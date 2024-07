Hugo "Cachorro" Godoy: "Milei es neofascista"

El dirigente sindical, Hugo “Cachorro” Godoy, definió al proceso electoral de Venezuela como “eficiente, cristalino y participativo” y pronosticó un escenario de bloqueo por parte de Estados Unidos: “El dato más importante es que Estados Unidos insiste en mantener una actitud muy agresiva hacia el gobierno de Venezuela”. Por otro lado, se refirió al plan de lucha pactado para el próximo 7 de agosto por los movimientos sociales y criticó las medidas políticas y económicas del Gobierno. “La violencia criminal de Milei para multiplicar el hambre va a afectar a las futuras generaciones”, declaró en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hugo “Cachorro” Godoy es secretario general de la CTA Autónoma, una de las tres centrales obreras que hay en Argentina, a la que llegó después de una larga trayectoria en la Asociación de Trabajadores Estatales. En su juventud, con 20 años, había sido detenido por razones políticas cuando militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, y desde ese entonces lleva el apodo de “Cachorro”.

Este fin de semana fuiste solicitado como veedor en las elecciones de Venezuela, pero no pudiste viajar, ¿que le impidió ser veedor?

No pude asistir por cuestiones de trabajo, pero sí asistieron otros representantes de nuestra central como veedores, entre ellos Oscar De Isasi, el secretario general de PBA y Matias Fachal, el secretario general del sindicato Judiciales. Allí estuvieron ellos y fueron quienes me mantuvieron informado sobre el proceso electoral en Venezuela .

El acto más elocuente y principal es que se desarrolló con absoluta normalidad, en paz y con mucha participación de la gente. Además, es reproducido por varios medios de comunicación, excepto algunos que han dado información falsa sobre situaciones de enfrentamiento que no se produjeron.

¿Que le dicen sus compañeros respecto de las versiones sobre que hubo fraude o que el resultado no representa lo que votó el pueblo venzolano?

Lo que me informan mis compañeros es que esto no fue así, que el proceso electoral fue muy participativo, recorrieron las mesas durante todo el día de ayer y han podido comprobar que todo el sistema de elección electrónico es sumamente eficiente y cristalino, por lo tanto creo que lo que me transmiten mis compañeros es que esas versiones son falacias.

Elizabeth Peger: Toda la comunidad internacional, incluso muchos mandatarios de la región, más allá del presidente argentino, han planteado una desconfianza absoluta por el resultado electoral, planteando de alguna manera que podría haber ocurrido un fraude. Si estos rumores son falsos, ¿por qué cree que la comunidad internacional y los mandatarios de la región no reconocen el triunfo de Maduro que informó el Comité Electoral en la madrugada?

Es una vergüenza lo que hizo la ministra Bullrich y la canciller Mondino al manifestarse en la puertas de la embajada de Venezuela, porque los venezolanos que estaban acá tienen todo el derecho legítimo a tener su opinión política respecto a lo que pasa en su país, pero esa presencia fue vergonzosa. Lo traigo a colación porque creo que hubo un accionar concertado de gobiernos de la región, aunque no se puede hablar de toda la comunidad internacional , porque así como se expresaron en contra y con dudas respecto del resultado electoral en Venezuela, hubo otros presidentes que han felicitado a Maduro.

Así como estuvieron los delegados de nuestra central y me dan el informe de certeza respecto de la cristalinidad del proceso electoral, también hubo otros centenares de veedores de distintos países del mundo que, al igual que mis compañeros, expresan una opinión similar. Por lo tanto, creo que no se puede hablar de la comunidad internacional y si se puede hablar de presidentes de la región mancomunados con una visión reaccionaria y conservadora, en el caso de Argentina neofascista como Milei u otros golpistas como la presidenta de Perú, que accedió a la presidencia con un golpe, que expresaron esta opinión de duda respecto del resultado electoral pero que tiene mucho que ver con su perfil ideológico conservador.

EP: Boric no se encuadra en ese esquema…

Sería la excepción que confirma la regla.

Claudio Mardones: A partir de este escenario, están transitando las primeras horas de lo que puede ser una semana cargada por la discusión venezolana. La Unión Europea ya planteó sus reparos respecto al resultado y Estados Unidos también. ¿Qué análisis hacen de lo que vendrá? Teniendo en cuenta que la CTA Autónoma tiene integrantes que estaban allí, ¿que se ven venir en Venezuela? ¿Para qué escenario se están preparando?

