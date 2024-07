Humberto Schiavoni: "Patricia tomó una decisión personal y unilateral al margen de una decisión colectiva"

Humberto Schiavoni afirma que hay una comunidad de ideas entre La Libertad Avanza y el PRO, aunque aseguró que las alianzas electorales dependerán de cada distrito: “Lo lógico es que hoy construyamos un frente con quienes tengamos afinidad ideológica, pero también es cierto que, hasta donde sé, el partido de Javier Milei no se ha conformado como un partido nacional y en muy pocos distritos tiene personería jurídica”, afirmó. Además, el ex senador del PRO destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), que el partido liderado por Mauricio Macri apoyó al Gobierno en su peor momento: “Hemos estado aliados en muchas cuestiones estratégicas con el Gobierno, demostramos compromiso en el Congreso, incluso con mayor disciplina que el propio partido oficialista”.

Humberto Schiavoni es ex senador del PRO por la provincia de Misiones, también fue presidente del PRO entre 2012 y 2020, titular de la corporación Buenos Aires Sur en 2007 y presidente del ente Nacional Yacyretá.

¿Qué expectativa tiene sobre lo que va a suceder con el PRO?

Hay una vocación mayoritaria de trabajar para que Martín Yeza sea el presidente de la Asamblea Partidaria. De todas formas, la asamblea tiene muchos integrantes y es muy difícil direccionar cuando se trata de un mosaico de 24 distritos.

Hay quienes dicen que el fondo de la disputa tiene que ver con una intención de Patricia Bullrich de disputar la ciudad de Buenos Aires en 2027.

En mi experiencia, faltando un poco menos de un año para el cierre de listas, me resulta muy aventurado conjeturar cualquier geometría electoral en el país. La realidad es muy dinámica, el proceso de cambio en el que estamos inmersos puede derivar hacia lugar que hoy no estamos pensando y que puede afectar cualquier cálculo que hagamos sobre la conformación electoral.

Hoy, hay una comunidad de ideas con La Libertad Avanza y sería lógico que en cada distrito vayamos en frentes electorales con otros aliados. El año que viene no hay una elección nacional, se eligen senadores y diputados en las distintas provincias. Va a depender de la realidad de cada distrito, nosotros cogobernamos la provincia de Santa Fe donde la vicegobernadora es del PRO y la provincia de Mendoza donde la vicegobernadora es del PRO. Obviamente, la alianza que hagamos allí tendrá que integrar las dos fuerzas y otras fuerzas provinciales.

Lo lógico es que hoy construyamos un frente con quienes tengamos afinidad ideológica. También es cierto que, hasta donde sé, el partido de Javier Milei no se ha conformado como un partido nacional y en muy pocos distritos tiene personería jurídica, pero todo eso se puede lograr de acá al año que viene.

La realidad es muy distinta en la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO tiene su núcleo. Lo mismo sucede en la provincia que también fue gobernada por el PRO en 2015. Entiendo que en esos distritos se genera el tironeo con Patricia Bullrich. ¿Es así?

No creo que pase tanto por el cálculo electoral. Patricia Bullrich tomó la decisión de trabajar de forma unilateral con el Gobierno, aceptó la propuesta de ser ministra de Seguridad al margen de algún acuerdo orgánico con el PRO. Obviamente, ella está en su derecho, pero el PRO también está en su derecho de reafirmar su personalidad y su estrategia de perfilamiento electoral propio.

Ahí hay una suerte de elección por parte de Patricia que hay que respetar. Mauricio Macri la ha elogiado en su carácter de ministra, pero dejó en claro que es una decisión personal que tomó ella y que no involucró una decisión colectiva del PRO.

El PRO es un partido con gobernadores, intendentes, senadores, diputados, concejales, etc, en los 24 distritos que conforman el territorio nacional, y es uno de los tres partidos con personería en todo el país. Por lo tanto, es un partido con chapa y músculo para pensar una estrategia propia, en alianza con los que pensamos igual y siendo generosos a la hora de armar la mejor oferta electoral que garantice tener más diputados y senadores que sostengan esa idea en el Congreso. Es un proceso, falta mucho y hay que analizarlo con el prisma de 24 distritos.

Claudio Mardones: ¿Cree que los gobernadores del PRO se van a ver obligados a pactar con La Libertad Avanza en las elecciones del año que viene?

