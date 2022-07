Jorge D'Onofrio: "En el Frente de Todos nos estaba faltando diálogo"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el ministro de transporte y uno de los hombres más afines a Sergio Massa, Jorge D'Onofrio, habló sobre la “falta de diálogo” dentro del Frente de Todos y destacó el rol del presidente de la Cámara de diputados: “Veo un Massa de lo más maduro que he visto en toda mi vida y que no ha puesto el carro delante del caballo”, expresó.

¿Qué pasó con Sergio Massa que iba a ser jefe de gabinete, superministro, aquel domingo de la salida de Martín Guzmán? ¿Cuál es su precisión entre los trascendidos en todos los medios y lo que terminó sucediendo?

Se está tratando con una gran responsabilidad el tema de que no haya información o filtraciones de los acuerdos que se están construyendo. Hay un Sergio Massa que está trabajando y poniendo todo para sacar a la Argentina adelante. Como en toda coalición, uno pone su posición y no siempre se toma ese camino pero no me consta que haya habido ofertas ni pedidos. Veo un Massa de lo más maduro que he visto en toda mi vida y que no ha puesto el carro delante del caballo.

¿El silencio está comunicando que hay más acuerdo de lo que hubo nunca entre los distintos componentes del Frente de Todos?

Sí. En el Frente de Todos nos estaba faltando diálogo. A partir de la última crisis y la salida del ex ministro de economía Guzmán, era lo que venía planteando Sergio y todos, sobre que había que conformar una mesa de conducción donde pudiéramos plantear y discutir diferentes cuestiones. Eso ya arrancó. Estuvieron sentados las principales patas de este frente y se sigue trabajando.

"Según una encuesta, ninguno de los principales candidatos del Frente de Todos lograría triunfar en un balotaje"

¿Usted dice que el aplazo, por ejemplo, que tenemos del plenario nacional del Frente Renovador en el que tendrán que elegirse quiénes serán los candidatos para 2023 es parte de esta sensación de que el silencio es la forma que tiene de construir o reconstruir la unidad en el Frente de Todos?

Con respecto al congreso del Frente Renovador, no nos vamos a juntar para definir ni candidaturas ni nombres. La idea es trabajar en el fortalecimiento del Frente de Todos, en hojas de ruta. Algo que adelantamos con Alexis Guerrera y Martín Marinucci, con quienes recorremos cada sección electoral para hablar con nuestros referentes en cada en cada distrito, contándoles de qué se trata la gestión, trasmitiéndole programas para fortalecer lo que hacemos en cada una de las áreas. La responsabilidad de todos los que tenemos alguna decisión es trabajar, gestionar y mostrar lo que hace cada uno en el lugar que le han encomendado.

En el análisis del discurso, ¿a quién le habla el silencio? ¿A qué destinatario? ¿Comunican al no comunicar unión? Porque también podría transmitirse la unión de una manera activa, saliendo los tres integrantes principales del Frente de Todos.

Sin duda y es la que más me gustaría a mí. Pero cuando me refiero al silencio, me refiero a que ninguno opera filtrando todo o parte de lo charlado. Estamos encarando un momento de construcción mucho más fructífera. Por lo menos, han vuelto a hablar los diferentes actores. De todos modos, hay un presidente que hay que ayudar para que lleve adelante su tarea. Tenemos un contexto internacional que hay que explicarlo, como dice el Vasco De Mendiguren, tenemos, no un problema económico, sino un problema financiero, de caja, porque los activos de la Argentina son infinitos, porque estamos creciendo, pero hay una cosa que es tremenda que es la inflación que se está comiendo todo el esfuerzo que están haciendo los argentinos.