Creo que el dato más importante es que Estados Unidos insiste en mantener una actitud muy agresiva hacia el gobierno de Venezuela. Recordemos que en su momento hasta hubo amenazas y se financiaron de Estados Unidos intentos de invasión de fuerzas mercenarias en Venezuela.

El bloqueo que se está desarrollando es muy importante sobre ese país, por lo tanto, creo que una de las posibilidades es que Estados Unidos vuelve a encontrar razones, o lo que para mi son excusas, para mantener un bloqueo criminal sobre ese país e inmiscuirse en la vida interna de ese país como lo han hecho en otros lados, como en su momento promovieron el golpe en Bolivia o en Perú, o para no irnos más lejos en la historia de nuestro país, en lo que fue el Plan Cóndor. Por lo tanto, la actitud agresiva de Estados Unidos hacia Venezuela va continuar pero creo que muy limitada por un resultado electoral que le quita razones.

CM: Quiero aprovechar que estamos dialogando con usted para preguntarle sobre la coyuntura nacional. El 7 de agosto San Cayetano, Liniers, vuelve a ser un epicentro de la política argentina, un termómetro de la situación de pobreza, donde no solamente van a estar las organizaciones sociales, sino también la CGT y la CTA Autónoma. ¿Creen que se abre una etapa de confluencia con el resto del sindicalismo?

Sin ninguna duda va a ser un escenario de lo que para nosotros es la continuidad de un plan de lucha contra el plan económico y social de Milei que ha acelerado la pobreza y el hambre en nuestro país.

Hoy hay 8 millones de personas, en su mayoría niños y niñas, que padecen hambre y que viven bajo la línea de indigencia. Además, la línea de pobreza ha crecido a más de 25 millones de argentinos.

Por lo tanto, hay que impedir que Milei siga gobernando por decreto, porque con ese DNU 70/23 se está llevando a cabo no solamente una política económica de desastre para los que menos tienen, sino que también están agudizando la recesión, están cerrando pequeñas y medianas empresas y producto de la caída del consumo en nuestro país y de haber abierto la economía a las importaciones de manera criminal, frente a esa situación hoy decir “pan, paz, techo, tierra y trabajo” son necesidades muy urgentes. Hago hincapié en la paz porque la violencia criminal de multiplicar el hambre como se está haciendo en nuestro país va a afectar a las futuras generaciones, no solamente en la coyuntura.

Creo que a usted le queda claro que no tenemos ninguna simpatía por las políticas económicas de Milei, y desde esa posición quiero ayudarlo y ayudarme a reflexionar juntos sobre lo que llamamos ceguera paradigmática. ¿No le llama la atención el caso de Venezuela? ¿Qué otros candidatos presidenciales, a lo largo de los últimos 25 años y opositores al régimen de Maduro, fueron proscritos y encarcelados? Además de las continuas llamadas de atención respecto del manejo de las elecciones a lo largo de tantos años y el solo hecho de que la democracia necesita alternancia y que un sistema que se perpetúa durante 25 años, por más de que ganase las elecciones no es democratico porque la democracia no se acaba solamente con el acto electoral. No se si los que tenemos una perspectiva progresista ayudamos más marcando los errores que aquellos que se plantean progresistas.

Lo que me parece que hay que tener en cuenta, y lo mencioné hace pocos minutos, es que ahí hay una injerencia de Estados Unidos que es brutal, se ha alentado la invasión y no quedó solamente en palabras, se comprobó a través de incursiones de fuerzas mercenarias.

Esta situación se agrega a un bloque por parte de Estados Unidos que es criminal, porque afecta no solamente a Venezuela sino también a otros países. Nosotros, en Argentina, y lo digo porque fueron los trabajadores del Astillero Río Santiago los que construyeron dos barcos petroleros que no se pueden entregar a Venezuela por ese bloque, porque si salen a los mares del océano son capturados como piratas modernos por Estados Unidos, y eso hace que se limite la actividad del Astillero Río Santiago.

De hecho, los compañeros de la CTA que viajaron como veedores también realizaron gestiones para poder resolver esta situación, porque es justo que así sea. Los venezolanos pagaron por estos barcos, los trabajadores los realizaron, no se pueden enviar y eso está obstaculizando el funcionamiento mínimo del Astillero.

El contexto de injerencia de Estados Unidos le da una característica particular a la realidad en Venezuela. Por otro lado, creo que esta es la tercera vez que eligen a Maduro, pero es una decisión del pueblo venezolano y del sistema electoral que allí existe. En el caso de Argentina existe un sistema electoral que es de la dictadura Lanusse y que lamentablemente posibilitó que sea Milei el que está gobernando hoy.

