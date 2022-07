Los saldos provisorios de la interna oficialista después de la partida de Guzmán

Si bien el presidente Alberto Fernández frenó un plan de amplio alcance para cambiar el Gabinete, el reemplazo de Silvina Batakis por Martín Guzmán es parte de un debate interno en el Frente de Todos que no ha terminado. La gran pregunta que comparten los socios de la coalición oficialista gira en torno a las medidas que tome Batakis cuando tenga las riendas de la política económica en sus manos, algo que comenzará a suceder desde esta tarde a las 17.

La primera incógnita tiene que ver con el equipo que armará la flamante ministra en el Palacio de Hacienda. De esos nombres también surgirá la primera foto política sobre el peso del kirchnerismo en el control del ministerio y cómo evolucionará la convivencia con los demás socios de la alianza panperonista. En ese punto hay una gran intriga sobre quién será el próximo secretario de Comercio Interior.

Hasta este lunes el puesto estuvo en manos de Guillermo Hang, que fue designado por Guzmán cuando acordó quitarle ese sector a Producción y reemplazó al kirchnerista Roberto Feletti. En su corto paso por Hacienda el funcionario no pudo levantar el perfil. Esa silla caliente quedará en manos de un funcionario de mucha confianza de Batakis, porque quedará a cargo de las políticas de control de precios para mitigar los efectos de la inflación.

La misma pregunta rige para los demás integrantes del elenco, pero la máxima atención esta en el futuro del secretario de Hacienda, Raúl Rigo, que presentó la renuncia luego de Guzmán. Se trata de uno de los funcionarios más experimentados del Palacio de Hacienda y Batakis podría buscar que se quede. Si no lo hace deberá buscar a un reemplazante que tenga la misma jerarquía, aunque la flamante ministra posee una amplia capacidad técnica para contener esa ausencia hasta nombra a un reemplazante.

Por fuera de las incógnitas inmediatas sobre el nuevo elenco que acompañará a Batakis en Economía, la mayor pregunta gira en torno al enfoque que le dará la funcionaria a las políticas de recaudación, al control de la inflación y a los mecanismos que utilice para controlar una devaluación que podría ser del 40% en los próximos meses. Ahí talla otro punto que sigue sin dilucidar y que fue lanzado por el dirigente de la UTEP, Juan Grabois, desde su cuenta de tuiter.

“Querida Batakis, te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, le escribió el abogado a la flamante ministra para confirmarle que el debate interno en el Frente de Todos no se detuvo.

