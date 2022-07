José Ignacio de Mendiguren, presidente del BICE, dialogó en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 o Net TV) donde destacó que hay qué “resolver los problemas internos” y lograr un “acuerdo”. Apuesta a “mantener” el nivel de “actividad y crecimiento”.

Hay algún grado de paralelismo con la llegada de Silvina Batakis con la de Roberto Lavagna que tuvo que adelantar las elecciones por los asesinatos de Kosteki y Santillán. Lavagna era un desconocido hasta entonces, ¿hay posibilidades que pase lo mismo con Batakis?

La gran diferencia con aquel momento era que estábamos con el peor default de la historia de la humanidad, una terrible crisis en la que no había manual en el que se pueda consultar, circulaban 18 monedas, habían pasado 5 presidentes en 10 días y estaba el "Que se vayan todos". Era difícil pero, ante esa crisis, los dos partidos mayoritarios de la Argentina, el peronismo y el radicalismo, decidieron mirar para adelante y salir juntos de eso y luego seguir su camino.

Duhalde y Alfonsín estuvieron a la altura del problema y hoy eso nos falta. Tiene que haber una visión de la política que permita una salida rápida de la crisis. Si bien es cierto que Roberto Lavagna llega en un momento muy importante con una consecución de hechos virtuosos. Los primeros meses fueron terribles porque se tomaron grandes decisiones.

Es cierto que Duhalde y Alfonsín armaron una alianza legislativa. En frente tenían a López Murphy, Menem y a Rodríguez Saá, que juntos sacaron el 70% de los votos. En ese sentido, Duhalde y Alfonsín me parecen comparables a Cristina y Alberto porque enfrente tienen una amenaza muy grande con Juntos por el Cambio.

Claro, pero cuando toman la decisión, al momento de la explosión, en diciembre de 2001 para poder encarar el 2002, Lavagna llega en abril y ya se habían tomado las decisiones de pesificar, la economía había dejado de caer en febrero. Por eso en abril, cuando llega Lavagna muy oportuno, tiene un ataque muy fuerte de los que estaban en otra propuesta que era la dolarización y la banca offshore. Y Lavagna tranquiliza todo.

Pero las grandes medidas, en las que había que tener decisión política, en un estado de debilidad fuerte, fueron tomadas en ese primer periodo. Actualmente, si hoy no se logra algo de eso es muy difícil. Cuando tenés problemas internos, tenés que resolverlos. Por eso creo que en el planteo de Sergio Massa de ir a un acuerdo.

Celebro lo de anoche y espero que haya sido positivo. Lo otro es inexplicable para poder construir algo que lleve tranquilidad. Hay dos Argentinas, la del microcentro y las leliqs que derivan de la especulación financiera y no de la Argentina real y progresiva. Hay una Argentina productiva que está creciendo, incluso el campo y la industria pero estos conflictos internos no dejan verlo. Lo que se ve en magnitud es la crisis financiera. Pero una cosa es lo económico y otra, lo financiero, Argentina tiene activos extraordinarios y estamos zozobrando por un problema de caja, de corto plazo.

José Ignacio de Mendiguren: "No estamos tan mal, hay una Argentina productiva que está trabajando"

Mencionaste a Massa, ¿Qué pasó que se lo mencionaba como jefe de gabinete y eso terminó en la nada? ¿Lo vetó la vicepresidenta?

Integramos una coalición, tenemos claro de porque fuimos a esta unidad. Teníamos que frenar el industricidio del modelo anterior, pero tenemos nuestras diferencias y formas de ver las cosas. Dentro del Frente Renovador tenemos un plan que hicimos con Roberto Lavagna en el 2014 y lo aportamos al frente, pero no tenemos la mayoría para poder imponerlo, pero muchas cosas se lograron.

Con Sergio tenemos una visión de cómo encarar la situación, que debería ser con una política más abarcativa y coordinada con varias áreas de gobierno. Esa es nuestra propuesta pero el que decide es el Presidente y los socios mayoritarios de este frente.

¿Se acabaron las modificaciones? ¿O todavía podría sorprendernos ese plan de Sergio Massa como jefe de Gabinete y una integración de ministerios?

No lo puedo saber, quiero apostar en forma positiva y ojalá podamos dar vuelta esto rápido. Eso lo va a decidir el Presidente con sus tiempos y formas de conducir. Es clave que se mantenga el nivel de actividad y el crecimiento, porque no hay forma de resolverlo sin crecer. Ahora me estoy yendo al parque industrial de Almirante Brown donde hay una empresa, San Cayetano, le hemos dado una línea de crédito para una exportación. Hoy, el 85% de su producción lo importa y el 70% de las inversiones, que estamos financiando, son para cambiar la matriz productiva de la Argentina, requisito para que uno salga de la pobreza y la inflación y estos ciclos de endeudamiento.

Veo en la economía real un crecimiento interesante del 5% en la industria. En el campo tenemos precios relativos de los mejores que yo recuerdo. El interior del país crece en otro nivel y genera riquezas. Todavía está lejos para que llegue a la gente, para que el cambio productivo nos duplique las exportaciones pero el camino es ese.

CB PAR