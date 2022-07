Carlos Heller: "Ni Alberto puede ser Chirolita, ni Cristina la presidenta en las sombras"

El ex presidente del banco Credicoop y actual diputado nacional, Carlos Heller, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y destacó que "el Gobierno no tardó en sacar el plazo fijo chacarero que se opera e instrumenta desde el Banco de la Nación Argentina". Por otro lado, se mostró confiado de que la inflación estará por debajo del 70% este año.

¿Como digeriste la salida de Martín Guzmán?

La salida de Guzmán me sorprendió, como a la mayoría, es rara, ya que los ministros salen cuando los echan. Además, el presidente Alberto Fernández lo había respaldado.

De hecho, se había anunciado que viajaba a París.

Viajaba con la idea de negociar la deuda externa que quedaba con el Club de París. Por lo tanto, hay que ubicar esto, lo digo por una decisión personal de alguien que sintió que no podía seguir más en esa gestión en el marco de todos los tironeos que existían. Apoyé la mayoría de las políticas que se impulsaron.

Soy consciente que en un Gobierno presidencialista, los ministros son piezas de recambio, es una cuestión que nadie debería exagerar en el peso que tiene la salida de un ministro. En un régimen parlamentario, un voto de censura obliga a una renuncia o cambio de Gobierno y a veces a una elección anticipada, son prácticas distintas.

Siguiendo la línea de lo que decías, ¿se podría decir que es la política económica de Alberto Fernández y no la de Guzmán o la ministra Silvina Batakis?

Es la del Gobierno. Habrá que ver cómo evoluciona y que podrá tener efectos distintos según la misma. La economía no es una actividad abstracta que se mueve aislada de la política. El cambio más importante, que habrá que visualizar su dimensión, es sí descomprime las diferencias del interior de la coalición y fortalece el espacio que genere que un mejor respaldo político, el cual le da una mayor envergadura al desarrollo de esas políticas.

Si la política es la del Gobierno y sí Batakis afirma que continuará con los mínimos lineamientos económicos que venían de su predecesor, ¿por qué se va a descomprimir la tirantez entre el Presidente y la vicepresidenta? ¿Hay un problema personal con el ministro saliente o se trata de diferencias de políticas económicas?

La configuración del Gobierno argentino tiene una particularidad, no es normal que la figura del vicepresidente tenga un mayor peso y que, en el marco de la coalición, sea más determinante, generalmente no pasa. Son contadas las ocasiones que se conocen los vicepresidentes. Es difícil encontrar antecedentes. La Argentina tiene un gobierno conformado desde el liderazgo de quien es hoy vicepresidenta que convoca a una persona para que ocupe el lugar de la presidencia.

Esto no es lo normal, requiere un equilibrio, funcionamiento, entendimiento que es difícil de llevar a la práctica. Ni Alberto puede ser Chirolita de Cristina, ni Cristina puede ser la presidenta sin serlo. Es necesario el equilibrio para que se reconozcan los roles institucionales que cada uno que tiene y que eso permita un funcionamiento positivo.

Hay que poner por delante la unidad del espacio. Tenemos la responsabilidad de gobernar un país, que no podemos dejar de decir, que estaba quebrado al momento que asumió la actual conducción, porque hay algunos que quieren olvidar. ¿Cómo no darle importancia a lo hecho hasta aquí? Hay que mirar por delante.

Si no hubiéramos arreglado con el Fondo Monetario Internacional hoy habría que pagar 22 mil millones de dólares. De no arreglar con los bonistas privados este año hubieran vencido miles de millones de dólares. Hay que trasladar esto a lo que ocurrió con la pandemia, sin estos arreglos, la realidad podría ser otra. ¿Cómo no darle importancia a lo que se hizo hasta el día de hoy? Hay que abocarse a pensar en salir adelante.

Entrevisté hace poco a todos los ministros de economía de la presidencia de Mauricio Macri y a todos los presidentes del Banco Central del mismo en los últimos seis meses y cuando uno les pregunta responden que lógicamente que iban a renegociar con el Fondo Monetario y es obvio que nadie podía pagar 20 mil millones de dólares en el 2020.

¿Para qué se comprometieron?

Porque ellos pensaban que iban a convertir ese acuerdo en uno de facilidades extendidas y que había sido hecho de urgencia por un shock de mercado, además de que lo iban a poder renegociar, yo creo que el Fondo pensaba esto.

Están las confesiones de que fue una gestión del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ayudar al Gobierno de Macri que era amigo.

¿Continúa vigente el acuerdo con el FMI?

Vos que estás en el banco, si el otro no tiene dinero, hay que renegociar sin ninguna duda.

Te aseguro que antes de darle el préstamo, analizo. Si viene una empresa que no tiene la posibilidad de pagar, no se lo doy.

