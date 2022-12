Inflación: hoy se sabrá el porcentaje de noviembre y en el Gobierno son positivos

La periodista de política y economía, Nuria Am, brindó mayores detalles sobre lo que es la expectativa del Gobierno en cuanto a lograr reducir la inflación.

Hoy se conoce el porcentaje de la inflación de noviembre.

Llegó el día en el que el Gobierno tratará de hacer ver esto como un logro sin lugar a dudas, pequeño, pero un logro al fin. Por lo menos lo va a mostrar como que las medidas que se fueron tomando durante este tiempo tuvieron el resultado de poder no sobrepasar ese 6%.

La aspiración para hoy es que se perfore hacia abajo ese índice de inflación de octubre. Cabe recordar que el máximo fue de 7,5% a mitad de año y desde allí comenzó a bajar un poco, pero nunca se logró estar por debajo del 6%.

Precios Justos, uno de los programas implementados por el Gobierno, empezó a dar algunos resultados y esto hizo que no siguieran hacia arriba la suba inflacionaria. Por otra parte, algunas cuestiones que fueron incidiendo en lo que este freno que los analistas no saben si no puede llegar a tener un efecto rebote durante el mes de febrero.

Difunden hoy la inflación de noviembre y el Gobierno se ilusiona con un dato menor al 6%

A las 16 horas se conocerá el porcentaje de inflación que cierra el año en el 100% o más, el número más alto en los últimos 30 años.

