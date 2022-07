Carolina Losada cuestionó los datos del Indec: "Los números de la inflación no son los que dicen"

Luego de unos días complejos para el Gobierno nacional, la senadora por Santa Fe Carolina Losada se refirió este martes 5 de julio a la designación de Silvina Batakis como la flamante ministra de Economía de la Nación y cuestionó los datos actuales del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

En un diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN (CNN Radio), Losada advirtió que “los números de la inflación no son los que dicen desde el Indec”, y recordó que "ya lo hicieron antes", en referencia a la intervención del organismo estadístico durante los primeros gobiernos kirchneristas, encabezada por funcionarios a cargo de Guillermo Moreno.

De esta manera, la senadora de Juntos por el Cambio aclaró que los datos que brinda el instituto de estadísticas difieren de los que “observan las mediciones privadas”.

Carolina Losada cuestionó la falta de dirección económica del gobierno de Alberto Fernández.

“A mi me preocupa que yo voy al supermercado y las cosas aumentan día a día, entonces si yo eso no lo veo reflejado en los índices, digo ¿Dónde están midiendo?”, consideró Losada, y agregó: “Hay cosas que no me están cerrando”.

La designación de Batakis y las internas en el Frente de Todos

La renuncia de Martín Guzmán complicó al Alberto Fernández y las horas que demoró el Gobierno en elegir a su reemplazo pusieron en evidencia las diferencias dentro del Frente de Todos. Sobre esas internas, Losada cuestionó la gestión presidencial y afirmó: “¿Para qué quiere ser presidenta Cristina Kichner? Si ya es la presidenta en ejercicio”.

En ese sentido, la santafesina preguntó: “¿Alguien vio una decisión del presidente que se mantenga?”.

Silvina Batakis: "La inflación no se resuelve en cinco minutos"

“Cristina Kirchner lo ningunea a Alberto Fernández, entre ellos no se quieren”, aseguró la senadora nacional por Santa Fe. Por esto mismo, ratificó: “Cristina es la persona que dirige el país, lamentablemente, ya estamos en el abismo”.

En esa línea, Losada acusó al presidente de “no tener la voluntad de tomar la lapicera”, en referencia a las peticiones de la vicepresidenta. “El Presidente está totalmente vacío de poder, parece que está en Disney”, disparó.

Silvina Batakis juró como ministra de Economía el pasado lunes 4 de julio.

La legisladora explicó que, bajo su consideración, “Batakis es más kirchnerismo, sino no estaría ahí”, puesto que consideró que “si no era un ministro elegido por Cristina, también lo iba a voltear”.

RdC/ff