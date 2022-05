José Ignacio de Mendiguren: "No estamos tan mal, hay una Argentina productiva que está trabajando"

El dirigente político e industrial, José Ignacio de Mendiguren, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y en plena gira por España destacó que "Argentina vuelve a estar en el radar del mundo". Además marcó su preocupación por la mala administración de los recursos del país.

Desarrollaste la idea de ser inquilinos o propietarios de nuestra riqueza. ¿Cómo se puede explicar el concepto?

Estoy manteniendo reuniones en España con los polos industriales. Ahora voy a País Vasco que está a la avanzada de eso. Y el concepto que planteo tiene que ver con una bronca que tengo y confirmo en mis reuniones. Argentina vuelve a estar en el radar del mundo por una situación desagradable, como es la guerra en Ucrania. Hay preocupación por la pandemia y el conflicto entre rusos y ucranianos. Esto dejó a a la vista la creciente inflación y el tema energético y de alimentos que trae malos recuerdos para ellos. En Inglaterra dijeron que se pueden encaminar hacia una hambruna general. Cuando pasamos a lo energético la preocupación es fuerte por la suba de precios. Aunque termine la guerra en Ucrania, la dependencia es muy fuerte en el sector industrial.

¿Propietarios o inquilinos de nuestra propia riqueza?

En el debate en Argentina nos miramos el ombligo y desviamos la atención en la elecciones, mientras tenemos una inflación altísima y una pobreza que nos entristece a todos. Hoy aparecemos con potencial energético y podemos hacer un aporte importante a los problemas estratégicos del mundo en el mediano y largo plazo. Se puede colaborar en una inversión para desarrollar las plantas y los gasoductos que hagan falta. Tenemos un enorme potencial con activos empresariales y, por un problema de mala administración de estrategia, nos estamos ahogando un vaso de agua y eso preocupa mucho. Los problemas son reales, pero no en la magnitud que se trasmiten. Los productores agropecuarios estamos un 50% mejor que en el 2019. En la industria, que también tiene sus problemas, el mes pasado tuvo uno de los mejores índices.

Cuando oficialmente se parta lo partido

Entonces no estamos tan mal, hay una Argentina productiva que está trabajando. Pero ante este escenario mundial, para sentarnos en una mesa de negociación con las potencias, estamos debilitados por las crisis que generamos. Así la capacidad de negociación va a ser muy baja y la crisis va a hacer que entregues recursos por mucho menos de lo que valen, como pasó en los noventa.

¿El temor es que asuma un gobierno de otro signo y volvamos a los 90?

Puede ser eso e incluso peor. Al oficialismo no lo veo con una estrategia para discutir eso. Hay que ver cómo vamos a seguir con los problemas de caja. Tenemos gas, litio, energía y agroindustria. El tema es si vas a ser propietario de esos recursos para negociar bien o los vas a entregar. Nadie lo está teniendo en cuenta, ni siquiera en el oficialismo. Nos ven como proveedores de materia prima y recursos naturales, pero tenemos que salir de un modelo como el actual.

Guzmán elegirá al futuro presidente

¿Teme por una salida del país a través de la venta de recursos naturales?

No somos un país agrícola, porque como argentinos no influimos en los precios de lo que vendemos. Los costos son de multinacionales y los fijan ellos. Cuando terminás tu producción de cereales, no fijás costos ni precios. El aporte es poner la tierra, pero le sacamos muy poco. El 85% de nuestro trigo lo exportamos a granel. Hay que salir de ese modelo primario y agregar como hacen otros países. Ellos van a querer nuestro trigo, no los fideos. Tenemos la chance de negociar bien, con firmeza, para darle valor a los bienes que desarrollamos. Mi temor es que el actual gobierno u otro pierdan la oportunidad por no tener visión estratégica.

JL PAR