No tengo ninguna duda, pero a veces sucede que alguien que tenía condiciones las pierde a lo largo del tiempo..

Eso es distinto, las pierde a lo largo del tiempo. No es solo el endeudamiento, es la caída del producto bruto, deterioro del salario, aumento de la pobreza, el desempleo.

Siempre tengo la sensación de que llegaron de una nave espacial, que viene de otro planeta y que están descubriendo lo que pasa en la Argentina, sino no se entiende los análisis que se hacen cuando se habla de cómo salir de esta crisis. Juntos por el Cambio quiere eliminar el déficit fiscal, reducir impuestos y aumentar subsidios y les está faltando decir la verdad, quieren un fenomenal ajuste. Es imposible reducir el déficit fiscal y subir subsidios.

Vos me podrías decir que porcentualmente lo que se disparó en la Argentina con la inflación no pasa en ningún lado del mundo y si está pasando, hay una crisis alimentaria y energética producto de una pandemia y un conflicto bélico.

El compre argentino consiste en que el Estado le da prioridad al consumo del productor bruto, es un actor importante en la economía argentina. Se prioriza la producción nacional por sobre lo importado y el Estado asume pagar un costo más elevado que si es más alto si es una pyme y menor si es una gran empresa.

Se armó un debate con la oposición, la cual decía que había que comprar más barato priorizando la importaciones. Yo me opuse porque es generación de trabajo y una política pública. No hay posibilidad de ponerse de acuerdo porque tienen ciertos dogmas que no están dispuestos a modificar.

¿Cómo ves que va a terminar el año inflacionariamente?

El plan del Gobierno no es el de una reducción brusca de la inflación por medio de una política de shock, si vos te fijás las metas acordadas con el Fondo, si la Argentina termina este año con un 55% o 57% de inflación, tuvo éxito. El año que viene podría bajar cinco puntos. Tiene que ser de formar gradual.

¿La salida de Guzmán podría hacer crecer la inflación?

Se dicen muchas cosas. Pero es una especulación, esos son los mismos que la semana anterior lo bombardeaban y pedían por su renuncia. Son parte del problema. Ahora son los que dicen que por eso aumentan los precios, ya que la salida de Guzmán generan incertidumbre en los mercados. Los mercados son operadores y se fijan en sus intereses. Es un problema de concentración económica muy grave.

¿En cuánto creés que va a cerrar la inflación este año?

Confío en las políticas públicas. Se instala desesperación y se especula con valores supuestos que generan desesperación en la gente que fue a comprar el dólar a 280 pesos y termina perdiendo.

Entonces, ¿confiás en que la inflación puede estar por debajo del 70%?

Si, estoy convencido de eso. Nadie habla de la cantidad de ingresos de divisas que se perdieron por tomar malas decisiones con respecto a la soja. Que no te llame la atención que en algunos días escuchemos que como bajo el precio, es más justificada aún la devaluación para compensar lo que perdieron esos sectores.

El gobierno no tardó en sacar el plazo fijo chacarero que se opera e instrumenta desde el Banco de la Nación Argentina por si ponés el plazo fijo se te liquidará al tipo de cambio vigente al día del vencimiento del mismo. Tenés un seguro ante la devaluación.

Es evidente que existe un deseo de la oposición de alentar escenarios más perjudiciales para el Gobierno y es parte de la política.

Es así.

Es así en todos lados, en Estados Unidos, Brasil, Europa.

No me hace feliz. Creo que lo que se está haciendo en la Argentina en materia económica, si tiene el respaldo político de la propia coalición, esas medidas van a generar la confianza necesaria para descartar todas estas maniobras especulativas y volver a un sendero más normal de descenso de la inflación.

Si mirás al mundo, podés afirmar que la Argentina tiene una potencialidad enorme. Los problemas energéticos deberían resolverse en poco tiempo y la generación de alimentos es ilimitada. Ojalá que la Argentina pueda mejorar la macroeconomía y mejorar la calidad de vida de la gente.

Guzmán decía, antes de renunciar, que el mayor costo de importaciones energéticas por el invierno se acababa en julio, mientras que el de las exportaciones de alimentos iban a continuar en el segundo semestre.

Si yo pongo en los diarios que se vendieron 180 millones de dólares y ubico la misma noticia en otro lado (tres renglones más abajo) y pongo: 150 millones fueron para pagar energía y, los otros 30, estuvieron relacionados, porque es principio de mes, se cobró el aguinaldo y hay un montón de personas comprando sus 200 dólares. ¿Cuánta gente lee más que el título?

Es lo que siempre se dice de que si un banco va a quebrar, quiebra

Profecías autocumplidas. Esperemos que acá no pase.

