Joaquín de la Torre, senador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, dijo que espera ser “el próximo gobernador” bonaerense. Además, manifestó en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) que no cree que Sergio Massa pueda sea candidato, aunque le reconoce estar tratando de hacerse cargo de una situación económica “casi imposible de mejorar”.

¿Por qué te dicen “el Trump del conurbano”?

Fue una humorada. Algunos periodistas encontraron un parecido en la estética, yo me reí de eso y lo adopté de manera humorística.

Los discursos de derecha ganan terreno

En su última columna en Perfil, Durán Barba dijo que el PRO y Juntos por el Cambio confunden estética con ideología, que no hay un corrimiento mundial hacia la derecha, sino que continúa siendo hacia el progresismo. Y que la derrotas de Trump y Bolsonaro son la demostraciones de eso. Además, opinó que el fenómeno Milei tiene más que ver con la forma en que se expresa que por su ideología. ¿Qué opinás al respecto?

Creo que Durán Barba tiene todo el derecho del mundo de opinar y tener sus ideas. El problema cuando uno hace un análisis es que debería decir desde qué lugar ideológico se para. A lo largo de toda su vida ha planteado que es progresista, entonces es razonable que él quiera mirar que las cosas van hacia ese lugar.

Pero hacer análisis de movimientos ideológicos de afuera, para lo que pasa en la Argentina, siempre es equivocado. Argentina tiene movimientos particulares. Él apoya a Horacio Rodríguez Larreta. Le incomodan algunas cosas en función de su posición. No habla como analista, sino como alguien que tiene ideas y una posición.

¿Qué pensás de esas ideas? ¿Opinás que la sociedad Argentina tiene una demanda de un discurso que se ha corrido a la derecha? ¿La sociedad tiene que incorporar ese discurso?

La sociedad está harta de la política, de los fracasos y de los políticos hablando de cosas que no son importantes para la gente, que no tienen nada que ver con las prioridades de la gente. Argentina no ha resuelto los problemas de inseguridad, de educación, de salud, y en los últimos 40 años sólo ha agravado estos problemas, inclusive la pobreza.

Seguir discutiendo cosas que están fuera de las prioridades de la gente hace que la sociedad se centre en cuestiones que tienen que ver con el sentido común. El 50% de la gente en el conurbano tira residuos cloacales en las zanjas. Algunos hablan de cuestiones de medio ambiente y por supuesto que es importante.

Pero Argentina emite el 0,6% de los gases que se emiten en el mundo, y la mitad de eso tiene que ver con las vacas. El problema de medio ambiente gravísimo que tenemos es el de las cloacas en el conurbano. Sería importante que, en lugar de gastar plata en cosas que son marketing, empecemos a hacer las cloacas en el conurbano.

Las elecciones 2023 y la unidad con los libertarios

Cristian Ritondo decía hoy en Radio Perfil que, para producir los cambios que quiere Juntos por el Cambio, deben ganar también la provincia de Buenos Aires. Y que para eso, dado que no hay balotaje, hay que hacer una alianza con Espert y Milei. ¿Qué opinás de este análisis?

Lo primero es que, si Milei no, no entiendo por qué Espert sí. No hay tanta diferencia ideológica entre ellos. Esto tiene que ver con acuerdos personales y no con problemas ideológicos. La provincia de Buenos Aires es trascendente, ahí siempre gana el que está en la boleta del candidato presidencial que saca más votos en la Provincia. El candidato ahí no es decisivo, salvo en excepciones, como en la elección que hizo María Eugenia Vidal.

También tenemos que tener en cuenta que las PASO hacen de semáforo amarillo. Nos indican hacia dónde tiene que ir el voto útil en las generales de octubre. Creo que Javier Milei tiene que estar por fuera de Juntos por el Cambio. Que después de las generales podamos llegar a acuerdos me parece razonable y necesario.

La importancia de la Provincia en términos electorales

¿No puede suceder que, con el 25%, pueda terminar ganando el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires? ¿O es tal el desgaste del oficialismo que lo tiene perdido?

El Gobierno tiene un gran problema en la provincia de Buenos Aires, y creo que las PASO, como lo hicieron en la elección que ganó María Eugenia Vidal en 2015, sirven de aviso para la gente que votó a una tercera opción, para que se sume a quien tiene más posibilidades de ganarle, en este caso, a Axel Kicillof.

En las PASO del 2015 el Frente de Todos había ganado en cantidad de votos, pero mucha gente que había votado a Massa y Stolbizer votó en primera vuelta a María Eugenia. Se dieron cuenta de que el voto útil era a Vidal, que era la que tenía la oportunidad de ganarle a Aníbal Fernández. Falta mucho tiempo, no veo que nos convenga juntarnos con Milei. Además, él no lo pidió tampoco.

La gestión del ministro de Economía

Contaba en la introducción que vos fuiste artífice de aquellos ocho intendentes que le ganaron a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires en 2013. ¿Cómo lo ves a Sergio Massa hoy?

Lo veo haciendo una tarea dura, difícil. Analizándola objetivamente, la situación económica es casi imposible de mejorar. Veo a Massa tratando de tapar agujeros, a veces detrás de la corriente y otras adelante. Massa estaba en la tribuna viendo el partido y tomó la decisión de ponerse de arquero.

¿Ves a través de Massa alguna posibilidad de acuerdo entre oficialismo y oposición?

Creo que Sergio Massa, cuando termine este proceso electoral, se va a tomar un par de años para pensar qué decisiones tomar. No lo veo siendo candidato a Sergio Massa, ni participando en la política en los próximos dos años posteriores a que termine su mandato.

Los acuerdos dentro de la oposición

¿Cómo creés que se va a resolver la interna de las candidaturas de Juntos por el Cambio, tanto a nivel nacional como en provincia de Buenos Aires?

Creo que tenemos reglas del juego, que son las PASO. En el 2015 sirvieron, en 2021 también, y espero que sirvan en 2023. Lo razonable es que esa decisión no se tome en un cuarto, sino de cara a la población. Yo acompaño a Patricia Bullrich, creo que es la persona indicada para lo que viene en la Argentina, y espero ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Voy a trabajar y tengo vocación para eso.

FM JL