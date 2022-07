“No se juntaron para pudrirla”: el mensaje que compartió Alberto Fernández sobre su encuentro con Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández compartió un mensaje que brinda algunos detalles sobre la reunión que mantuvo el lunes 4 de julio por la noche con la vicepresidenta Cristina Kirchner tras los meses de internas y fuego amigo dentro del Frente de Todos.

Sin emitir palabra alguna, Fernández precisó algunas cosas de su encuentro cuando retuiteó un posteo de la cuenta de la TV Pública en Twitter, en el que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se refería a la reunión entre ambos.

Alberto Fernández compartió el mensaje en su cuenta de Twitter.

“No se juntaron para pudrirla, si se juntaron, se juntaron porque están convencidos de lo que está en juego la Argentina”, aseguró el funcionario del gabinete presidencial.

De esta manera, sostuvo que “entienden como nadie el tamaño de la disputa que está en juego en el país”. “Devuelta en la Argentina la discusión de modelos, no de tres, de cuatro, de cinco. De dos modelos”, consideró en referencia a Juntos por el Cambio.

El ministro de Obras Públicas afirmó: “Estén convencidos de que en Argentina está gobernando el peronismo y al peronismo no se lo lleva puesto la pandemia, ni la guerra, ni nada”. Por último, Katopodis arremetió contra el periodismo y agregó: “Ni ningún trasnochado en un canal de televisión que quiera hacernos creer que estamos reculando. No, no vamos a recular, todos los días vamos a tomar decisiones”.

Renuncia, interna y el llamado el domingo por la noche

La renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán, descolocó a todo el frente oficialista no solo por lo inesperada que era su dimisión, sino también porque hizo pública la noticia en medio del discurso de Cristina Kirchner en Ensenada el sábado 2 de julio.

En consecuencia, Fernández comenzó a reunirse con sus asesores y personas más cercanas para poder dar una respuesta a la renuncia y nombrar a un nuevo titular de la cartera de Economía. Sin embargo, la resolución del problema se alcanzó recién más de un día después tras una comunicación entre el presidente y su vice, con la designación de Silvina Batakis, como ministra de Economía.

Del control del equipo económico a la nada: qué pidió Sergio Massa tras la renuncia de Martín Guzmán

Un pedido expreso de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue lo que facilitó la llamada entre el mandatario y la presidenta del Senado. De igual forma, la tensión siguió hasta el lunes por la noche ambos líderes políticos intentaron poner fin a las discusiones internas y se reunieron cara a cara en la Quinta de Olivos.

RdC CP