengo el dato que salió ayer, fue de diciembre del año pasado. Si yo mantengo la producción de bienes y servicios de diciembre, si produzco exactamente los mismos bienes físicos y los mismos servicios durante todo el 2025, la economía va a crecer 3,2%. Este dato es importante porque es el piso. Si la economía en el 2025 finalmente me da 5, crecí por encima del arrastre estadístico. Si me mantuve en 3,2, en realidad, me mantengo como ahora, como diciembre.

EP: Si uno ve los datos de consumo de enero publicados por Scentia, no han cambiado nada.

En el consumo incluso es peor, porque el consumo que indica Scentia da negativo al compararlo con un mes del año pasado en el que ya daba negativo. Esto de la comparación interanual hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en el primer semestre del año pasado, que fue cuando la economía cayó mucho.

De acuerdo a la consultora Scentia, el consumo cayó un 10,6% interanual en enero de 2025.

La segunda cuestión es que es muy difícil que la economía argentina crezca sin dólares. La variable ahí es si el Fondo da o no da, o cuánto el Gobierno está dispuesto a condicionar la acumulación de reservas. En términos cambiarios, lo que está claro es que la cuestión del flujo no está resuelta. Aunque haya algún grado de crecimiento de la actividad económica, el riesgo es que si el Fondo no da los dólares para hacer ese "pulmotor" que pretende el Gobierno, vamos a terminar en un escenario de corrección cambiaria que va a hacer caer la economía. Incluso se podría decir que el crecimiento económico, más allá del arrastre estadístico, podría ser falso o temporario en el sentido de que va a corregirse a la baja cuando tengas que hacer las correcciones de tipo cambiario.

Claudio Mardones: Con las dudas respecto a la inflación de los próximos meses, ¿qué va a pasar con la dinámica de los salarios y con paritarias que están virtualmente planchadas? Además, las consultoras indican que, además de la inflación, las otras preocupaciones son no llegar a fin de mes y el empleo. ¿Qué ves para los próximos tres meses en esta materia?

En materia de empleo, lo que se vio hasta ahora es una caída y cero recuperación, y yo creo que va a ir profundizándose, pero no va a haber un brutal salto del desempleo en este año, porque el gobierno decidió que de acá a la elección no va a devaluar. Con lo cual, bueno, van a haber crisis y despedidos en muchas empresas, pero no en una cantidad que haga saltar la desocupación de manera sustancial.

Me sorprende un poco las expectativas de crecimiento que tienen algunas consultoras con respecto a salarios, porque no encuentro cuál va a ser la variable que motorice al alza el crecimiento económico, más allá del arrastre estadístico. No encuentro las variables porque el consumo, que es el principal motor de la economía, difícilmente tire para arriba si no hay recuperación del salario. Peor aún, si hubiese crecimiento del consumo, se agravaría la situación cambiaria, porque demandaría más producción y, por lo tanto, más dólares. Así que no es tan sencillo.

Lo que sí puede imaginarse es que haya crecimiento en algunos sectores que no generan puestos de trabajo en cantidad, como minería o energía. Las dos actividades generan menos del 1% de los puestos de trabajo.

