Jorge Castro sobre los aranceles en Estados Unidos: "Trump ya ganó"

El analista internacional Jorge Castro dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), sobre las consecuencias del nuevo esquema arancelario que impulsó Donald Trump, destacó la medida como un triunfo y dijo: “La conversión de Estados Unidos en una superpotencia manufacturera de características avanzadas”.

Jorge Castro es analista de política internacional, columnista de Clarín y lo había sido antes también en Perfil. Anteriormente, fue secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación a fines de los noventa, docente en la Universidades de Buenos Aires, Universidad del Salvador y de FLACSO, entre otras.

Estoy leyendo acá un artículo del New York Times en el que Ross Douthat, un columnista, dice que la teoría detrás del Trump Shock es que, en realidad, la cuestión es tributaria interna, que esto lo hace para bajar su déficit fiscal recaudando más impuestos, en este caso aduaneros. Pero más allá de cuál sea la razón, ¿estamos frente a un desastre geopolítico mundial?

En este momento no caben más que dos alternativas que se convierten en una opción drástica. Por un lado, que el sistema mundial esté experimentando un verdadero colapso, como parece indicarlo lo que sucede en las bolsas, en los mercados bursátiles del mundo entero, especialmente en Estados Unidos. En los últimos dos días de la semana pasada se perdieron 5.4 billones de dólares que fugaron de Wall Street, y esta semana todo indica que se va a alcanzar una cifra semejante o quizás superior.

Por otro lado, el presidente Donald Trump ha confirmado que el día miércoles va a lanzar la totalidad de las nuevas tarifas de carácter recíproco en el sistema mundial, que abarcan a prácticamente todos los países del mundo. El objetivo de este nuevo régimen tarifario es crear un nuevo sistema de comercio e inversiones mundial con eje en Estados Unidos. El objetivo de este nuevo sistema internacional de comercio e inversiones es transformar a Estados Unidos de una economía fundada en el consumo a otra economía fundada en la inversión y el desarrollo tecnológico. Lo que significa, ante todo, la conversión de Estados Unidos en una superpotencia manufacturera de características avanzadas.

¿Cuál es tu pálpito de cómo termina esto?

Yo creo que Trump ya se ha impuesto. Trump ya ganó. Es muy significativo el hecho de que haya ratificado y profundizado, él y todo su equipo económico encabezado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hayan ratificado y profundizado las razones que lo han llevado a establecer este sistema tarifario que abarca 186 países en el mundo, y que este próximo miércoles va a profundizar con estas tarifas de carácter recíproco que abarcan a más de 186 países en el sistema mundial.

¿Y vos creés que van a ser tolerados por la población norteamericana los efectos secundarios de una eventual medicina que, a largo plazo, sea buena? Como, por ejemplo, un aumento de la inflación o una recesión.

El equipo económico de Donald Trump, encabezado por el secretario del Tesoro Scott Bessent, rechaza la idea de que esto va a tener un efecto inflacionario. Con esta subida de tarifas, lo que sucede es un aumento de precios de una sola vez en el sistema mundial y en los Estados Unidos. De modo que lo que hay que prever es aumento de precios, pero de ninguna manera el desencadenamiento de un nuevo proceso inflacionario.

O sea que la inflación no es un aumento puntual, sino una continua cantidad de aumentos.

Exactamente, y esto no está ocurriendo ni va a ocurrir. Este es un punto de especial importancia, porque lo que está en juego acá es que el hecho de que Estados Unidos, en su condición de superpotencia mundial, está transformando el sistema mundial de comercio e inversiones y tiene como epicentro la transformación de su economía en una superpotencia manufacturera basada en la tecnología avanzada.

O sea, una reindustrialización, aunque sea avanzada. Volver a la producción de cosas concretas.

Exactamente, producir cosas. En definitiva, queda atrás completamente la idea de una sociedad postindustrial. Acá lo que está en juego es la formación de Estados Unidos, que es la primera economía del mundo en términos de la alta tecnología y, con la inteligencia artificial, la transformación de esa alta tecnología en la base de un nuevo sistema manufacturero.

Siempre hay que tomar en cuenta que la definición originaria del sistema del término capitalista, que fue formulada por Karl Marx, lo define como un sistema productivo de tipo capitalista. Esto es un sistema productivo alejado de los servicios y, al mismo tiempo, profundizando la alta tecnología.

¿Cómo ves, desde el punto de vista ya no económico, sino geopolítico, que por primera vez Estados Unidos de señales de estar más cerca de Rusia que de Europa?

Creo que hay que tener en cuenta en el problema de las relaciones entre Estados Unidos y las distintas partes del mundo el hecho primordial de que Estados Unidos con Donald Trump ha vuelto al primer lugar mundial. En otros términos, no es que Estados Unidos esté más cerca de Rusia que de Europa en el momento actual, sino que Rusia, encabezada por el presidente Vladimir Putin, ha accedido a ubicarse en lo que le propone y le exige a Estados Unidos, y lo mismo sucede con el mundo europeo.

En el día de hoy, la Comisión Europea ha presentado que, después de la tarifa del 20% a las exportaciones europeas al mercado norteamericano por Donald Trump, le ha propuesto a Estados Unidos iniciar negociaciones para pasar a aranceles cero en todo lo que se refiere a las exportaciones industriales.

Mutuamente, que cada uno se cobre cero.

Pero lo que importa acá es la Unión Europea, que es el sistema económico más proteccionista del mundo.

O sea, es un claro triunfo de Trump.

Absolutamente, nítidamente.

¿Y esto cómo afecta a la Argentina?

Está el hecho de que la Argentina, por la muestra del talento político del presidente Javier Milei, se ha transformado en uno de los principales aliados, sino el principal aliado, que tiene el presidente Donald Trump en el mundo de hoy. Esto le otorga a la Argentina una relación privilegiada con el centro de los acontecimientos mundiales, que tiene lugar precisamente en Estados Unidos con el liderazgo de Donald Trump.

Claudio Mardones: Se esperaba que este fin de semana el Presidente volviera de un encuentro con Donald Trump, que finalmente no se concretó, quedó enredado en esa situación. Desde su punto de vista, ¿el vínculo de la relación entre Milei y Donald Trump es personal o cree que en algún momento se va a reordenar de una forma más protocolar?

No hay tal cosa como una relación personal en la relación entre dos mandatarios. El hecho característico del presidente Javier Milei no es solo que tiene un pensamiento ultraliberal, sino que además logró convalidarlo ante el pueblo argentino con el 56% del total de los votos en una elección indiscutible, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, que es la que lo ha llevado a la Casa Rosada. En estos términos, el presidente Javier Milei no es un personaje de un seminario de FLACSO. Javier Milei es, ante todo y sobre todo, una figura decisiva en este momento de la historia mundial.

CM: En ese contexto, por ahora está la pregunta sobre Gerardo Werthein y como canciller. Todavía no hay acuerdo para que Peter Lamelas llegue a ocupar la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. ¿Cree que esos temas van a pasar pura y exclusivamente entre los dos presidentes, o en algún momento se va a ampliar?

Hay que tomar un dato: la Argentina es un sistema político absolutamente presidencialista. Lo característico de esto es que la política exterior es un atributo exclusivo del Presidente de la Nación. Algo semejante a la experiencia de Itamarity en Brasil es impensable en la Argentina.

De modo que, la relación entre el presidente Milei y el presidente Donald Trump, el eje del sistema en este momento, pasa fundamentalmente por el grado de confianza y de respeto que le ha manifestado invariablemente el presidente Donald Trump al mandatario argentino.

