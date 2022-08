Jorge Asís: "Massa tiene más capitalismo que todo Juntos por el Cambio"

Jorge "El Turco" Asís fue entrevistado en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y aseguró que Cristina Kirchner apoya al nuevo Ministro de Economía. Además, planteó que la asunción de Massa produjo problemas en la oposición. "Cuando de pronto aparece, desde el peronismo, alguien que tiene una visión pro-capitalista les es más difícil", explicó.

¿Crees que la vicepresidenta aceptará finalmente a Rubinstein?

Mirá, por información, probablemente mala, creo que sí. Intuyo que al "profesional", como yo llamo a Sergio Massa, no le gusta que le saquen y pongan funcionarios de los medios y si él lo eligió a Rubinstein no es que lo eligió como un acto improvisado. Creo que esto lo debe haber conversado con La Doctora (CFK) .

Intuyo que hay un eje de poder nuevo. Es una acuerdo en la práctica entre dos de los tres vértices: La Doctora y Sergio, Alberto quedó un poco más lateralizado", analizó. Me parece que están trabajando muy bien juntos.

Hablo con muchos colegas que casi parece que tienen pasión por obstruir. Buscan controversia donde me parece que no la hay. Se trata de gente que cae en raptos emocionales a veces pero son bastante inteligentes, se dan cuenta que hoy tienen que trabajar juntos.

¿Vos decís que hay una alianza entre la vicepresidenta y el ministro de Economía?

Por supuesto y eso fue generado por la buena relación que establece Sergio Massa con La Cámpora que es el protectorado de La Doctora. En esto están juntos.

Esa cosa que tanto entusiasman a los periodistas, que nadie resiste un archivo, que a cualquiera se lo confronta con las cosas que dijo antes, es noticia vieja. Me parece que se le da demasiada importancia a las palabras. Estas tienen mucha importancia para los que vivimos de las palabras, pero en la política si hay un objetivo común y te parece que alguna persona puede ser útil, que haya hablado mal en su momento, bueno eso pasa, qué le vas a hacer.

Otro periodista escritor, Jorge Fernández Díaz​, insiste en que para poder ser buen periodista hay que ser otra cosa además de periodista. En tu caso, obviamente, el periodismo es una de las actividades que vos desarrollás, pero la literatura es la principal o por lo menos muy destacada. ¿Creés que el periodismo está con problemas y no alcanza a ver los hechos como son?

Vos estás hablando con un periodista antiguo, no soy de los que se sientan ante la computadora y da consejos a la Humanidad, yo soy un caminador. Entiendo al periodismo como un gran trabajo de indagación, de información y luego, con tu propia información ver después cómo interpretás y orientás.

¿Ves que hay un empoderamiento de los periodistas que están explicando qué hacer todo el tiempo?

Por supuesto, aparte hay un enrolamiento muy obvio. Yo me siento desacomodado en el periodismo argentino. En mi discurso no entra “un Macri es lo peor”, “La Doctora es lo peor”, una cosa o la otra. Yo soy más heterodoxo.

¿Cómo creés que puede avanzar esta relación entre la vicepresidente y el ministro de Economía? ¿Pensás que se puede prosperar en una candidatura de Massa?

Eso se verá. Si Sergio pensara simplemente en eso, en ver si hace esto para ver si es candidato son especulaciones de nosotros. A mi lo que me interesa en Sergio es la apuesta. Cuando está todo dado para que pierda, para que las cosas le vayan mal... y si de pronto, ¿le salen bien?

Veo en problemas a la otra coalición porque estaba mucho más tranquila, plácida, cómoda con un gobierno, digamos, bolivariano. Ahí era muy fácil creerse que representaban la idea de Occidente, tomar al Gobierno como una cosa populista y loca. Cuando de pronto aparece, desde el peronismo, alguien que tiene una visión un poco pro-capitalista, les es más difícil.

Los cambistas los prefieren bolivarianos

Sergio Massa tiene más capitalismo que todo Juntos por el Cambio. Que es una alianza que estaba verdaderamente preparada para luchar contra un kirchnerismo bolivariano, con todas las consignas, con todas las chicanas, no para tipos que trafican la misma mercadería y quieren construir una sociedad tan o más clara como la que pueda intentar Juntos.

¿Cómo explicás que Cristina no le permitía hacer capitalismo ni a Guzmán ni a Alberto y ahora si a Massa?

Esto es entrar en la psicología de La Doctora. Intuyo que a ella la macanearon. Hay tipos que creían que era fácil resolver las cosas en veinte años con el FMI. Me parece que del lado de Alberto hubo una gran perseverancia en sus vacilaciones. La cuestiones distaban de resolverse. Tal vez pudo haber ocurrido algo personal, no tengo información al respecto o no me atrevo a darla.

La emergencia de una persona como Massa, con un capitalismo todavía más marcado que muchos de Juntos, ¿tiene algo que ver a tu juicio con las declaraciones de Carrió y cómo imaginas la evolución de la coalición opositora?

Por supuesto que a Carrió le conviene mucho más alguien que se haga el bolivariano. A este muchacho, ¿qué se le puede reprochar? ¿Tiene amigos empresarios? Por fin. ¿Que tiene amigos del norte? Yo vengo del menemismo, no me va a molestar eso.

Acá hay una marcada insistencia de la supuesta ventaja de imagen positiva y cuando se trata de poder la imagen negativa importa tres pepinos. Vos queres arreglar directamente con el que puede influir en el poder. Me parece que esta especie de resultado numerológico de las encuestas, marea bastante a los analistas. Creer que tener mala imagen es algo muy negativo para la conducción política. Si ves hoy, los dos tipos más poderosos de este país, que son los que encabezan los polos, Macri y la Doctora, ambos tienen una imagen negativa espantosa.

