Elon Musk: ¿cuántas empresas dirige el multimillonario?

Elon Musk de chico se destacó por su inteligencia brillante, pero incomprendido por muchos de sus compañeros que le hicieron bullying y que nunca pensaron que llegaría a hacer cosas extraordinarias.

Una crónica que le hizo el periodista y biógrafo Ashlee Vance en la que recopiló información entre los compañeros de pupitre de Musk hay una que se destaca. De niño, se entretenía construyendo cohetes caseros porque le preocupaba mucho el futuro de la humanidad.

Los primeros pasitos como empresario

Uno de los primeros negocios de Musk se concretó al advertir que los bancos resultan demasiado lentos para mover dinero de un lado a otro del mundo, por lo que creo la primera plataforma de pagos por internet: Pay Pal, que luego vendió a Ebay por US$ 1.500 millones de dólares.

Con ese dinero, en 2002, se metió de lleno en el negocio de la aeronáutica con Space X, y en 2003, en el de los autos eléctricos con Tesla. Que por ese entonces, un automóvil eléctrico sonaba impensado pero él ya razonaba sobre las energías limpias y los autos inteligentes.

Su principal vía de negocio hoy en día es la fabricación de baterías solares en Tesla. En su biografía lo describen como un tipo que presiona al máximo a sus empleados y como un “obsesivo del trabajo”. Según cuenta Ashlee Vance, Musk despidió a su asistente después de una relación laboral de 30 años porque le pidió un aumento de sueldo.

Cuando la asistente regresó para retomar sus labores, Elon Musk le dijo que podía sobrevivir sin ella y la despidió.

La compra de Twitter

Como si ya no tuviese suficientes empresas, Musk se acaba de quedar con Twitter por US$ 44.000 y está probando qué es lo que quiere hacer con la red social, especialmente en empezar a cobrar por algunos servicios, ya que considera que “Twitter no puede sobrevivir solo de sus auspiciares para pagar las cuentas”.

Elon Musk plantea la idea de que Twitter se convierta en una plaza pública en la que todos, según los límites de la ley, se exprese libremente sin que exista la censura. De momento, la Unión Europea le advirtió vía un tuit que: las reglas de los 27 socios en cuanto injurias, ataques de género o desinformación “son muy claras” y que Twitter deberá cumplirlas.

Neuralink: la empresa más excéntrica de Musk

Esta compañía está dedicada a la neurociencia. Fue fundada en 2016 y lo que busca es pes insertar chips en el cerebro humano para adquirir habilidades de robot e interactuar con los dispositivos electrónicos de formas innovadoras.

Neuralink ya mostró algunos avances, en pruebas realizadas con animales. Pero todavía no se probaron en seres humanos.

The Boring Company

El taladro aburrido, tal como se traduce el nombre de la compañía de túneles en español, es la empresa de Musk que se dedica a aliviar el caos vehicular en las grandes urbes con la construcción de túneles con altísimos estándares tecnológicos.

