Las estrellas de Hollywood que le dicen basta a Twitter tras la compra de Musk

A una semana de su oficialización, las repercusiones sobre la compra de Twitter por parte de Elon Musk no paran. Tras el anuncio de cobro para mantener a marca de verificación, la compañía del pajarito azul vuelve a ser noticia, pero esta vez como consecuencia de la baja de numerosas estrellas de Hollywood.

Cabe señalar que no es la primera vez que las celebridades amenazan con salir de la red social. De hecho, en abril pasado, cuando el dueño de Tesla anunciaba por primera vez la idea de comparar la compañía, varias personalidades se mostraban en desacuerdo. Tal es el caso de la actriz y activista Jameela Jamil, el activista Shaun King, el escritor de historietas Erik Larsen y el luchador Mick Foley.

"Como eliminar Twitter": la llegada de Elon Musk aceleró el rechazo de miles de usuarios

Celebridades que dieron de baja su cuenta

Shonda Rhimes

La famosa productora televisiva creadora de éxitos como Scandal y Grey’s Anatomy, fue una de las primeras en hacerlo. En su último tuit escribió: “No pienso quedarme por acá para lo que sea que Elon tenga planeado. Adiós”.

Toni Braxton

La cantante e interprete del éxito "Un-break My Heart", se descargó en la red social de la siguiente forma: "Estoy en shock y angustiada por algunas demostraciones de libertad de expresión que he visto en esta plataforma desde la compra. El discurso de odio escondido bajo la libertad de expresión es inaceptable. Por eso elijo irme de Twitter. Ya no es un lugar seguro para mi, para mis hijos y para otras personas de color”.

Téa Leoni

La protagonista de "Las locuras de Dick y Jane", y estrella entre otras cosas de la serie Madam Secretary, fue un poco menos y prefirió despedirse momentáneamente: “Hola a todos. Me retiro de Twitter hoy. Vamos a ver cómo están las cosas cuando todo se acomode. Hoy hay mucho odio, todo está yendo en la dirección equivocada. Les deseo amor, bondad y posibilidades para todos”.

Ken Olin

El productor de uno de los grandes éxitos de los últimos años, This is Us, escribió como último mensaje: “Mantengamos la fe, protejamos la democracia, tratemos de ser más amables. Tratemos de salvar el planeta. Tratemos de ser más generosos. Busquemos paz en el mundo”.

Josh Gad

El actor del live-action de "La Bella y la Bestia" dijo que no estaba seguro si se quedaría en Twitter. "Se está produciendo un gran éxodo en esta plataforma. No estoy seguro de si me quedo o no", tuiteó el 28 de octubre. "Me inclino por quedarme, pero si hoy es una señal de lo que vendrá, no estoy seguro de cuál es el punto. La libertad de expresión es El discurso de odio destinado a incitar al daño (sin consecuencias) no es para lo que me inscribí".

RM /LR