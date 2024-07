Carlos Ruckauf: "Kamala Harris ya tiene la cantidad de delegados en la Convención de Chicago"

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, analizó la política exterior en la administración de Milei: "El FMI ha tratado mucho peor a un aliado de EE.UU. como Milei, que a un enemigo de EE.UU. como el kirchnerismo". Además, hizo foco en la relación tirante entre el Presidente y Victoria Villarruel: "Siempre en todo vicepresidente está la expectativa de algún día ser otra cosa", reconoció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Ruckauf es ex vicepresidente de la Nación, había sido previamente diputado nacional en varias oportunidades. Fue ministro de Relaciones Interiores en 2002, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1999 y 2002, embajador argentino en Italia en 1989 y ministro de Trabajo antes de la llegada de la dictadura, en 1975.

Usted escribió un artículo donde decía que si Biden no le entregaba la presidencia a Kamala Harris, se la entregará el 20 de enero a Donald Trump. Entonces, en este momento, ¿cree que Kamala tiene más posibilidad de ganarle a Donald Trump?

Sí, lo creo, pero quiero darles una primicia que me pasaron la noche del Comité Nacional Demócrata: Kamala Harris ya tiene la cantidad de delegados en la Convención de Chicago para ser nominada el 19 de agosto.

Esto había sido puesto en duda por Barack Obama, el ex presidente de los Estados Unidos, que tiene un sector que lo acompaña. Pero en las últimas 24 horas ha habido un vuelco absoluto de todos los gobernadores, con excepción de uno, y de una lluvia de millones de dólares sobre el comité de campaña.

Basta decir que Kamala Harris ha recaudado en 48 horas lo mismo que recaudó Biden en seis meses. En consecuencia, la consolidación de la candidatura está. Ahora, no es lo mismo para Donald Trump pelear contra un presidente que contra una vicepresidente. Y para Estados Unidos, el espectáculo de la puesta en posesión de un presidente es seguido por todos los norteamericanos.

Es muy importante el rol del presidente para el pueblo norteamericano, aún en estas épocas tan difíciles. Entonces, una Kamala Harris asumiendo en las escalinatas, con la multitud, con una transmisión en cadena, sería un impacto emocional muy fuerte para emparejar la fuerte ventaja que tiene la fórmula Trump-Vance.

¿Cuál es tu pálpito?

Mi palpito es que Kamala va a mejorar mucho la elección parlamentaria y puede mejorar un poco la competencia presidencial. Pero acá hay un problema central que yo lamentablemente veo muy mal informado en la Argentina, que son las encuestas sobre voto popular, las cuales no tienen ninguna importancia en los Estados Unidos. El tema es cuántos estados usted gana y cuántos compromisarios, como dicen ellos en su español latino tan peculiar, cuántos delegados en el colegio electoral tiene cada uno.

Joe Biden y Kamala Harris, quien es su potencial reemplazante en la carrera presidencial contra Donald Trump.

Vale recordar que Hillary Clinton sacó 5 millones de votos más que Donald Trump y fue electo Trump porque ganó los compromisarios. En este momento Trump está ganando, antes de haber nominado a Vance, en todo su Estados Unidos, salvo en Colorado.

En consecuencia, tiene una cantidad de compromisarios muy grandes, aunque hay que ver también a quién elige de vice Kamala Harris. Si yo fuera ella elegiría a Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, porque eso le podría dar vuelta a Pensilvania, que hoy están arriba los republicanos. Es muy prestigioso Shapiro. Él quiere ser candidato más adelante, y perdiendo o ganando Kamala Harris, si mejora la elección, él podría posicionarse. De todas formas, Joe Biden ha actuado cuatro meses más tarde.

Lo lamento, porque yo tengo un agradecimiento personal: cuando él donó esos millones de vacunas, de una vacuna que acá era apta para menores de 18 años, mi nieta, que es una niña down, pudo ser vacunada. Y todos los que tenemos hijos o nietos con capacidades especiales sabemos que esos chicos, en la época del Covid, no los podías aislar, porque tienen una sensación muy distinta a la de una persona con otras capacidades. Así que a mí me pareció un gesto maravilloso de Biden.

