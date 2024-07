Jorge Argüello: "EE.UU vive una situación crítica y el desafío de Kamala es enorme"

El presidente de Fundación Embajada Abierta, Jorge Argüello, no descartó que Kamala Harris tenga posibilidad de ganar las elecciones ante el republicano Donald Trump, actual favorito en las encuestas, porque hay “una suerte de renovación”. Además, mencionó que en 24 horas, Kamala Harris ha recaudado alrededor de 87 millones de dólares, casi la misma cantidad de dinero que recaudó Joe Biden desde el inicio de la campaña. “Kamala Harris tiene por delante un gran desafío y creo que va a remontar la campaña, aunque el resultado todavía es incierto”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jorge Arguello es el presidente de la Fundación Embajada Abierta y fue dos veces embajador de Argentina en los Estados Unidos, entre 2011 y 2013 y entre 2020 y 2023. Además, fue embajador en las Naciones Unidas, lo que lo convirtió en el embajador argentino que más tiempo vivió en Estados Unidos. Previamente, fue secretario de Representación Oficial para la cuestión de Malvinas y Tierra del Fuego y embajador argentino en Portugal.

¿Cuál es tu visión sobre lo que está pasando en los Estados Unidos?

Estamos viviendo una campaña electoral absolutamente crítica en Estados Unidos, producto de este proceso primero de fragmentación y después de polarización. Acabo de publicar un libro que se llama Las dos almas de los Estados Unidos y que aborda precisamente esta cuestión. El nombre propio de cada una de las dos almas, es decir, del modo que la sociedad está dividida y enfrentada, que hasta ahora se llamaban Trump y Biden.

Han ocurrido dos hechos extraordinarios en pocos días que han cambiado dramáticamente el rumbo de la campaña electoral. El primer hecho tiene que ver con la noche del debate entre los dos candidatos en los estudios de CNN en Atlanta, Georgia. Ahí vimos a un candidato, Joe Biden, naufragar y hacer agua por todos lados. Apareció un Biden que está lejos del que yo traté y conocí en los últimos años en Washington. Es un hombre que evidentemente ha experimentado un proceso de caída muy marcado. El segundo elemente fue el intento de asesinato al ex presidente Donald Trump. Estos dos hechos cambiaron dramáticamente la campaña.

Sin que se lo hayan propuesto, los americanos que tenían como candidato a presidente a un hombre de 78 años y a otro de 81, de golpe, hay una suerte de renovación que empieza a insinuarse en ambos partidos. El compañero de fórmula de Trump es J. D. Vance, un senador de 33 años. Por otro lado, ante el desistimiento de su postulación por parte del presidente Joe Biden, queda Kamala Harris, que es una mujer mucho más joven. Creo que toda esta serie de episodios va a coronar el 18 de agosto cuando se reúnan en la ciudad de Chicago los delegados de la Convención Nacional del Partido Demócrata.

Esa convención está convocada desde hace mucho tiempo y es para elegir al candidato a presidente, quien en el mismo acto, elige a su compañero o compañera de fórmula. Hay que prestarle mucha atención a esta fecha porque va a ser el próximo hecho político significativo de la campaña.

El 75% de los delegados que participan de la Convención Nacional del Partido Demócrata han sido elegidos con un mandato: el de votar a Joe Biden como candidato a presidente de los Estados Unidos. Luego de la renuncia de Biden y de su respaldo a Kamala Harris, no quedan dudas de que Harris será elegida como la candidata demócrata.

Ha pasado algo muy interesante con los donantes. La cantidad de dinero que se junta para las candidaturas es un elemento que siempre hay que tener en cuenta en las elecciones de los Estados Unidos.

Al momento del debate, Donald Trump tenía juntados unos 160 millones de dólares y Joe Biden, unos 96 millones. En 24 horas, Kamala Harris ha recaudado alrededor de 87 millones de dólares. Se ha producido un hecho político nuevo que ha llevado a contribuyentes chicos que voluntariamente donan 100, 200, o 500 dólares y apuestan a su candidatura.

Esto podría estar evidenciando un cierto aire fresco en la campaña. Como para el 5 de noviembre falta mucho tiempo, creo que cualquier pronóstico que se haga respecto del resultado electoral es prematuro porque van a pasar muchas cosas en el escenario político hasta esa fecha.

¿Le asignas posibilidades a Kamala Harris de que pueda vencer a Donald Trump, a pesar de las diferencias favorables al candidato republicano en las encuestas?

Yo no lo descartaría porque el país está dividido en dos mitades. La aspiración máxima de cada mitad de este desencuentro nacional es evitar que la otra gane y la visualiza como una amenaza. De alguna manera, las personas que encarnan la candidatura pierden importancia de cierta manera porque lo que importa es la grieta.

Kamala Harris tiene por delante un gran desafío y creo que va a remontar la campaña, aunque el resultado todavía es incierto. En los últimos años, Trump ganó y perdió, y nunca ganó por mucho ni perdió por mucho.

Todos los candidatos que se plantean en Estados Unidos son gobernadores o vicepresidente, pero en Argentina, los gobernadores nunca alcanzan a tener peso propio. ¿Podrías comparar la emergencia de líderes para ser candidatos a presidente de Estados Unidos y de Argentina? ¿Qué rol juega el sistema mediático?

Si miramos el mapa político de Estados Unidos, Donald Trump no fue legislador ni gobernador, Joe Biden no fue gobernador y Kamala Harris tampoco. Si bien estamos en presencia de un Estado federal, no son necesariamente los gobernadores los que llegan a la competencia presidencial.

Sí tengo que decir que en la interna republicana había gobernadores y perdieron. Lo mismo pasó en la interna democrática. A mi me parece que tiene más que ver con las características personales de quien está ante el liderazgo y aspire a encarnar la candidatura, que al posicionamiento institucional que tenga dentro de un sistema federal o no federal.

Por otra parte, el rol de los medios en Estados Unidos es mucho más acentuado que en la Argentina. Por ejemplo, el canal FOX tiene una tendencia muy marcada y lo mismo pasa con CNN: comunican visiones totalmente distintas. Este es un fenómeno que se verifica en la mayoría de las democracias occidentales.

