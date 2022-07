La presidenta del GEN, Margarita Stolbizer, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y destacó que "es muy serio que la vicepresidenta haya vaciado de poder al Presidente". También le restó importancia a la posibilidad de que Sergio Massa sea jefe de Gabinete y al cambio en el ministerio de Economía. A su vez, comentó que ve a "Cristina obsesionada por su situación personal" y que "en algún momento eso terminará en una condena".

Se conoció la versión de que Alberto Fernández le ofreció a Sergio Massa ser jefe de Gabinete, pero cuando habló con Cristina Kirchner ella le recordó tus denuncias y supone que eran en complicidad con Massa. ¿Escuchaste esta versión?

Lo que escuché fue lo que se planteó en los medios. Se daba como muy firme a Sergio Massa como jefe de Gabinete, pero solo fueron versiones. No tengo contacto con él. En medio de la crisis política gravísima que tiene la Argentina, con la explosión del fin de semana, lo de Massa no tiene relevancia. Tampoco la tiene el cambio en el ministerio de Economía. La crisis es muy profunda y es política. El Presidente quedó desnudo, sin poder sostener a sus colaboradores más inmediatos. Perdió autoridad y credibilidad. La política es la que ordena y desordena el país y la economía. Tenemos una crisis que no se resuelve con este Gabinete. Es muy serio que la vicepresidenta haya vaciado de poder al Presidente.

Eduardo Duhalde criticó a Alberto Fernández: "¿Creés que Néstor Kirchner le iba a consultar a este muchacho?"

Sergio Massa parecía el posible candidato de centro del Frente de Todos para entenderse con el triunfador de Juntos por el Cambio. Si hay una enemistad de Cristina, ¿el problema transciende al cambio en el ministerio de Economía?

El problema que tiene Argentina transciende esa cuestión y es la falta de vocación por el diálogo y los consensos. Me remonto hace un par de meses atrás cuando, en medio de la negociación más importante para el Gobierno y el país con el FMI, la vicepresidenta y el kirchnerismo le dieron la espalda, renunció Máximo Kirchner a la presidencia de su bloque y no le votaron a su gobierno la autorización para llevar adelante una negociación. Nosotros los hicimos sin comprometer los contenidos, pero había que dar esa herramienta para negociar.

El kirchnerismo no acompañó y, sin embargo, el Presidente logró sacar una ley con más de 200 votos. Esa era la oportunidad para comenzar un proceso de reconstrucción de los vínculos. El protagonismo de Massa no es casual y nunca tuvo que ver con mis denuncias. Alberto Fernández debió abrir la etapa de diálogo y pensar para adelante, pero se equivocó y abandonó esa línea. Se replegó en el kirchnerismo y no se dio cuenta que iba a venir lo de Kulfas y lo de Guzmán. La desgracia de la Argentina es que las coaliciones se arman solo con vocación electoral y no para gobernar, siempre vuelven hacia atrás.

Cristina cree que tus denuncias contaban con el apoyo de Massa y hasta con información que te pasaba y de ahí el veto. ¿Qué opinión tenés al respecto?

No me consta que la versión sea real, pero lo de Massa no fue así. Es relevante tener en cuenta la importancia suprema que Cristina Kirchner le da a su situación judicial. Eso sigue siendo casi el único tema que desvela su vida. Volvió al poder y armó todo esto con la intención de conseguir la impunidad por los delitos cometidos en el pasado. La Justicia es muy lenta, pero sigue su marcha y en algún momento eso terminará en una condena. Sus movimientos no pueden dejar de lado estas consideraciones.

En plena crisis económica y política, Cristina Kirchner reapareció con una cartera de US$ 1.890

Nuria Am (NA): ¿Qué se necesita en lo inmediato?

Lo que se necesita es un gobierno que gobierne, una autoridad que la ejerza como tal. El Gobierno tiene un problema porque no puede llevar adelante una sola política pública de las que eligieron. El problema del gasoducto es que no pudieron ni licitarlo. Estuve en Córdoba y en Tucumán y se pudieron hacer esas obras. Falla la ejecución política. Hace falta que el gobierno reaccione y tenga autoridad política. El nivel de debilidad al que han llevado y se llevó el propio presidente es enorme. No los veo reaccionando frente a esta situación, veo a un kirchnerismo sonriendo y a Cristina obsesionada por su situación personal. No están preocupados por lo que pasa en el país.

