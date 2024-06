Desarrolladores Urbanos reclaman al Gobierno seguridad jurídica: "La reacción de los inversores es pésima"

Damián Tabakman, Presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), y Carlos Spina, Presidente AEV, emitieron un comunicado de prensa conjunto en el que expresan la disconformidad de los desarrolladores urbanos ante los recientes cambios del GCBA en el plan del microcentro. “Esta semana, el Gobierno de la Ciudad anunció por resolución ministerial suspender los efectos de una ley para la revitalización del microcentro porteño que preveía incentivos fiscales, por la cual muchos desarrolladores encararon proyectos en el área. Aún no sabemos qué sucederá con estos proyectos, pero es claro que el impacto negativo de la medida será grande”, alertaron en el documento.

“La norma suspendida es la que preveía la desgravación o el incentivo a los ingresos brutos que había establecido el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para los proyectos de viviendas que se llevarán a cabo en el microcentro. La eliminación de la norma tuvo como fundamento el latiguillo de ‘no hay plata’, es decir, hay un problema de escasez de recursos fiscales para realizar una desgravación como la que contemplaba la norma, que era bastante fuerte con un incentivo muy significativo que no es financiable”

“No hubo ningún encuentro entre los representantes del sector y las autoridades del Gobierno. Nos enteramos cuando salió la resolución y los afectados que son cerca de diez proyectos, tampoco fueron contactados ni tuvieron advertencia o reunión previa al anuncio de la suspensión de la ley. Solo recién después de publicada la suspensión se dio una serie de contactos con las autoridades que se están desencadenando en la actualidad”.

“El proyecto más grande afectado por esta medida, es el ex Mercado del Plata, frente al obelisco. Se trata de un proyecto de IRSA con el Banco Hipotecario que estaba en la etapa de construcción, apenas comenzada. Las obras no están 100% paralizadas, porque la única que había comenzado era la del Mercado del Plata, el resto si bien tienen la autorización no llegaron a comenzarse”

“No hay plata”

Por consiguiente, el Gobierno porteño decidió reevaluar su plan para revitalizar el microcentro. La iniciativa oficial brindaba beneficios impositivos a proyectos destinados a transformar y convertir el centro porteño en una zona de viviendas. No obstante, una reciente resolución publicada en el boletín oficial, dispuso suspender la medida para hacer una reevaluación integral. “Esto tiene un costo fiscal de unos 215 mil millones de pesos, lo que implica que casi el 60 por ciento de la inversión total la aporta el Estado y es considerado excesivo por la actual gestión, que busca priorizar la participación mayoritaria privada”, precisaron en un comunicado.

“La caída de la actividad económica y su impacto en la recaudación, la falta de cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia por los fondos de Coparticipación quitados a la Ciudad por el gobierno de Alberto Fernández, y el no acceso al financiamiento externo obligan a priorizar y replantear el destino de los fondos”, fueron los fundamentos para la suspensión.

Inseguridad jurídica

“La reacción de los inversores es pésima, porque es un derecho adquirido con contratos firmados y ahora está todo en etapa de incertidumbre y sin saber cómo se sigue”, remarcó Tabakman a Modo Fontevecchia. “Debemos señalar que de esta forma se vuelve muy difícil invertir en proyectos como los inmobiliarios, que son a plazos muy largos. Y esto naturalmente va más allá del microcentro y de inversores argentinos. ¿Cómo le explicamos algo así a un inversor extranjero?”, destacan en el comunicado, como uno de los efectos negativos que en lugar de atraer expulsa a las grandes inversiones que tanto necesita el país.

“Es sabido que la seguridad jurídica no solo facilita las inversiones y el crecimiento económico, sino que también fortalece el compromiso con las normas y la transparencia, pilares esenciales para el desarrollo sostenible y equitativo de nuestra sociedad”, agregaron desde las cámaras que nuclean a las empresas del sector.

“La revitalización del microcentro comprende una galería gigante y luego otros proyectos salpicados en distintos sectores del área. La inversión del proyecto frente al obelisco es del orden de los USD 200 millones, es muy importante. Esperamos que los inversores de los desarrollos urbanos afectados puedan tener la posibilidad de reunirse con el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y llegar a un acuerdo. Esa es la expectativa que ellos mismos tienen tras esta intempestiva resolución de suspender la norma. No creo que haya que tomarlo como una paralización total, aunque ese es el efecto directo que tiene en el corto plazo, pero esperamos que se pueda encaminar a una solución”, precisó Tabakman a Modo Fontevecchia.

“Estimamos que las partes están negociando un recorte del incentivo fiscal que es la desgravación de ingresos brutos, que llegará a algún punto de equilibrio seguramente más bajo de lo que está pactado en los contratos vigentes en la actualidad. Estimamos que esa es la intención del Gobierno y que ese diálogo se tendría que estar abriendo en lo inmediato hasta lograr un punto de equilibrio”, agregó.

“Estamos abiertos al diálogo con el Gobierno de la Ciudad para llegar a un punto de equilibrio que posibilite la continuidad de estas obras para la necesaria revitalización del centro porteño, como así también para la imprescindible generación de empleo que la construcción siempre conlleva. Como cámaras empresariales siempre abogamos por la continuidad de las reglas para que ello sea la base de nuestro accionar y de nuestras decisiones”, destaca el comunicado de prensa.

Productos inmobiliarios en decadencia

Tabakman destaca que las 7 grandes torres de oficinas del microcentro porteño, a la cual los empleados van a trabajar muy poco por el home office, se convirtieron en “productos inmobiliarios” en decadencia. A su vez, destaca que las torres muy altas de viviendas de lujo en la zona de microcentro porteño, más cerca de plaza San Martín, tienen además los precios por m2 carísimos, reflejando que el mercado valora el lugar, toda vez que el producto sea bueno.

Y agrega que en la agenda de revitalización del microcentro porteño, no se contempló la posibilidad de alentar a los desarrolladores a hacer emprendimientos de escala. Proyectos que transformen cuadras enteras y sean de uso mixto, que mejoren el espacio público, y den lugar a una arquitectura acompañada con precios atractivos para los inversores. Siempre respetando el patrimonio histórico. “Hoy el plan de revitalización del microcentro quedó en suspenso por razones fiscales y no urbanísticas”, se lamentan desde el sector.

No levantar el cepo tendrá un costo alto

“El pronto levantamiento del cepo sería una buena noticia, para que se normalice la economía argentina que haya un único dólar esencialmente, que la gente pueda entrar y salir del país con dólares sin impedimentos ni trabas. Esperamos que se quite el cepo lo antes posible, siempre que no se alteren las variables macroeconómicas que en la actualidad se encuentran bastante bajo control”

“Si el Gobierno decide esperar, el costo será muy alto, pero tendremos paciencia. Sobre todo para las inversiones extranjeras la subsistencia del cepo por supuesto es un problema, incluyendo las inversiones extranjeras potenciales en ladrillos porque la gente no está cómoda ingresando a un lugar de donde no se puede salir, el cepo lo impide. Estaría muy bien que se resuelva lo antes posible sin sobresaltos macroeconómicos”.

“La Ley Bases acompañada de un blanqueo es lo que más expectativas genera en el sector. Es una medida que suma, esta es una actividad que si le incluimos la posibilidad de que la gente pueda blanquear e invertir en ladrillos es seguro que sería una noticia bienvenida”.

