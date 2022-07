De Mendiguren explicó por qué Sergio Massa no asumió como jefe de Gabinete de Alberto Fernández

José Ignacio de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), analizó el escenario político y económico actual y expresó que “las inversiones están creciendo”. Por otro lado, en declaraciones para La García, por AM750, explicó las razones por las que Sergio Massa declinó el ofrecimiento de ser el nuevo Jefe de Gabinete del Alberto Fernández.

Consultado sobre los últimos cambios en el gabinete, De Mendiguren explicó que el puesto de Jefe de Gabinete le fue ofrecido a Sergio Massa, pero él opinó que había que hacer varios cambios, en pos de buscar una coordinación entre las áreas más importantes del gobierno, pero "el presidente y la vicepresidenta determinaron que sólo hacía falta hacer cambios en el Misterio de Economía". En esa línea, remarcó: "Massa cree que hace falta coordinar más las áreas de gobierno, esa es su opinión, y fue su propuesta, pero quien decide es el presidente".

En cuanto a la interna del Frente de Todos, el presidente del BICE mencionó que no cree que todos los integrantes de dicho espacio deban estar de acuerdo en todo, de hecho, según sus dichos, todos pueden opinar, y debatir porque forman parte de una coalición. Además dejó claro que en lo que sí deben estar de acuerdo es en el rumbo que debe tomar el país, y expresó: “Nosotros formamos esta coalición porque hacía falta una unidad, para terminar con el ‘industricidio’ que generó el gobierno de Macri”.

En otro orden de cosas, De Mendiguren planteó que la crisis que se plantea no es tal, al respecto dijo: “en el sector Agro, hubo 1500 millones de dólares de inversión en cuatro días”. “Yo creo que si existiera esa crisis que se nos quiere plantear, no habría inversiones”, sentenció. También explicó que la inflación comprende una parte estructural de la economía, y una parte de expectativas. En ese sentido, opinó que desde algunos sectores de la política “lo que se está haciendo es foguear las expectativas, que es como echarle nafta a un incendio”.

Afirmó, además, que la crisis es generada por la especulación financiera que se da en ”las 15 manzanas de la city porteña” y “el resto de la Argentina padece las consecuencias de la especulación”. Además, el presidente del BICE manifestó que, al contrario de lo que se escucha todos los días, “la industria, sigue con un índice arriba del 5% en lo que va del año, las tasas de desempleo están bajando y los trabajadores del sector agropecuario tienen unos precios relativos de los mejores que yo he visto en los últimos tiempos”.

Consultado respecto de la inflación que sufre el país, el ex diputado dijo que es terrible, y que la situación “es muy difícil de resolver, porque es atípica y, además por su nivel de gravedad”. En ese marco, sostuvo que la situación debe ser analizada tomando en cuenta el contexto internacional en el que, hasta los países con la economía más estable del mundo cuadruplicaron sus niveles de inflación, como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del coronavirus y, más recientemente, por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

En línea con lo anterior expuso: “Si los países que no tenían inflación ni pobreza cuadruplicaron su inflación, imagínate Argentina, que empezó la pandemia con el 54% de inflación, generado por un gobierno que no tuvo que atravesar ni una guerra ni una pandemia”; y añadió “Los países con economías estables, también se destruyeron con la pandemia”. A pesar de esto último, Mendiguren dijo que también entiende que “para las personas que están padeciendo la inflación no hay explicación posible. Porque van al supermercado y se quieren matar”.

Por otro lado, mencionó que el problema de la inflación es estructural, y “no la arregla ni un gobierno, ni un ministro”. ”Esta situación requiere de un acuerdo político porque es muy atípico” sentenció. En línea con lo anterior, opinó que desde la oposición deben dejar de lado “la hipocresía” y acercar ideas porque, hasta ahora “la única contribución de la oposición para el problema estructural y externo de la economía es tirar piedras”.

