El intendente de Escobar, en uso de licencia, Ariel Sujarchuk, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y afirmó que "una parte del Gobierno quiere que Sergio Massa pase al Ejecutivo y una parte no". También enfatizó que "debe haber un recambio importante" de funcionarios y que Máximo Kirchner "entiende lo mismo". A su vez, destacó que el Presidente mantenga el canal de diálogo con Cristina Kirchner y Massa como una "buena señal de madurez política".

El tono moderado de Máximo Kirchner ayer, tratando de rescatar al Presidente, ¿indica un cambio de clima en la relación más tirante del Frente de Todos?

Está claro que hay una modificación en los tonos y eso coincide con el canal de diálogo entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Todo esto que está sucediendo es positivo porque quienes representan al Gobierno buscan consensos para sacar adelante el país.

Siendo un conocedor de la comunicación, que Gabriela Cerruti desmienta la reunión entre Alberto, Cristina y Massa, ¿a que lo atribuís? ¿Es un error?

No sé que motivos podría tener, si fue un error o falta de información, pero nunca voy a estar a favor de que se desmienta algo que pasó. No conozco las razones por las cuales sucedió ni me parece bueno que haya pasado.

Sos amigo de Sergio Massa, ¿cómo lo ves en la interna del Frente de Todos? ¿Puede ser presidenciable el año próximo?

Lo veo como un león enjaulado. Es un dirigente que tiene muchas ganas de demostrar que puede más y está buscando el contexto para eso. No solo depende de él.

Nuria Am (NA): Lo que decís de Massa, ¿expresa una intención de acercar posiciones? ¿Cómo ves su futuro inmediato?

Una parte del Gobierno quiere que Massa pase al Ejecutivo y una parte no. Esto sería para cumplir un rol que ayude a sacar al país adelante en el tramo de gestión que queda.

NA: ¿Estás de acuerdo con la idea de que pase al Ejecutivo?

Debe haber un recambio importante y tienen que ir los mejores cuadros que tengamos para poner el cuerpo y sacar a la Argentina adelante. Sergio es uno de ellos, como también la presencia de Daniel Scioli la veo positiva. Esto frente a una situación tan compleja como la que hoy se está administrando en el país.

NA: ¿Máximo Kirchner también quiere un recambio?

Presumo que sí, por lo que hablé con él, creo que entiende lo mismo.

El cambio en el ministerio de Economía, ¿no termina de producir las modificaciones que se van a producir?

No tengo condición para afirmarlo, pero tengo una presunción de que podría llegar a pasar en un alto porcentaje. Muchos veces estuvieron cerca de hacer cambios y no se produjeron. Es el Presidente quien tiene la birome para los nombramientos.

Se ve un silencio llamativo del Presidente, ¿está elucubrando algo?

Bienvenido sea el silencio, porque los cambios profundos deben mantenerse en reserva hasta que se producen. Que la reunión entre Alberto y Cristina haya tenido el marco de reserva de lo que se dialogó y lo mismo con Sergio Massa y otros actores políticos, es una buena señal de madurez política.