No quiero esquivar la pregunta, pero ratifico que la configuración electoral va a depender de cada provincia. Es probable que en algunas provincias no exista jurídicamente La Libertad Avanza, en algunas provincias el PRO ha tenido alianzas con partidos provinciales que no existen en otras provincias.

A lo largo de estos siete meses de este gobierno hemos demostrado nuestro compromiso y nuestra coherencia con lo que pensamos. Esto no significa que nos mimetizamos o nos diluyamos en una propuesta a la que respetamos y acompañamos, pero que no es nuestra. Hemos estado aliados en muchas cuestiones estratégicas con el Gobierno, demostramos compromiso en el Congreso, incluso con mayor disciplina que el propio partido oficialista.

Esto no significa que no mantengamos nuestro perfil y que alertemos sobre algunos matices, tal como lo hizo el presidente y muchos dirigentes del partido respecto al incumplimiento del fallo con la Capital Federal. Hemos sido muy leales, consecuentes y coherentes con lo que pensamos y eso se tradujo en nuestro accionar, por ejemplo, en el debate de la Ley Bases.

Alejandro Gomel: ¿Patricia Bullrich está dentro del PRO?

Eso es una decisión personal de ella. En el Gobierno está a título personal, eso está claro. De acá en más, dependerá de si acompaña las decisiones orgánicas que tome el PRO o si va a elegir su propio camino.

¿Esta decisión unipersonal de ella de participar del Gabinete, puede ser pasible de una decisión partidaria de correrla?

Todos pueden tomar la decisión que tomó ella, siempre que se tenga en claro que la decisión está por fuera del partido. Son dos situaciones distintas, veremos si Patricia opta por seguir dentro del PRO, acompañando las decisiones orgánicas o elige su propio camino. La política siempre nos pone en encrucijadas y lo peor es no saber de qué lado uno pararse.

Elizabeth Peger: ¿El último tuit de Mauricio Macri en el que le reclama el cumplimiento del pago de Nación a la ciudad de Buenos Aires y recuerda el apoyo del PRO a La Libertad Avanza en la Ley Bases, puede interpretarse como una señal de que viene una nueva etapa en el vínculo entre el Gobierno y el PRO?

El presidente Macri fue claro y lo dijo en varias oportunidades: "en este momento, la prioridad es darle al Gobierno todas las herramientas que necesita para llevar adelante su política con la que, en términos generales, coincidimos". Esa caja de herramientas está sintetizada en la Ley Bases.

Los esfuerzos se vieron con los diputados y en distintas gestiones en privado para que muchos otros diputados y senadores conformaran la mayoría que se obtuvo para sancionar la ley. Una vez que el PRO dio todas las herramientas y apoyó al Gobierno en el semestre más crítico de su gestión, va a manifestar su opinión respecto a un tema en el que también ya había cuestionado al kirchnerismo por no cumplir el fallo de la Corte. No hay que tener una doble vara y el Gobierno no tiene por qué pensar que estamos en contra.

Se lo preguntaba por una cuestión de tiempos. Hasta ahora, más allá de alguna reunión que tuvo Jorge Macri con Luis Caputo por la coparticipación, no pudieron destrabar la situación. Mauricio Macri sale a hacer el planteo luego de la Ley Bases. ¿Hay algún tipo de mensaje del estilo "hasta acá te acompañamos, ahora queremos ver los reclamos pendientes"?

En el momento más crítico del Gobierno, cuando asumió al borde de una hiperinflación y con un desborde de todas las variables económicas, nosotros dimos nuestros apoyo, al margen de este reclamo que era absolutamente lícito, y además corresponde a un fallo irrevocable de la Corte Suprema. Una vez que el Gobierno sorteó el peor momento, que evitó caer en el precipicio de lo que hubiera significado una hiperinflación, de que lo ayudamos a tener todas las herramientas para consolidar su programa, llega el momento de que nos sentemos a arreglar un tema que viene pendiente del Gobierno anterior.

Cuando asumió Mauricio Macri, salió un reclamo de varias provincias para la restitución del 15% de la coparticipación que en su momento había sido extraído para financiar la transición previsional de las AFJP. Es un viejo reclamo y lo que hizo Macri fue pactar con los gobernadores una forma para devolver ese dinero. Era muchísima plata, mucho más que este problema con la ciudad de Buenos Aires. Los fallos de la Corte Suprema hay que cumplirlos, pero fuimos un PRO tolerante y amplio para reclamar en un momento en el que el Gobierno no tenga tantas dificultades.