Me parece que fue un buen presidente, pero la vida nos pasa cuenta a todos, así que cualquiera de nosotros puede llegar a la situación que le ha pasado al actual presidente de los Estados Unidos.

En la editorial de hoy reflexionamos acerca de que la edad no es el único elemento a tener en cuenta. Fíjese, el Papa con 87 años y la lucidez que tiene. También hacíamos referencia a que Estados Unidos cruzó la Segunda Guerra Mundial con un presidente en silla de ruedas.

En ese sentido, estamos todos ahí en las manos de Dios y de nuestra propia humanidad. Lloré mucho cuando leí la carta de la viuda del editor de Washington Post, Sally Quinn.

Los efectos de una alianza con Estados unidos

Alejandro Gomel (AG): Decía que para salir del cepo hacen falta dólares. ¿Para conseguirlos, está atada a la suerte de Milei y lo que pueda obtener con el FMI, vía su buena relación con Trump? ¿Hay que llegar a enero hasta que sea más claro el panorama estadounidense?

Esa es la tesis de Carlitos Pagni, que hay que llegar a enero, pero no necesariamente. En realidad, la administración demócrata quedó muy trabada por la situación de Joe Biden, pero a mí me da la impresión de que depende de qué pasa con Kamala, si asume la presidencia o no y si tiene influencia o no en la política exterior.

Hasta ahora el FMI ha tratado mucho peor a un aliado de EE.UU. como Milei, que a un enemigo de EE.UU. como el kirchnerismo. Aunque Sergio Massa disimulaba muy bien porque es un gran actor. Se hacía muy amigo de los funcionarios, sobre todo de Jake Sullivan.

Pero la verdad es que el gobierno anterior no cumplió con el Fondo Monetario y ellos lo siguieron bancando. Veremos si es necesario llegar al verano o no. En todo caso, es muy importante en esto, tener en cuenta que los presidentes son evaluados no por las encuestas o por nosotros los analistas, sino cada dos años por las elecciones. Y entonces hay mucha diferencia en cómo está hoy la realidad y cómo puede estar en octubre del 2025.

Déjeme venir a la Argentina. Usted tiene como pocos experiencia en el menemismo. ¿Qué le pasa al ver a Scioli, a Lule y a distintas personas que fueron importantes en el gobierno de Menem, cerca de Milei hoy? ¿Cuál es su propia perspectiva de Milei?

Lo que comparto es la idea de la estabilidad económica y de bajar la inflación. No me dedico más a la política, hago análisis, y a partir del análisis, lo que comparto es que el déficit cero es fundamental, porque el problema final de la convertibilidad fue el gasto público y el incremento de la desocupación, siendo lo que termina haciendo estallar esa convertibilidad que había servido muy bien durante 7 u 8 años. Lo cierto es que el gasto público fue un problema central.

Entonces, que se ataque de movida el gasto público me parece bien y que se baje la inflación me parece un objetivo bueno y que lo va a lograr. ¿Cuál es la contraparte de esto? Es la actividad económica, ya que para poder avanzar necesita inversión y para que haya inversión hay que salir del cepo y para salir del cepo hay que tener dólares. Este es el eje de la problemática de hoy.

En materia de aquellos que han elegido acompañar el proyecto libertario, cada uno tiene el derecho de acompañar el proyecto que le parezca. Yo me retiré de la política y prefiero explicar desde mi experiencia qué cosas conviene hacer y qué cosas no.

Milei-Villarruel, un vínculo resquebrajado

Elizabeth Peger (EP): Apostando a su experiencia como vicepresidente, ¿cómo analiza el complejo vínculo, sobre todo en las últimas semanas, entre el presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel?

Esta es una característica bastante argentina. Quizás la única excepción fui yo con Carlos Menem, que no es que no tuviera diferencias, sino que se las decía en privado. Me parece que dos personas que piensan igual es porque una no piensa. Pero el rol de un vice es transmitirle al presidente sus opiniones, en el ámbito de la relación entre ambos. Bueno, no es una tarea sencilla en Argentina.

