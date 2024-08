Inmovilidad social: por qué el 40% de los jóvenes en la Argentina vive con sus padres

El último informe de la Fundación Tejido Urbano muestra que el 40% de los jóvenes de entre 25 y 35 años no pueden acceder a una vivienda y se quedan en la casa de sus padres. Fernando Álvarez de Celis afirmó que “la cuestión socioeconómica” de la Argentina agrava la problemática, al comparar el índice con países europeos. El economista urbano afirmó que “hay un gris” en políticas públicas de vivienda y mencionó que, aunque la derogación de la Ley de Alquileres aumentó la oferta, “a los jóvenes les es muy caro el valor de ese alquiler respecto a su salario”. “En la zona sur de la ciudad se podría tener alquileres más baratos, pero no se construye”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fernando Álvarez de Celis es licenciado en Geografía y máster en Economía Urbana de la Universidad Di Tella. Actualmente se desempeña como director de Tejido Urbano. Además, fue secretario de Planificación Territorial y Obra Pública de la Nación (2015-2019).

Alejandro Gomel: Se hace difícil para los jóvenes proyectar tener casa propia.

La verdad que sí. Nosotros hicimos un relevamiento y un informe en función de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y muestra esto, que 4 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años sigue viviendo con sus padres.

También hay algunas cuestiones culturales, como por ejemplo el cambio de edad de ponerse en pareja, que antes era un promedio en 25 años, y ahora está por encima de los 30. Además, se alargó el evento de la vida de ser padres o madres. Esas cuestiones van cambiando algunos hábitos pero pega muy fuerte la cuestión socioeconómica en este tipo de decisiones.

Hay un por un lado, una falta histórica de créditos hipotecarios, y sobre todo agravada en los últimos años, que hace que los jóvenes no puedan acceder a los créditos. Esto se agravó con el tema de los alquileres: para esta porción etaria, el 60% del salario lo tendrían que gastar en un alquiler. Esto hace imposible el poder irse de la casa de sus padres. Por eso es que el 40% de los jóvenes argentinos todavía vive con sus padres.

AG: ¿Qué sucede en la Ciudad de Buenos Aires, dónde parece imposible intentar alquilar para alguien que tiene un primer trabajo?

En Ciudad de Buenos Aires, el dato es un poquito menor que el promedio del país, pero eso está atado a qué vienen muchos jóvenes a estudiar del interior. Esos jóvenes bajan la estadística.

Igual, también hay un cambio porque se detecta que el indicador da más alto en las provincias o en las ciudades del interior porque en vez de venir a Buenos Aires, los chicos siguen viviendo en la casa de sus padres y estudian sin pagar el alquiler. Pero son cada vez menos.

Elizabeth Peger: ¿Esto es solamente una realidad de la Argentina o se verifica también en otras ciudades de Latinoamérica?

No hay muchos datos sobre esto. Sí conseguimos datos de Europa y, excepto en Italia, que tiene cifras parecidas a las nuestras, en el caso de Francia sólo el 11% de los jóvenes viven con sus padres, en Alemania el 13%, en Estados Unidos el 18%.

En la mayoría de los países, las cifras son menos elevadas. El caso argentino es de los más elevados que encontramos, junto con Italia. La cuestión cultural pega pero la socioeconómica tiene un peso importante.

EP: Salvo el caso de Italia, se verifica que las causas de estos datos están más vinculados a lo económico que a los cambios culturales porque los jóvenes se parecen bastante en todo el mundo.

Tal cual, y ahí tenés algunos fenómenos. Los censos en Argentina muestran que hasta fines de del siglo 20, el 80% eran propietarios. Hoy, el último censo muestra que sólo el 55% son propietarios. Esto impacta fuertemente en este grupo que no puede salir a pedir un crédito o comprar una casa, y ahora ni siquiera a alquilar.

AG: ¿La falta de políticas públicas claras en este sentido es central o la problemática pasa por otro lado?

Cuando uno habla de políticas de vivienda en Argentina, ahí hay un gran gris. Hubo alguna cuestión con el Procrear, algún crédito hipotecario, pero todas fueron medidas muy paliativas respecto a la crisis que tiene la Argentina.

Argentina tiene un déficit habitacional de 4 millones de viviendas, de las cuales falta un stock de 1 millón de viviendas. Es decir, para solucionar el problema habitacional, habría que construir 1 millón de viviendas. No se construyen, y de hecho, de las viviendas que se hicieron en los últimos años, el Estado hizo el 7%, por debajo vegetativo de la población. No hay un acompañamiento de políticas públicas para acceder al crédito.

En esos países que mencionaba, además de haber más crédito en la Argentina, hay subsidios del Estado para créditos hipotecarios para los jóvenes. Aquel joven que claramente gana menos en el inicio de su carrera laboral, el Estado subvenciona el tramo para que pueda acceder al crédito.

Hay un montón de políticas públicas, como el alquiler social, pero lamentablemente en la Argentina no hay y esto agrava la situación.

AG: Se suele tratar la problemática de la vivienda ociosa. ¿Esto es una contradicción?

Es como si fueran dos mundos diferentes. Por un lado, el que construye vivienda en Argentina generalmente ya tiene otra, y esa segunda la usa como ahorro, por la cual el alquiler aparece como una segunda inversión. Primero, la inversión es el ahorro a partir de ladrillo. En muchos casos, ve cuál es la ecuación económica y decide no ponerlo en oferta.

Después de la derogación de la Ley de Alquileres, empezó a haber mucha más oferta. Sin embargo, el indicador no cambió porque a los jóvenes les es muy caro el valor de esos alquileres respecto a su salario. Ahí tenés una problemática que va más allá de la oferta de esos departamentos, que en general se hacen en zonas más caras. El ingreso de los jóvenes les hace imposible acceder a un alquiler.

EP: Tiene que ver con un deterioro de los ingresos en términos reales.

Y si vamos a la construcción, lo que se construye en la Ciudad de Buenos Aires es para sectores socioeconómicos medios y altos en los buenos barrios como Palermo, Devoto o Villa Urquiza. En la zona sur de la ciudad se podría tener alquileres más baratos, pero no se construye, y hay un déficit de stock en esos lugares.

EP: En la Ciudad de Buenos Aires había una idea de las autoridades de avanzar en el marco de poner en valor la zona del microcentro de la ciudad y convertirlo en un barrio más amigable con los jóvenes. ¿Esto está en marcha?

Esto se frenó hace un mes aproximadamente. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, dijo que iba a congelar el plan por cuestiones presupuestarias. El plan tenía que ver con el apoyo financiero a constructoras para que puedan convertir oficinas en departamentos. Lo que pasa es que el costo fiscal era muy elevado: cada 10 pesos que valía una obra, 6 ponía el Estado y 4 el privado.

El jefe de Gobierno dijo que iba a virar hacía políticas de subsidio hacia el sur de la Ciudad. Eso no está confirmado pero apareció en su discurso, que tiene que ver con créditos hipotecarios para sectores de ingresos medios.

AG: Tenemos acá un compañero con un hijo veinteañero. ¿No se va más de la casa?

Desde que saqué el informe, la cantidad de casos que nos llegan de personas de 37 o 38 años que viven con sus padres es impresionante. Es un tema muy problemático porque cuesta contarlo. Es una problemática muy angustiante para aquellas personas que no pueden tener su propia casa. Hay personas que lo llevan mejor porque están con sus padres y están bien, y otros lo sufren porque no, hasta a veces les cuesta relacionarse con otras personas. Es grande la problemática de la vivienda en función de la sociología.

