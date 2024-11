Hernán Pellegrino, analista: "Hoy la inflación no es la principal preocupación de los argentinos"

Según las últimas encuestas de la consultora Tendencias, dirigida por Hernán Pellegrino, los votantes de Javier Milei reconocen la baja de la inflación, pero son conscientes de que “fue a costa de aumentar la pobreza”. “Lo que se ve es mucha desorganización en el sector opositor”, agregó en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Hernán Pellegrino es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y director de la consultora Tendencias desde 2007.

¿Cómo ve usted la imagen del presidente y del gobierno frente a la sociedad?

Por lo menos en mi visión, creo que hay que diferenciar un poco la foto que tenemos en este momento de la dinámica. Hay una conquista de estos primeros meses del gobierno de Milei, que es lo que le permite mantener la imagen positiva de más o menos la misma cantidad de gente que lo votó en el balotaje y que le reconocen, sobre todo, haber bajado la inflación.

Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que se dio una polarización donde los que tenían algo de confianza en Milei acrecentaron ese sentimiento, y el sector opositor se hizo más opositor con menos dudas.

La diferencia es lo que vimos en la pregunta sobre la conformidad con el voto en el balotaje. Los votantes de Milei siguen casi en un 90% conformes con su decisión y con lo que está haciendo el Gobierno. En cambio, los votantes de la oposición no están conformes con lo que está haciendo la oposición. Hay como una ruptura social por debajo, pero que hoy no encuentra representación, y eso es lo que quizás hace ver al Gobierno como que no tiene nada que se le pare enfrente, pero vemos que, por debajo, no es exactamente ese mismo sentimiento.

Cristina Fernández sigue siendo la principal referente de la oposición, y eso obtura el surgimiento de otros nuevos liderazgos, pero Axel Kicillof, Juan Grabois, incluso Miriam Bregman, están empezando a aparecer como alternativas. Lo que se ve es mucha desorganización en el sector opositor.

Por otro lado, sí, vemos que al gobierno de Milei le reconocen mucho la baja de la inflación, pero también todo el mundo es consciente de que fue a costa de aumentar la pobreza. Eso no nos parece algo difícil de sostener en el tiempo.

Si bien durante la primera parte del año la inflación era la preocupación principal de los argentinos, hoy ya no lo es. Hoy estamos hablando de bajos salarios, del problema del trabajo, y eso es algo que va a tener que empezar a modificar. Por lo menos, desde el modelo económico o los lineamientos generales, pareciera ser algo más difícil de modificar en el corto plazo, lo cual puede ser un costo para Milei, más allá de la desorganización política de la oposición.

