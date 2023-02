Joaquín Sabina agregó el sexto show en Buenos Aires

El cantante español Joaquín Sabina vuelve al ruedo para presentar la gira Contra todo pronóstico, que ya agotó cinco Movistar Arena y debió sumar una sexta fecha a pedido del público.

La nueva fecha será el sábado 25 de marzo y las localidades podrán conseguirse a través de la web oficial del Movistar Arena desde hoy jueves a las 16 horas.

El artista de 74 años se presentará el 12, 15, 21, 23, 25 y 27 de marzo en los escenarios del barrio porteño de Villa Crespo. Además, arribará el 18 de marzo al Kempes de Córdoba.

El tour, que recorrerá Latinoamérica, España y Centroamérica, se concretará a tres años de su última gira, que fue junto a Joan Manuel Serrat en el último episodio de la saga de conciertos que dieron a dúo (fueron tres instancias diferentes en 2007, 2012 y 2019).

Su último paso por los escenarios había sido en febrero de 2020, cuando debió interrumpir un show junto a Serrat tras caerse del escenario en el WiZink Center de Madrid. Entonces, debió retirarse en silla de ruedas por un fuerte golpe en el hombro. “Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, y me duele mucho. Eso hace que tengamos que suspender, con todo el dolor. Me voy a ir al hospital porque estoy muy dolorido. No saben cuánto lo siento. Volveremos en mayo a hacer este mismo concierto”, había explicado por entonces.

La nueva gira comenzará en febrero en Costa Rica y durante el mes de marzo ofrecerá conciertos en Colombia, Perú, Chile y Argentina. El broche final de la primera tanda de la gira Latinoamericana será en Uruguay el 1 de abril.

El 20 de abril, el artista de Úbeda inaugurará la gira en España con su primer concierto en Las Palmas de Gran Canaria. El tour recorrerá las principales ciudades de España entre los meses de abril y octubre, ofreciendo un total de 13 conciertos. Una vez finalizados sus conciertos por España, volverá a cruzar el charco para subirse a los escenarios en México y Estados Unidos.

El comunicado en el que anunció la gira reza: “Contra el viento implacable del paso de los años, contra la resacosa marea de unos tiempos a la deriva, Contra todo pronóstico, Joaquín Sabina, a sus setenta y cuatro años, de vuelta de todo y curado de espantos por viejo y por diablo, anuncia su regreso a los escenarios para deleite de sí mismo y de su público. Unas citas imprescindibles de este superviviente que -sí, maldita sea- nunca se cansará de celebrar con sus canciones la visión irreverente y pasionalmente bella de la vida desde la nocturnidad alevosía, el amor febril y el desamor sin paliativos”.