De hecho, desde Julio Roca hasta acá, el único vicepresidente que terminó, salvo ahora que se incorporaron Cristina y Michetti, fui yo. Así que no es un vínculo sencillo, porque siempre en todo vicepresidente está la expectativa de algún día ser otra cosa. Es como si vos sos, en términos futbolísticos, el tipo que está en el banco mirando cómo juega Messi, lo admirás por una parte y por la otra te preguntás: “Bueno, ¿y cuándo entro yo?

La vicepresidenta Victoria Villarruel se muestra cada vez más distanciada de Javier Milei.

EP: ¿Hay algo de eso en la postura de Victoria Villarreal?

Es probable, yo no puedo saber porque no la he tratado nunca en lo personal.

¿Cómo terminan Milei y Villarruel? ¿Cuál es su perspectiva?

Este presidente está atado a la inflación, si la inflación sigue bajando, le va a ir mejor al Presidente. Vuelvo con viejos recuerdos: fuimos con Carlos Menem a la reelección con 2% de inflación anual y 12% de desocupación. Y ganamos con el 50%.

¿O sea que se puede ganar la elección bajando la inflación, aunque haya una multiplicación por 3 de la tasa de desempleo?

Sí, porque en la tasa de desempleo hay una preocupación colectiva, pero por el otro, mientras que en la tasa de inflación hay una preocupación colectiva por cada uno.

Milei y su crecimiento entre los mas jóvenes

EP: ¿Cómo le caen los modos de Milei?

Sus modos son absolutamente distintos a los míos, pero son con los que ganó. Estamos en una época tan distinta: estamos hablando en radio, y yo obviamente también veo televisión. Pero hoy hay otro mundo, el de los menores de 35 años, que es absolutamente distinto. Ninguno de mis nietos ve televisión. Yo tengo una nieta de 27 años que solamente tiene frente a sí la pantalla de la computadora.

De hecho, en Estados Unidos la caída de la venta de televisores es impresionante. El mundo ha cambiado, están las redes sociales, hay otras comunicaciones, los chicos ven muy pocos minutos de información.

Yo, la otra vez, le preguntaba a una ahijada que es universitaria por qué medio se informaba, y me decía que por Instagram o por Luzu TV, y yo no sabía ni siquiera que era Luzu TV. Entonces, estamos viviendo épocas distintas y evidentemente en ese nicho penetró Javier Milei, y por ese nicho sigue trabajando.

El perfil del votante de Milei y la búsqueda de la tolerancia social

Ayer, en la Rural, un productor importante me decía que estaba sorprendido que sus peones comentaban que habían votado por Milei, cuando normalmente las ideas que plantea no eran las ideas que podían adscribir los peones y que él sí votaba por las ideas. ¿No hay una contradicción en que a Milei lo votaron casualmente por sus formas un sector importante de los jóvenes y de la clase baja, y lo votaron por las ideas, aquellos que normalmente votan antiperonismo? Es decir, que los peronistas que lo votaron lo votaron por las formas y los no peronistas que lo votaron lo hicieron por las ideas. En algún punto, si las ideas se terminan mostrando contraria a la de la mayoría de la población entre las que estarían aquellos que lo votaron por las maneras de decir, los votantes peronistas, ¿va a haber una pérdida de apoyo al Presidente?

Depende mucho de los resultados. Usted me cuenta esta experiencia, pero le cuento dos experiencias mías. La primera es que un dirigente sindical trotskista. Antes de las elecciones, convocó a sus delegados para trabajar por la fórmula de Bregman y veía caras raras. Entonces, un pibe se paró y dijo: “acá casi todos votamos por Milei porque es la revolución, compañero”.

Y la otra es de un productor rural que se quejaba de algunas cosas de la realidad, y le dije que no sea cosa que "Milei vaya a la Rural y diga que va a bajar las retenciones el año que viene", y que él lo ovacione. Y me contesta: “Claro que voy a ovacionar”. Bueno, están los intereses, están las pasiones y están fundamentalmente, el fracaso de 20 años de kirchnerismo.

Entonces, cuando ves que te están choreando, y me refiero a la gente más humilde, cuando ves que se roban tu comida, que los que dicen que te van a ayudar te están cagando, ¿por qué vas a seguir con ellos y no vas a cambiar?

