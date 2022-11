Jennifer Aniston habló sobre su lucha por ser madre: “intenté todo”

La multipremiada actriz Jennifer Aniston, conocida principalmente por su papel en la serie estadounidense Friends, habló por primera vez de su lucha para ser madre. En una entrevista con la revista Allure, la actriz reveló que entre los 30 y 40 años debió atravesar situaciones realmente difíciles y, que de no haber sido así, “no sería quien estaba destinada a ser”. Con estas palabras, confesó que en el pasado intentó ser madre pero las cosas no salieron como esperaba.

“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”, relató Aniston, que agregó: “Todos los años y años y años de especulación... Fue realmente difícil. Estaba pasando por Fecundación In Vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba tirando todo. Hubiera dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”.

Valentina Bassi: “Hay una romantización de la maternidad"

Aniston fue duramente criticada por su aparente “decisión” de no ser madre: se la acusó de egoista y de priorizar su carrera por sobre su maternidad. La actriz reveló que estos comentarios la lastimaron profundamente.

“La narrativa era que yo era simplemente egoísta. Solo me importaba mi carrera. Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo”, reflexionó Aniston en su conversación con la periodista Danielle Pergament. Y desmintió las especulaciones sobre el fin de su vínculo con Brad Pitt: “Se decía que la razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas. No tengo nada que ocultar en este momento”.

“No estoy embarazada, lo que estoy es harta”

No es la primera vez que Aniston se refiere a la presión social que se establece respecto a la maternidad de las mujeres. En la octava temporada de Friends, el personaje que Aniston interpretaba quedaba embarazada, con lo que la prensa comenzó a especular respecto a un posible embarazo de la actriz. Fue entonces cuando Aniston salió a responder: “No estoy embarazada, lo que estoy es harta”.

“La gran cantidad de recursos que se gastan en este momento para descubrir si estoy o no embarazada… Apunta a la perpetuación de esta noción de que las mujeres de alguna manera están incompletas, no tienen éxito, o son infelices si no están casadas y tienen hijos. No necesitamos estar casados o ser padres. Tenemos que determinar nuestro propio ‘feliz para siempre’ para nosotros mismos”, insistía entonces.

AO PAR